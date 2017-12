Mikaela Shiffrin (USA) Was Vicky Rebensburgs Zeit wert ist, werden wir vielleicht jetzt schon sehen, denn jetzt steht die Dritte von gestern im Starthaus. Und Mikaela Shiffrin ist noch einmal schneller als die beste Deutsche. Gerade im technischen Abschnitt ist die junge US-Amerikanerin clever unterwegs, fährt vor dem Sprung einen weiten Bogen, doch der zahlt sich aus. In der Gleitpassage vor dem Ziel verliert sie noch einmal, doch 0.13 Sekunden rettet sie ins Ziel. Mikaela Shiffrin heißt die neue Führende!

Viktoria Rebensburg (GER) Jetzt gilt's für Vicky Rebensburg, die hier auf einer ganz engen Linie voll auf Zug beginnt. Gleich die erste Zwischenzeit leuchtet grün auf und auch in der technisch schwierigen Passage durch den Fall away baut die Deutsche ihren Vorsprung aus. Im Gleitstück hat sie dann die bisher schnellste Geschwindigkeit zu Buche stehen und das sieht ganz sauber aus! Jawoll! Vicky Rebensburg kommt mit einer knappen Sekunde Vorsprung ins Ziel - das war eine ganz starke Fahrt der DSV-Athletin!

Nadia Fanchini (ITA) Die nächste Italienerin ist Nadia Fanchini. Die erfolgreichere der beiden Schwestern beginnt, ähnlich wie ihre Teamkollegin, stark, leistet sich dann aber auch kleinere Fehler, die sie auf Rang vier zurückfallen lassen. Das ist aber immerhin besser als gestern, als sie nicht einmal in die Punkteränge kam.

Johanna Schnarf (ITA) Die 33-Jährige hat noch nie eine Abfahrt gewinnen können. In dieser Saison soll der Knoten aber endlich platzen. Und die erfahrene Italienerin beginnt stark, findet im Fall away auch eine starke Linie. Doch im Flachstück ist die Geschwindigkeit dann deutlich zu gering. Hier lässt sie wichtige Zehntel liegen und kommt doch nur als Fünfte ins Ziel.

Nicole Schmiedhofer (AUT) Nicole Schmiedhofer erwischt gleich den ersten Sprung nicht optimal, wir da in der Luft ein bisschen verdreht, kommt aber deutlich besser durch den Fall away als ihre Teamkolleginnen zuvor. Da ist sie ganz hoch dran mit dem Schwungansatz und ist auch dran an der Zeit von Anna Veith. Doch die leichte Athletin kommt in der Gleitpassage nicht mehr ganz heran - Rang zwei für sie.

Stefanie Brunner (AUT) Zwei Österreicherinnen stehen jetzt am Start und gleich die erste hat hier große Ambitionen. Doch Stefanie Brunner hat im Steilhang große Probleme mit der Linienwahl, wird im "Fall away" gar in den weichen Neuschnee hinausgetragen. Das kostet natürlich wichtige Zehntel, auch wenn auch sie im Zielhang noch einmal gutmachen kann. Im Ziel liegt sie knapp vier Zehntel hinter der Teamkollegin.

Elena Fanchini (ITA) Die Italienerin beginnt mit einem kleinen Rückstand auf Anna Veith, im Steilhang und der sogenannten "Fallaway"-Kurve, bei der Veith Probleme hatte, kommt auch Elena Fanchini etwas von der Ideallinie ab. Im Zielhang, der flachen Passage, kann Fanchini zwar noch etwas Boden gutmachen, doch drei Zehntel Rückstand bleiben - Rang zwei für Elena Fanchini.

Anna Veith (AUT) Jetzt gilt's also für Anna Veith. Die Österreicherin eröffnet mit 1.15 Stunden Verspätung die zweite Abfahrt von Lake Louise. An einigen Stellen kommt auf der langen Piste jetzt sogar die Sonne heraus, was natürlich für unterschiedliche Bedingungen sorgen könnte, je nachdem wie sich die Bedingungen hier entwickeln. Anna Veith hat an der ersten Schlüsselstelle dieser Abfahrt gleich leichte Probleme, da sie aus einer langgezogenen Kurve im Steilhang etwas unterhalb der Ideallinie herauskommt. Wir sind gespannt, was ihre Zeit am Ende wert ist.

Es kann losgehen! Die ersten Vorläuferinnen sind auf der Piste, in wenigen Minuten kann es hier tatsächlich losgehen! Alle Helfer haben fleißig gearbeitet und viel dafür getan, dass diese Abfahrt trotz de kuriosen Umstände stattfinden kann. Ein umgefallener Baum hatte für den Stromausfall gesorgt, der auch den Ski-Lift für die Athletinnen zum Stillstand gebracht hatte. Alle Athletinnen sind dann mit der Pistenraupe nach oben gebracht worden und jetzt kann es losgehen! Wir freuen uns auf ein spannendes Rennen von Lake Louise!

