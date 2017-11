Die Norweger hatten in Wisla gewonnen. Und Johansson haut einen raus. 134,5 Meter. Klare Führung, fast zwölf Punkte vor den Deutschen.

Auch die Landung ist gut, knappe Führung, 1,7 Punkte vor Japan. Das lässt sich doch gut an.

Eisenbichler bringt Deutschland in Front

Was war das denn: 127 Meter für Deschwanden. Eine Super-Weite des Schweizers. Da hat alles gestimmt.

Der Wind spielt bisher keine Rolle. Für den Tschechen werden 96 Meter gemessen, sehr überschaubar. Italien bleibt deutlich in Führung.

Sicher nicht zu verachten auch die Japaner: Junshiro Kobayashi feierte in Wisla den Sieg im Einzel. Und der "alte" Mann Noriaki Kasai ist natürlich auch wieder dabei.

Bei den Österreichern im Team: Daniel Huber. Der 25-Jährige hatte sich mit starken Leistungen im Sommer den Platz im Team gesichert, in Wisla im Einzel auch als Sechster geglänzt. Zuvor war Rang 30 seine beste Platzierung.

Zwölf Teams am Start

Freitag stabilster Deutscher

Der stabilste Deutsche aktuell ist Richard Freitag. Am Freitag wurde der Sachse Dritter in der Qualifikation. Beim Einzel in Wisla verpasste er als Vierter knapp das Podest.