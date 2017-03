27. Anze Semenic (SLO) Bleibt mit 115,5 Metern hinter Janda zurück - und liegt jetzt auf Rang 2 hinter Karl Geiger.

28. Jakub Janda (CZE) 117,0 Meter für den Routinier - der jetzt längere Anlauf schlägt noch nicht so richtig durch.

29. Karl Geiger (Oberstdorf) 118,5 Meter für Geiger - etwas besser als im 1. Durchgang.

30. Sebastian Colloredo (ITA) 112,5 Meter für den Italiener. Der Slowene Tilen Bartol hatte zuvor den 2. Durchgang eröffnet. Er war punktgleich mit Colloredo. Deswegen starten im Finale 31 Springer.

Finaldurchgang in etwa einer Viertelstunde Wir melden uns dann wieder mit dem Live-Ticker.

Die weiteren deutschen Platzierungen 6. Markus Eisenbichler, 12. Richard Freitag, 20. Stephan Leyhe, 29. Karl Geiger. Andreas Wank ist ausgeschieden.

Stand nach 1. Durchgang 1. Andreas Wellinger (Ruhpolding, 135,0 Punkte), 2. Stefan Kraft (AUT, 133,3), 3. Daiki Ito (JPN, 123,0)

50. Kamil Stoch (POL) Auch Stoch kann Wellinger nicht packen - 126,0 Meter. Der Pole auf Rang 5.

Kraft bleibt hinter Wellinger zurück.

49. Stefan Kraft (AUT) Kraft kommt nicht ganz an Wellinger heran, trotzdem springt er 130,0 Meter.

Tande auf Rang 3 hinter Wellinger und dem überraschend starken Ito.

48. Daniel-André Tande (NOR) Saubere 128,5 Meter - da freut sich auch der norwegische König Harald, der im Stadion ist.

47. Maciej Kot (POL) Kot verpatzt den Sprung völlig - gerade mal 117,0 Meter. Mit Rang 22 kommt er gerade noch ins Finale.

Wellinger geht in Führung - und zwar mit 12 Punkten Vorsprung vor Ito.

46. Andreas Wellinger (Ruhpolding) Schlechter Wind, aber hervorragender Sprung - 133,5 Meter. Mit Abstand der weiteste Sprung.

45. Michael Hayböck (AUT) Der Mitfavorit muss schon bei 122,0 Meter landen. Das ist eine Überraschung - und nur Rang 10.

44. Manuel Fettner (AUT) Fettner mit 127,0 Metern noch besser als Eisenbichler - der Österreicher landet trotzdem nur auf Rang 6.

43. Markus Eisenbichler (Siegsdorf) Hat guten Wind erwischt - und bringt den Sprung auf 125,5 Meter hinunter. Drittbeste Weite bislang - Rang 2 hinter Ito, 2,6 Punkte zurück.

42. Peter Prevc (SLO) Der älteste der Prevc-Brüder ist in Norwegen fast wieder in der alten Form - heute aber nicht ganz: enttäuschende 121,0 Meter. Das wird ihn in der Raw-Air-Wertung, in der er aktuell Zweiter ist, zurückwerfen.

41. Piotr Zyla (POL) Auch Zyla spielt vorne mit - 124,0 Meter. Platz 4.

40. Richard Freitag (Aue) 122,0 Meter für den Sachsen - das kann sich sehen lassen und reicht für Rang 5 vorerst.

39. Andreas Stjernen (NOR) Stjernen präsentiert sich hervorragend - 124,5 Meter. Damit dritter Rang für den Norweger, ein Rang hinter Teamkollege Johansson.

38. Vincent Descombes Sevoie (FRA) Startete hervorragend in die Saison, ließ zuletzt aber arg nach. Heute mit 120,0 Metern ganz ordentlich. Immerhin vorläufig Rang 4.

37. Karl Geiger (Oberstdorf) Auch Geiger hat keine Windunterstützung - 114,5 Meter. Platz 16 - das reicht aber doch noch fürs Finale.

