Lindsey Vonn kann selbst auf ihren Skiern Richtung Ziel fahren. Offenbar ist alles in Ordnung. Sie winkt den jubelnden Zuschauern zu.

Die schwierigste Stelle der Strecke - eine Welle bei der Einfahrt in den Zielhang - wurde Vonn zum Verhängnis.

Doch kurz vor dem Ziel stürzt sie und rast in die Fangnetze.

Wird's Weltcupsieg Nr. 19 in Lake Louise?

Aber Veiths Comeback nicht so glänzend wie das von Hütter - nur Rang 14.

In beiden Trainingläufen sehr gut - einmal Schnellste, einmal Dritte.

Hatte eine lange Verletzungspause, ist daher noch nicht in Topform - kommt heute nicht in die Top 10. Rebensburg derzeit auf Rang fünf.

Und was für ein Wahnsinn! Shiffrin pulverisiert die Bestzeit von Fanchini um 34 Hundertstel.

Bislang ist sie aber gut dabei, Fanchinis Bestzeit ist in Gefahr.

Bisher lief es für sie noch nicht optimal in dieser Saison.

Suter war zu direkt in ein Tor gefahren, das dadurch aus der Verankerung gerissen wurde. Muss jetzt repariert werden.

Auch die Italienerinnen sind mit sechs Läuferinnen in der Top-30-Startgruppe stark vertreten.

Die zweite von insgesamt sieben Österreicherinnen in der Top-30-Startgruppe.

Der Schneefall beeinträchtigt natürlich die Sichtverhältnisse, aber die Bodensicht scheint ok zu sein. Erste Richtzeit: 1:49,91 Minuten.

Die Überraschungssiegerin von Zauchensee in der vergangenen Saison hat das Rennen eröffnet.

Gleich geht's los auf dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke, bei der im Training bereits die Marke von 130 km/h geknackt wurde. Aber es schneit aktuell in Lake Louise. Deshalb hat die Rennleitung die Startintervalle auf eineinhalb Minuten verkürzt.

"Es wird spannend"

Das sagte die 28-Jährige gestern dazu. "Ich weiß nicht, wo ich im Speed stehe." Der vierte Rang im ersten Abfahrtstraining am Dienstag habe ihr Sicherheit gegeben, so die Oberbayern. "Das hat schon gezeigt, dass ich trotz meiner Fahrweise, die definitiv nicht am Limit war, ganz gut dabei bin." Heute geht Rebensburg mit Startnummer 3 ins Rennen.