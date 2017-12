War in der Vorsaison Gesamt-Dritter im Riesenslalom - ihn sollte man also auch auf der Rechnung haben.

Was zeigt er heute nach seinem Ausscheiden beim Slalom in Levi?

Beim Slalom in Levi landete Hirscher auf einem ungewohnten 17. Rang. Aber viele hatten erst gar nicht mit seinem Einsatz gerechnet, zog er sich doch im August einen Außenknöchelbruch zu, was großen Trainingsrückstand zur Folge hatte. Trotzdem: Mit einem Hirscher ist immer zu rechnen.

Hoffen auf Dopfer

In Abwesenheit von Neureuther, der den ersten Saisonslalom in Levi gewann, hofft der DSV auf Fritz Dopfer (Startnummer 25). Verletzungsbedingt fiel der Garmischer fast die gesamte letzte Saison aus. Bei seinem Comeback in Levi wurde er 15. und hat damit schon die halbe Olymianorm in der Tasche.