Oh ja, das sah nicht so schlecht aus. Aber nur 133,0 m. Vierter.

Erfreuliches gibt es aus dem deutschen Lager zu vermelden. Da es auch in der Qualifikation Punkte für die Raw-Air-Wertung gibt, hat Andreas Wellinger am Mittwoch nach Platz drei die Gesamtführung übernommen und den Österreicher Stefan Kraft überflügelt.

Vor dem Wettbewerb

Bekanntlich hatte der Wind dem Springen in Lillehammer einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Wettbewerb wird am Freitag auf der Flugschanze in Vikersund mit nur einem Durchgang als Raw-Air-Wertungssprung nachgeholt. Die für Freitag geplante Qualifikation in Vikersund wurde auf Samstag verlegt.