Weitere Startverzögerung auf 21.45 Uhr Leider brauchen wir weiterhin Geduld. Der Stromausfall im Skigebiet sorgt für eine weitere Verzögerung. Die Athletinnen sind mit der Pistenraupe zum Start gebracht worden, doch die Technik streikt noch. In einer Viertelstunde soll es hier aber losgehen!

Vicky Rebensburg in starker Frühform Beim deutschen Skiverband sind die Speed-Disziplinen aktuell noch eher eine One-Woman-Show. Viktoria Rebensburg ist die einzige DSV-Athletin, die zu den Top Ten der Welt gehört. Dafür kann die 28-Jährige aber durchaus auch um den Sieg mitfahren. Im Riesenslalom ist sie in dieser Kategorie gleich zu Beginn der Saison mehr als angekommen, vielleicht platzt heute ja auch der Knoten in der Abfahrt. Sie geht mit Startnummer sieben ins Rennen – ihrer gestrigen Platzierung. Für Michaela Wenig (32), Meike Pfister (38) und Kira Weidle (43) lautet das Ziel weiterhin, möglichst in die Punkteränge zu fahren.

Gisin und Gut führen Schweizer Team an Zwei Schweizer Damen schafften es gestern in die Top Ten: Die eigentliche Technik-Spezialistin Michelle Gisin und Rückkehrerin Lara Gut fuhren mit den Plätzen sieben und acht zwei starke Ergebnisse ein. Heute gehen die beiden Damen als 27. und Neunte auf die Piste. Dabei ist auch das Schweizer Speed-Team stark vertreten: Mit Startnummer 16 folgt Corinne Suter, Joana Hählen folgt als 23. Nach Michelle Gisin tragen Priska Nufer und Jasmine Flury als Schweizer Doppelpack die Nummern 29 und 30. Als letzte geht Denise Feierabend (34) an den Start.

Riesen-Comeback von Cornelia Hütter! Das nennt man wohl einen Auftakt nach Maß: Im ersten Rennen nach der Verletzungspause holt Cornelia Hütter gleich den Abfahrtssieg für den ÖSV, damit ist die heutige Startnummer 19 auch gleich wieder eine der Favoritinnen! Nicht ganz so gut lief das Comeback gestern für Teamkollegin Anna Veith. Sie hat heute mit Startnummer eins allerdings die Chance auf eine bessere Platzierung. Wenig später folgen Stephanie Venier und Nicole Schmiedhofer als Dritte und Vierte sowie Ramona Siebenhofer und Christine Scheyer mit den Startnummern zehn und elf. Komplettiert wird das ÖSV-Speed-Team von Tamara Tippler (26), Christina Ager (31), Dajana Dengscherz (35) und Nina Ortlieb (42). Damit sind die Österreicherinnen wieder klar das stärkste Team am Start!

Überraschung zum Speed-Auftakt! Mit diesem Podium hätte wohl keiner der Alpin-Experten gerechnet. Gestern konnte Cornelia Hütter bei ihrem Verletzungs-Comeback gleich den ersten Abfahrtssieg ihrer Karriere feiern. Neben der Steirerin stand mit Tina Weirather zwar eine Favoritin auf dem Podest, komplettiert wurden die Top Drei allerdings vom Technik-Ass Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin stand statt der eigentlichen Favoritin Lindsey Vonn auf dem Stockerl. Die 14-malige Siegerin von Lake Louise – Fans nennen den Weltcuport schon liebevoll Lake Lindsey – lag zwar bei allen Zwischenzeiten vorn. Dann verschlug es der 33-Jährigen allerdings die Skier, worauf sie in die Fangzäune rutschte. Heute steht sie mit einigen blauen Flecken und einer gehörigen Portion Wut im Bauch aber bereits wieder am Start. Dazu muss man auch die starken Italienerinnen auf dem Zettel haben!

Herzlich willkommen! Guten Abend und herzlich willkommen zum letzten alpinen Rennen des heutigen Tages! Auf der kanadischen Weltcup-Piste steht gleich die zweite Damen-Abfahrt des Winters auf dem Programm. Wir freuen uns auf ein spektakuläres Speed-Rennen in dem traditionellen Weltcup-Ort! Los geht’s nach dem kuriosen Stromausfall um 21.30 Uhr. Bis dahin versorgen wir Sie mit den wichtigsten Infos rund um das Rennen!