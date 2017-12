Reichelt kämpft, verliert aber weiter Zeit.

Aber er verliert oben schon eine halbe Sekunde.

17. Hannes Reichelt (AUT) Der 37-Jährige ist jetzt die letzte Hoffnung für die Österreicher.

Er erreichte bislang die Höchstgeschwindigkeit von mehr 130 km/h, verliert trotzdem deutlich gegenüber Svindal - im Ziel Platz acht.

Auch wenn er im Gleitteil nur sieben Hundertstel langsamer ist.

16. Johan Clarey (FRA) Er wird Svindal kaum gefährden können.

Kline löst jetzt Küng auf dem letzten Rang ab.

15. Bostjan Kline (SLO) Der einzige Slowene in der Speed-Weltelite jetzt auf der Piste.

Auch heute nicht - nur Patrick Küng war langsamer.

14. Travis Ganong (USA) Für ihn läuft es in dieser Saison noch gar nicht.

Das galt aber nur bis zur zweiten Zwischenzeit - im Ziel ist er doch nur Siebter.

Fährt auch heute um einen Podiumsplatz mit.

13. Adrien Theaux (FRA) Aktuell der stärkste französische Speed-Fahrer, gestern Vierter im Super-G.

Sander im Ziel Sechster - 74 Hundertstel langsamer als Svindal.

Das könnte zu einem Top-10-Ergebnis reichen.

Auch heute oben gut dabei.

12. Andreas Sander (Ennepetal) Gestern als Neunter im Super-G ein Rang vor Dreßen.

Mayer 64 Hundertstel langsamer als Dreßen.

Doch eine große Enttäuschung - Mayer im Ziel nur Achter.

Mayer zu weit zurück - Svindal muss nicht mehr nervös sein.

Aber - oben fehlen schon 44 Hundertstel.

11. Matthias Mayer (AUT) Jetzt ist Svindal sicherlich nervös, denn Mayer fuhr im letzten Training hier die absolute Bestzeit und verfehlte den Streckenrekord, den immer noch Daron Rahlves hält, nur um 15 Hundertstel.

Zwischenstand nach 10 Startern 1. Svindal (NOR), 2. Feuz (SUI), 3. Dreßen (Gilching-Argelsried)

Dreßen großartig unterwegs - verdrängt Paris von Rang drei. Großer Jubel - nur etwa eine halbe Sekunde langsamer als Svindal.

Danach aber zwei Zehntel zurück.

Bei der zweiten Zwischenzeit sogar fast drei Zehntel schneller.

Im Gleitteil noch fast gleichauf mit Svindal.

10. Thomas Dreßen (Gilching-Argelsried) Gestern hervorragender Zehnter im Super-G.

Im Ziel Rang drei - 61 Hundertstel hinter Svindal zurück. Paris zeigt sich sehr zufrieden über seine heutige Leistung.

Svindal muss im unteren Abschnitt phantastisch gefahren sein, auch Paris verliert jetzt.

Paris bleibt dran.

Oben aber der erste, der zeitgleich mit Svindal ist.

9. Dominik Paris (ITA) Gehört bei jedem Speedrennen zu den Topfavoriten, doch bislang läuft's für den Südtiroler noch nicht optimal.

Couragierte Fahrt des Österreichers, im Ziel Dritter - 71 Hundertstel hinter Svindal zurück. Feuz weiter auf Rang zwei.

Sehr riskant unterwegs - das lohnt sich bislang, bei der zweiten Zwischenzeit nur ganz knapp hinter Svindal.

8. Vincent Kriechmayr (AUT) Eigentlich kein absoluter Topfavorit für die Abfahrt - aber beflügelt ihn sein erster Weltcupsieg, den er im gestrigen Super-G eingefahren hat?

Im Ziel nur Platz vier für Jansrud - die Leistung von Svindal wird immer mehr wert.

Fährt sehr aggressiv, bleibt aber trotzdem deutlich hinter seinem Teamkollegen zurück.

