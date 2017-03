1. Durchgang/1. Springer: Daniel Andre Tande (NOR)

Davon werden acht den zweiten Durchgang erreichen. In dieser Saison gab es übrigens bisher vier Teamspringen. Zweimal siegten die Polen, je einmal Österreich und Deutschland. Das sind auch heute neben Norwegen die Favoriten.

Auch die Einzelsprünge

gehen in die Wertung der RAW-AIR. Dort liegt nach dem etwas fragwürdigen Qualifikations-Durchgang gestern Andreas Wellinger in Führung vor Andreas Kraft, der am Freitag wieder Windpech hatte und Markus Eisenbichler.