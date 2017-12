In den Trainings- und Qualifikations-Sprüngen hat Richard Freitag wieder gezeigt, dass er aktuell in Topform ist. Auch bei den anderen deutschen Springern sah es ganz gut aus. Für den Wettkampf ist aber noch Luft nach oben.

Nach den zuletzt starken Leistungen im Weltcup gehen die DSV-Adler mit einer leichten Favoritenrolle ins Heimspringen in Titisee-Neustadt. Aber auch die Norweger, die sowohl in Wisla als auch in Kuusamo souverän siegten, sind heiße Kandidaten für den obersten Platz auf dem Treppchen.

Dritter Teamwettbewerb der Saison

Nach einem vierten Platz in Wisla und Rang zwei in Kuusamo steht für die deutschen Skiadler heute das dritte Teamspringen der noch jungen Saison an. Los geht's in Titisee-Neustadt um 16 Uhr.