25 Hundertstel langsamer im Gleitteil.

7. Kjetil Jansrud (NOR) War Fünfter in der ersten Saison-Abfahrt.

Im Ziel Platz vier für den 33-jährigen Kanadier.

Aber den technisch anspruchsvollen Passagen muss er dann doch Tribut zollen.

Verliert im oberen Gleitteil aber nur wenig gegenüber Svindal.

6. Manuel Osborne-Paradis (CAN) Hat in dieser Saison noch keine guten Resultate eingefahren.

Fill hat heute keine Chance - Rang drei im Ziel, mehr als eine Sekunde zurück.

Rückstand vergrößert sich von Zwischenzeit zu Zwischenzeit.

Oben etwa drei Zehntel hinter Svindal zurück, in der ersten scharfen Rechtskurve trägt es ihn weit hinaus - zu weit?

5. Peter Fill (ITA) Er holte die kleine Abfahrts-Kristallkugel in der letzten Saison.

Im Ziel fast zweieinhalb Sekunden langsamer als Svindal.

Im ersten Steilabschnitt verdreht es ihn, damit hat er überhaupt keine Chance mehr.

4. Patrick Küng (SUI) Jetzt der Weltmeister von 2015 unterwegs, holte den Titel an selber Stelle. Im Training konnte der Schweizer Oldie allerdings nicht überzeugen.

Aber Svindal bliebt im Ziel in Führung, war 15 Hundertstel schneller.

Jetzt holt er etwas auf.

Rückstand bleibt in etwa gleich.

Im oberen Gleitteil fehlen ihm allerdings vier Zehntel auf Svindal.

3. Beat Feuz (SUI) Der Abfahrts-Weltmeister und Sieger von Lake Louise ist gestartet.

Im Ziel bleibt er mit einem Rückstand von 1,35 Sekunden deutlich hinter dem Norweger zurück.

Zu weiter Sprung, das kostet Zeit.

Bei der ersten Zwischenzeit vorn, bei der zweiten zurück.

2. Max Franz (AUT) War Zweiter beim ersten Super-G der Saison.

Erste Richtzeit: 1:40,46 Minuten.

Auch die Stelle, wo er vor zehn Jahren schwer stürzte.

Meistert die Schräglagen souverän.

1. Aksel Lund Svindal (NOR) Der norwegische Altmeister hat bei strahlendem Sonnenschein das Spektakel eröffnet. Die besten Fahrer wählten heute frühe Startnummern.

Anspruchsvolle Strecke Die "Birds of Prey" gehört zu den schwierigsten Weltcup-Strecken. Teilweise ist sie sehr steil mit extremen Schräglagen für die Athleten.

Höchstgelegene Weltcup-Piste Die "Birds of Prey"-Strecke startet auf einer Höhe von fast 3.500 Metern, das Ziel liegt auf 2.730 Meter.

Deutsche Starter Drei Deutsche starten in der Top-30-Gruppe: Thomas Dreßen (Gilching-Argelsried, Startnummer 10), Andreas Sander (Ennepetal, 12) und Josef Ferstl (Hammer, 25). Seit gestern habe alle drei die Olympia-Norm in der Tasche, eigentlich können sie heute entspannt ins Rennen gehen. Außerdem ist Dominik Schwaiger (Königssee, 50) am Start.

Weitere Favoriten Gute Siegchancen haben heute auch Matthias Mayer (AUT, Startnummer 11), Kjetil Jansrud (NOR, 7), Aksel Lund Svindal (NOR, 1), Aleksander Aamodt Kilde (NOR, 19) oder Peter Fill (ITA, 5)

Feuz einer der absoluten Topfavoriten Die erste Herren-Abfahrt dieser Saison im kanadischen Lake Louise hatte Beat Feuz gewonnen. Der Schweizer mit der Startnummer 3 gehört natürlich auch heute zu den Topfavoriten.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker! Die zweite Herren-Abfahrt der Olympia-Saison steht an. Wir sind heute auf der "Birds of Prey"-Piste in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado - ein ganz großes Highlight der alpinen Skisaison.