36. Andreas Kofler (AUT) Der Schanzenrekordhalter mit 141,0 Metern hat heute große Mühe. Nur 113,5 Meter bei Rückenwind. Nur Rang 20, das wird kritisch mit dem Finale.

35. Dawid Kubacki (POL) Auch Kubacki unruhig in der Luft - 120,5 Meter, wie Leyhe. Der Pole liegt aber auf Rang 5, Leyhe auf 8.

34. Stephan Leyhe (Willingen) Pendelt ein wenig in der Luft und landet bei 120,5 Metern. Das reicht ganz sicher fürs Finale.

33. Robert Johansson (NOR) Erwischt einen guten Sprung: 126,0 Meter reichen vorerst für Rang 2.

32. Jurij Tepes (SLO) Da kann Tepes nicht mithalten - 120,0 Meter. Ito führt mit fast 10 Punkten Vorsprung vor Takeuchi.

31. Daiki Ito (JPN) Ito noch besser als Teamkollege Takeuchi - 127,5 Meter.

30. Noriaki Kasai (JPN) Kommt wieder mal ganz gut zurecht - 120,0 Meter. Mit Rang 5 ist er im Finale dabei.

29. Roman Koudelka (CZE) 117,5 Meter - Durchschnitt.

28. Jan Ziobro (POL) Ziobro hingegen schafft nur 109,5 Meter - kein Finale für den Polen.

27. Taku Takeuchi (JPN) Glänzt mal wieder - mit 122,5 Metern. Mit der bislang besten Weite geht der Japaner in Führung vor Schlierenzauer, Ammann und Aune.

26. Jernej Damjan (SLO) Passabel - 118,5 Meter. Rang 4 und schon fürs Finale qualifiziert.

25. Vojtech Stursa (CZE) Auch er kann nichts ausrichten - 111,5 Meter.

24. Andreas Wank (Hinterzarten) Der erste von sechs deutschen Startern landet schon bei 107,0 Metern - er hatte aber auch Windpech. Aber: zu wenig fürs Finale.

23. Simon Ammann (SUI) Der Wind hat sich wieder gelegt - der Schweizer Routinier nutzt das mit 121,0 Metern. Die Landung verpatzt er - wieder einmal. Rang 2.

22. Markus Schiffner (AUT) Gehörte gestern zum österreichischen Siegerteam im Mannschaftsspringen - heute 114,5 Meter.

Schlierenzauer geht in Führung. Aune jetzt Zweiter, Forfang Dritter.

21. Gregor Schlierenzauer (AUT) Der Weltmeister von Oslo 2011 schafft beachtliche 121,0 Meter. Hatte ja verletzungsbedingt wochenlang gefehlt.

20. Jakub Janda (CZE) 118,0 Meter für den tschechischen Routinier. Der Wind scheint durchaus eine Rolle zu spielen, Janda war ungewohnt unsicher in der Luft.

Forfang hatte keinen guten Wind - und landet jetzt schon bei 114,5 Metern. Bitter. Trotzdem Rang 2 zunächst.

Wind außerhalb des festgelegten Korridors - Forfang muss warten.

19. Johann André Forfang (NOR) Jetzt dürfen wir gespannt sein. Er hatte im Probedurchgang den weitesten Sprung mit 136,0 Metern.

18. Sebastian Colloredo (ITA) Stark! 116,0 Meter - Rang 3. Aune führt immer noch.

17. Jarkko Määttä (FIN) Der jüngere schlägt den älteren Finnen: 114,0 Meter trotz starker Seitenwinde.

16. Janne Ahonen (FIN) Springt viel zu gestreckt und landet schon bei 107,5 Metern. Der Altmeister wird nicht beim Finale dabei sein.

15. Junshiro Kobayashi (JPN) 108,5 Meter für den Bruder von Ryoyu Kobayashi, der vorhin fünfeinhalb Meter weiter sprang.

14. Viktor Polasek (CZE) Dem Tschechen gelingen nur 109,5 Meter. Die Springer haben aktuell alle damit zu kämpfen, dass die Jury einen relativ kurzen Anlauf gewählt hat.

