Als Topfavorit geht heute der Österreicher Stefan Kraft ins Rennen. Beste Chancen werden aber auch Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler eingeräumt, die in der Raw-Air-Wertung derzeit auf den Plätzen zwei und drei rangieren.

Andreas Wellinger rundete als Vierter das tolle deutsche Mannschaftsergebnis ab. Stephan Leyhe und Karl Geiger standen jeweils „nur“ 120 Meter, was aber locker reichte. Zittern musste dagegen Andreas Wank, der als 40. mit Ach und Krach in den Wettkampf kam.

Angeführt von Markus Eisenbichler hatten die deutschen Skiadler am Montag bei schwierigen Verhältnissen die Quali dominiert. Ständig wechselnder Wind machte den Athleten zu schaffen.

Vor dem Wettbewerb

Die Serie, die mit 100.000 Euro dotiert ist, umfasst insgesamt 16 Wertungssprünge. In die Gesamtwertung fließen neben den Ergebnissen in den Einzelwettkämpfen auch die Leistungen in der Qualifikation und dem Teamspringen ein