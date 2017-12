Zu beachten ist heute auf jeden Fall wieder Johann Andre Forfang. Er wurde in der Quali Zweiter (132 m) und hält auch den Schanzenrekord in Nischni Tagil.

Wieder ein Springen im Ural

Nach einem Jahr Pause findet in diesem Jahr endlich wieder ein Weltcup-Skispringen in Russland statt. Zu Gast ist der Weltcuptross der Herren auf der Großschanze in Nischni Tagil, wo an diesem Wochenende zwei Einzelspringen ausgetragen werden.