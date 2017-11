Norwegen und Deutschland profitieren hier etwas vom Wind. Die Norweger bleiben klar in Führung, haben aber etwas auf die Polen eingebüßt. Deutschland nun auf drei, alleridng s mit einem Minimalvorsprung auf die Österreicher.

Zyla wackelt in der Luft und auch ihn treibt es noch vor dem K-Punkt auf den Boden. 116 m sind es nur. Damit sind die Norweger plötzlich richtig weit vorne.

Andreas Schuler eröffnet den zweiten Durchgang 118,5 m für ihn. Das sind fünf Meter mehr als im ersten Versuch. Die Jury ist für diese Gruppe zwei Luken nach oben gegangen. Gate 12 also.

Polen führt also mit 1,1 Punkten vor Österreich. Die Norweger sind auch knapp zwei Punkte dahinter. Dann folgen die Deutschen mit etwas Abstand. Neun Punkte fehlen auf das Treppchen, die Polen liegen zwölf Punkte voraus.

Nun also der letzten Springer des ersten Durchgangs. Aber Stoch lässt da Meter liegen. 120,5 m nur. Probleme beim Absprung und schon ist es wieder eng im Gesamtklassement.

Gute Bedingungen für Johansson - deutlich weniger Rückenwind. So kommt er auf 124 m.

Peter Prevc mit 124 m. Der Dominator der Saison 2015/16 kommt langsam wieder in Fahrt. Ein ordentlicher Sprung.

Auch den Tschechen Lukas Hlava hat es erwischt. Damit ist leider auch die Karriere von Jakub Janda nach nur einem Sprung in diesem Wettbewerb vorbei.

96 m für Alexej Korolew, es wäre auch so wohl nichts geworden für die Kasachen.

Hayboeck steht steil in der Luft, aber es geht bis 124 m. Damit geht es zunächst nicht an Norwegen vorbei.

Lehye mit einem guten Sprungsystem, aber die Weite ist nicht ganz so top. 121 m. Damit geht es zunächst hinter die Norweger.

Oldie but Goldie. Der 45-Jährige Noriaki Kasai kommt auf 121,5 m. Die Noten sidn für seine Verhältnisse eher durchschnittlich. Es reicht aber für die klare Führung.

Wow. Was für ein Satz von Kubacki. 125,5 m für den Polen. Die holen sich damit die Führung.

Erstmalig für Österreich in der Mannschaft dabei ist Clemens Aigner. Er kommt nach 119 m runter, trotzdem bleiben die Österreicher vor den Deutschen.

Richard Freitag in der Spur. Das sieht gut aus in der Luft und bei der Landung. 122 m ist der weiteste Sprung der Gruppe bisher.

Wir hatten kurz technische Probleme, sind nun aber zurück. So eben sit Jakub Janda gesprungen, mehr als 104,5 m sind es aber nicht geworden.

Daniel Huber mit dem ersten richtigen Ausrufezeichen: 126 m. Damit bringt er die Österreicher zunächst klar in Front. Aber eine Nation kommt noch.

Nun also die Norweger. Johann Andre Forfang untermauert die Siegchancen der Nordmänner und landet bei 121 m.

Momentan landen die Springer alle in etwa im gleichen Bereich. Tomas Vancura bringt die Tschechen mit 113 m an die Spitze des Tableaus.

Nun also Ahonen. Der Altmeister schafft 111 m. Das ist zunächst die Führung für die Finnen.

Die Vierschanzentournee gewann er damals gemeinsam mit Janne Ahonen - ein Novum in der Geschichte. Und auch Ahonen ist heute mit dabei. Er ist der erste Starter der Finnen.

Für einen anderen ganz Großen der Weitenjäger ist es heute der letzte Wettkampf: Jakub Janda beendet nach dem heutigen Springen seine aktive Karriere. Der 39-Jährige Tscheche gewann in der Saison 2005/06 die Vierschanzentournee und sicherte sich auch den Gesamt-Weltcup.

Bei den Top-Nationen Norwegen, Österreich und Deutschland fehlt jeweils einer der Stars. Der Norweger Kenneth Ganges und DSV-Adler Severin Freund verpassen die Saison wegen eines Kreuzbandrisses. Der österreichische Weltcup-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer fehlt in den ersten Wochen wegen einer Knieverletzung.

Dort starten die Teams dann in umgekehrter Reihenfolge des Ergebnisses der ersten Runde. Die achtplatzierte Nation muss in den ersten drei Gruppen zuerst runter. Der Erstplatzierte kommt zum Schluss. Vor der letzten Gruppe wird die Reihenfolge erneut nach dem aktuellen Stand geordnet.

Zum Weltcup-Auftakt noch einmal eine Auffrischung der Regeln. Im ersten Durchgang gibt es vier Gruppen zu je zwölf Springer – also jede Nation stellt pro Gruppe einen Athleten. Wenn alle 48 Starter vom Bakken sind, wird die erste Abrechnung gemacht. Die acht besten Teams kommen in den zweiten Durchgang.

Insgesamt gehen zwölf Nationen an den Start.

Das erste Springen ....

... der Saison steht an. Etwas außergewöhnlich im polnischen Wisla startet der Skisprung-Weltcupzirkus in den Winter. Nach der Quali von Freitag geht es am Samstag ab 16 Uhr im Teamspringen los. Wir sind natürlich mit dem Liveticker dabei.