13. Anze Semenic (SLO) Der erste, der mal wieder etwas weiter springt - mit 117,0 Metern. Rang 2 hinter Aune.

12. Tom Hilde (NOR) Kämpft auch mit seinem Flug - der Routinier landet schon bei 104,0 Metern.

11. Ville Larinto (FIN) Wird jäh gestoppt in der Luft kurz vor der Landung - nur 111,0 Meter.

10. Gregor Deschwanden (SUI) 112,5 Meter für den Schweizer - Rang 5 zunächst.

9. Davide Bresadola (ITA) Noch kürzer - 104,0 Meter.

8. Tilen Bartol (SLO) Bekommt seine Chance hier, weil Domen Prevc nicht am Start ist. Aber Bartol nutzt sie mit 114,5 Metern nicht gut.

7. Killian Peier (SUI) Punktlandung mit Aalto - 112,0 Meter. Der junge Norweger Aune führt immer noch.

6. Antti Aalto (FIN) Mit 112,5 Metern auch nicht überragend.

5. Alex Insam (ITA) Schafft nur 109,5 Meter. Das wird fürs Finale kaum reichen.

4. Ryoyu Kobayashi (JPN) Etwas weiter als Dezman - 114,0 Meter.

3. Nejc Dezman (SLO) Der Slowene landet schon bei 111,0 Metern.

2. Joakim Aune (NOR) Noch ein junger Norweger, mit 120,5 Metern viel besser als sein Teamkollege. Könnte fürs Finale reichen.

1. Joacim Ödegaard Björing (NOR) Der norwegische Nachwuchsmann hat den Wettbewerb eröffnet - mit 109,5 Metern. Zum Vergleich: Der Schanzenrekord liegt bei 141,0 Metern.

Vor dem 1. Durchgang Jetzt am Nachmittag scheint es am Holmenkollen nicht mehr ganz so neblig zu sein wie am Vormittag beim Damen-Weltcupspringen.

Vor dem 1. Durchgang Zum Modus: Bei einem Weltcup-Springen starten im ersten Durchgang 50 Athleten, die besten 30 kommen ins Finale.

Vor dem 1. Durchgang Neben Wellinger und Eisenbichler starten für den DSV auch Richard Freitag (Aue), Stephan Leyhe (Willingen), Karl Geiger (Oberstdorf) und Andreas Wank (Hinterzarten).

Vor dem 1. Durchgang Der Kampf um den Gesamtweltcup ist diese Saison wesentlich spannender als in der letzten, die von Peter Prevc dominiert wurde. Stoch führt nach 21 Wettbewerben mit 1.280 Punkten knapp vor Kraft (1.220). Auch Tande hat mit 1.119 Zählern noch Chancen.

Vor dem 1. Durchgang Diese drei Springer, die gleich am Ende des 50er-Feldes antreten, gehören auch heute zu den Topfavoriten. Außerdem vorn zu erwarten: Kamil Stoch, der Gesamtweltcup-Führende aus Polen, sein Teamkollege Maciej Kot, der Österreicher Michael Hayböck, Lokalmatador Daniel-André Tande und Markus Eisenbichler aus Siegsdorf.

Vor dem 1. Durchgang Nach zwei Wettbewerben - der Qualifikation am Freitag und dem Teamspringen gestern, bei dem die Deutschen Zweite wurden - führt in der Raw-Air-Wertung der Österreicher Stefan Kraft vor Peter Prevc aus Slowenien und dem Ruhpoldinger Andreas Wellinger.

Vor dem 1. Durchgang Im Rahmen der Raw-Air-Tour finden bis zum 19. März in Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund in nur zehn Tagen sechs Weltcup-Springen statt, darunter zwei Teamwettbewerbe. Auch die Einzelleistungen in den Teamspringen gehen in die Gesamtwertung ein.

Vor dem 1. Durchgang Das heutige Einzelspringen von der Großschanze gehört zur neu geschaffenen Raw-Air-Tour, eine Art Vierschanzentournee durch Norwegen, für die ein Gesamtpreisgeld von 100.000 Euro ausgelobt ist. Der Sieger der Tournee, in die alle Springen, auch die Qualifikationen eingehen, kann sich über 60.000 Euro freuen.