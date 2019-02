Liveticker

Auf wen gilt es zu achten?

Neben der deutschen und österreichischen Mannschaft gilt es heute besonders auf Norwegen und Polen zu achten, die hier in den Trainings und der Qualifikation am Freitag sehr gute Sprünge ablieferten. Die Norweger gehen allerdings mit einem Handicap in den Wettkampf. Tande musste kurzfristig rausgenommen werden, da er nach einem Sturz im gestrigen Training Schmerzen im Knie verspürte. Für ihn springt Stjernen. Wenn alles passt könnten auch die Japaner für eine Überraschung sorgen, die bislang in diesem Winter nur in Einzelspringen abräumten.