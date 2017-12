Rennpause Es gibt wieder eine kurze Rennunterbrechung. Die Topfahrerinnen sind durch, die Top drei könnten so auch am Ende ganz vorn stehen. Und das sind momentan Tina Weirather aus Liechtenstein, Lara Gut aus der Schweiz und Nicole Schmidhofer aus Österreich.

Startnummer 20 - Anna Veith (AUT) Wie gut ist Anna Veith im nächsten Comebackrennen? Natürlich hat sie noch lange nicht ihre Topform, aber sie kämpft. Aggressive Linie - und dann verpasst sie ein Tor, genau da, wo auch Lindsesy Vonn ausgeschieden ist. Schade!

Startnummer 19 - Christine Scheyer (AUT) Auch Scheyer mit deutlichem Rückstand von über zweieinhalb Sekunden - sie ist neues Schlusslicht. Beste Österreicherin bleibt weiter Nicole Schmidhofer, die immer noch auf Platz drei steht.

Startnummer 18 - Ricarda Haases (AUT) Jetzt drei Österreicherinnen nacheinander. Haases in Lake Louise bisher noch nicht am Start, der Super-G ihr einziges Rennen an diesem Wochenende. Und diese wird sie wohl schnell vergessen wollen: Platz 17 nur mit über zwei Sekunden Rückstand, sie übernimmt die "rote Laterne".

Startnummer 17 - Corinne Suter (SUI) Die Juniorenweltmeisterin 2014 in dieser Disziplin. Im Super-G-Weltcup noch auf Erfahrungssuche, in der vergangenen Saison immerhin 13. in der Disziplinenwertung. Doch auch sie heute mit großem Rückstand von über einer Sekunde und nur Platz zehn momentan.

Startnummer 16 - Michelle Gisin (SUI) Noch eine Überraschung dieses Wochenendes, gestern auf dem dritten Platz. Heute ist es erst ihr fünfter Super-G-Start im Weltcup, in dieser Disziplin muss sie sich wie in der Abfahrt erst noch herantasten. Man merkt, dass ihr einfach die Routine fehlt. Platz zwölf für Gisin, direkt hinter Rebensburg.

Sie fährt fast etwas zu sauber, nicht aggressiv genug, verliert speziell im Flachstück doch deutlich: Viktoria Rebensburg mit 1,44 Sekunden Rückstand nur Elfte im Ziel.

Startnummer 15 - Viktoria Rebensburg (GER) Sie hatte gestern das Pech, das Shiffrin überraschend auf eins fuhr. Aber die Plätze sieben und zwei in den bisherigen Lake-Louise-Rennen sollten sie doch trotzdem pushen?

Und Shiffrin fährt erneut ganz ganz stark! Oben und im Mittelteil top dabei, erst unten lässt sie etwas nach und kommt als Fünfte ins Ziel. Kein Podestplatz also heute für Shiffrin, eine tolle Fahrt war's aber erneut.

Startnummer 14 - Mikaela Shiffrin (USA) Sie hat ja alle verblüfft hier. Am Freitag Dritte, gestern der Sieg - in der erst vierten Weltcup-Abfahrt ihrer Karriere. Nur ein Super-G-Sieg fehlt der Edel-Technikern nun noch in der Statistik.

Startnummer 13 - Cornelia Hütter (AUT) Die Siegerin der Abfahrt vom Freitag, gestern als Vierte nur knapp am Podest vorbei, derzeit zweifelsfrei in Bestform. Wird einmal weit rausgetragen, bleibt aber auf Zug und verliert wenig. Aber reicht der Speed noch für eine Topzeit? Nein! Nur Platz sieben im Ziel, aber egal: Sie hat sich dieses Wochenende nach ihrer langen Verletzungspause toll präsentiert.

Startnummer 12 - Joana Hählen (SUI) Die Speedspezialistin aus der Schweiz hat mit diesem doch recht anspruchsvollen Super-G zu kämpfen. Sie quält sich ins Ziel als Zehnte, das ist der letzte Platz zeitgleich mit Nadia Fanchini.

Startnummer 11 - Sofia Goggia (ITA) Weiter geht's mit der Allrounderin aus Bergamo, die in St. Moritz im Februar im Riesenslalom WM-Bronze gewinnen konnte. Im Weltcup bisher mit drei Super-G-Podestplätzen, einmal stand sie ganz oben. Heute mit einer Sekunde Rückstand aber nicht in der Nähe der Topfahrerinnen.

Rennpause Es gibt eine kurze Rennunterbrechung, damit die weltweit übertragenden TV-Stationen kurz Werbung schalten können. Die einzige Werbung hier bei uns heißt: Klicken Sie doch mal rüber zu sportschau.de/wintersport, was sonst so los war am heutigen Wintersport-Sonntag.

Startnummer 10 - Ragnhild Mowinckel (NOR) Die erste echte Allrounderin im heutigen Rennen, sie fährt in allen Disziplinen, am stärksten ist sie sicherlich im Riesenslalom. Den heutigen Super-G kann sie schnell abhaken: Platz acht nur im Ziel.

Startnummer 9 - Lara Gut (SUI) Oben mit der schnellsten Zwischenzeit, dann lässt sie im Mittelteil - wo Weirather stark unterwegs war - nach. Und es reicht nicht: Platz zwei, elf Hundertstel hinter Weirather.

Startnummer 8 - Nadia Fanchini (ITA) Die Italienerin mit einem Sieg vor neuen Jahren hier wie aus dem Nichts in der Weltspitze aufgetaucht. Nur: Es blieb bis heute ihr einziger Sieg im Super-G-Weltcup. Und auch heute wird's nichts mit Nummer zwei: Nur Platz sieben im Ziel, das ist das Ende des Feldes momentan.

Startnummer 7 - Tina Weirather (LIE) Die Liechtensteinerin bisher stark an diesem Wochenende, Zweite und Fünfte war sie schon. Und auch heute "spielt" sie mit der Piste, das wirkt wunderbar leicht bei ihr - und sie geht verdient in Führung. 27 Hundertstel Vorsprung im Ziel, das könnte das dritte Topresultat für sie werden hier in Lake Louise.

Startnummer 6 - Johanna Schnarf (ITA) Die Altmeisterin aus Italien, seit 2004 im Weltcup unterwegs - und erst einmal auf dem Podest bisher. Heute gut, aber nicht perfekt unterwegs. Platz drei momentan, hat im Schlussabschnitt fast eine halbe Sekunde eingebüßt. Das wird auch heute nichts mit einem Podestplatz.

Startnummer 5 - Nicole Schmidhofer (AUT) Wir haben eine neue Spitzenreiterin! Tolles Rennen der Kärntnerin, klare 56 Hundertstel Vorsprung vor Worley im Ziel nach einer blitzsauberen Fahrt.

Rennunterbrechung Es gibt eine kurze Rennpause, weil Lindsey Vonn erst noch ins Ziel fahren muss, um die Piste freizumachen. In 30 Sekunden geht's weiter.

Startnummer 4 - Lindsey Vonn (USA) Sie erlebte eine stetige Berg- undd Talfahrt auf ihrer einstigen Lieblingspiste hier in "Lake Lindsey". Sturz in der ersten Abfahrt, Platz zwölf in der zweiten gestern - und heute verkantet sie wieder unrd rutscht ins Aus, der erste Ausfall des hetuigen Rennens. Bisher eine Saison zum Vergessen für den US-Superstar.

Startnummer 3 - Stephanie Venier (AUT) Die ÖSterreicherin fühlt sich derzeit im Super-G deutlich wohler als in der Abfahrt. In Lake Louise bisher nicht in Bestform, auch heute fährt die frühere Junioren-Weltmeisterin weit hinterher. Platz drei nur mit 55 Hundertsteln Rückstand.

Startnummer 2 - Jasmine Flury (SUI) Die Schweizerin, seit 2014 im Weltcup unterwegs, kämpft sich nach schwachem Start unten gut ins Rennen zurück. Nur neun Hundertstel hinter Worley kommt sie an.

Startnummer 1 - Tessa Worley (FRA) Die Französin, im Vorjahr Weltcupsiegerin im Riesenslalom, mit einer sehr sauberen Fahrt. 1:19,35 Sekunden - wir haben eine erste Richtzeit. Aber wie gut ist die? Worley keine Super-G-Spezialistin.

Vor dem Start Die Vorläuferinnen sind unterwegs, es kann pünktlich um 19.00 Uhr losgehen. Eine Französin wird den Super-G auf der "Men's Olympic"-Piste eröffnen. Die Bedingungen blenden: minus sechs Grad, Sonne, kein Wind

Herzlich willkommen! Wir melden uns im Live-Ticker gleich vom letzten Alpin-Damenrennen des Wochenendes aus dem kanadischen Lake Louise. Die bisherigen Speedevents hatten einige Überraschungen parat, gibt's zum Abschluss die nächste?