Startnummer 18 - Travis Ganong (USA) Mittlerweile recht schwierige Bedingungen. Immer wieder Wolken, die das technisch anspruchsvolle erste Drittel recht dunkel machen. Auch Ganong hat darunter zu leiden. Deutlicher Rückstand im Ziel: 2,22 Sekunden, Platz 17. Oder anders ausgedrückt: Er ist Letzter.

Startnummer 17 - Peter Fill (ITA) Fährt, obwohl ihm das Iliosakralgelenk derzeit Probleme bereitet. Dafür ein solider Lauf des Abfahrtsweltcupgewinners des Vorjahres. Platz 13 mit 1,34 Sekunden Rückstand. Andreas Sander derzeit Neunter - das wäre die Olympia-Qualifiaktion.

Startnummer 16 - Manuel Osborne-Paradis (CAN) Derzeit der stärkste Kanadier, auch weil Erik Guay wegen Rückenproblemen momentan noch pausiert. Osborne-Paradis ist nicht der beste Techniker, das merkt man oben: Fast eine Sekunde Rückstand schon bei der ersten Zwischenzeit. Bis ins Ziel betreibt er auch keine Schadesnbegrenzung: 2,09 Sekunden Rückstand, das ist der letzte Platz momentan.

Startnummer 15 - Kjetil Jansrud (NOR) Dier Sieger von Lake Louise, der Super-G-Weltcupsieger des Vorjahres. Im vergangenen Jahr gewann er die ersten drei Super-G der Saison - in diesem Jahr nicht! Jansrud bleibt 23 Hundertstel hinter Kriechmayr und ist Zweiter. Wird das heute der erste Weltcupsieg für Kriechmayr?

Startnummer 14 - Alexis Pinturault (FRA) Der Techniker in Frankreichs Speedteam fühlt sich im oberen kurvigen Teil extrem wohl, nur 21 Hundertstel Rückstand, obwohl er einmal leicht ausgehoben wird. Kämpft sich prima durch die schnellen Passagen - und ist neuer Vierter! 53 Hundertstel Rückstand auf den führenden Kriechmayr, neun Hundertstel fehlen ihm nur zum Podest.

Startnummer 13 - Aksel Lund Svindal (NOR) Was hat der Norweger hier schon alles erlebt: fünf Siege, aber auch schwere Trainingsstürze. Aber irgendwie scheint er die ""Birds of Prey" trotzdem zu lieben. Trotz einer nicht ganz aggressiven Fahrt ist er neuer Vierter zeitgleich mit Mayer, 16 Hundertstel fehlen auf einen Podestplatz.

Startnummer 12 - Adrien Théaux (FRA) Wie die Läufer vor ihm: Oben und im Mittelteil mit Rückstand, unten holen die Fahrer aber derzeit noch unglaublich viel raus. Théaux stößt Mayer vom Podest und ist mit 44 Hundertsteln Rückstand neuer Dritter.

Startnummer 11 - Aleksander Aamodt Kilde (NOR) Der Vierte des Auftakt-Super-G in Lake Louise. Oben mit sehr direkter Linie, nur 16 Hundertstel Rückstand - und dann erwischt er eine Welle! Das kostet Zeit - und wieviel gleich. Über eine Sekunde Rückstand zwischenzeitlich, bis ins Ziel verkleinert er den Abstand auf 67 Hundertstel. Kilde ist neuer Vierter.

Startnummer 10 - Andreas Sander (GER) Der nächste Deutsche unterwegs. Auch er braucht wie Ferstl noch einen Top-15-Platz für die Olympia-Quali. Oben noch gut dabei, in etwa so flott wie Ferstl. Doch der hat ja ab dem Mittelteil deutlich verloren. Und so geht's auch Sander: Ihm fehlt der Schwung, ihm fehlen fast zehn Stundenkilometer Speed. Das reicht zwar nicht für einen Spitzenplatz, aber unten fightet er - und kommt als Vierter an! Starkes Schlussdrittel von Sander!

Startnummer 9 - Max Franz (AUT) War in Lake Louise nicht ganz zufrieden - und das trotz Platz zwei! Was zeigt er heute? Oben wie schon in der Vorwoche nicht optimal, da sind schon sechs Zehntel weg. Das kann er bis ins Ziel nicht mehr ausgleichen: 1,58 Sekunden Rückstand, nur Platz sieben, das ist der vorletzte Platz momentan.

Aber dann ... im Mittelteil geht's sauberer, da zeigt Ferstl leider nicht alles. Bis ins Ziel häuft er sogar 1,17 Sekunden Rückstand an. Das könnte eng werden mit dem erhofften Top-15-Platz heute.

Startnummer 8 - Josef Ferstl (GER) Jetzt der erset Fahrer des Deutschen Skiverbands: Ferstl merkt man schon auf den ersten Metern an, dass er attackieren will. Das schaut gut aus, das ist schnell - und oben ist er bei den Topzeiten noch dabei!

Startnummer 7 - Hannes Reichelt (AUT) Das Rennen geht weiter - mit Hannes Reichelt, dem 2015er-Weltmeister auf dieser Piste. Der heute aber doch mit dem "Raubvogel" zu kämpfen hat. Trotz einiger Hackler aber nur 33 Hundertstel Rückstand, er reiht sich als Zweiter ein. Drei Österreicher derzeit auf den Plätzen eins bis drei.

Wie ist die Piste? "Es gibt sehr viele Wellen und sehr viele Passagen, wo man überlegt fahren muss", sagt der aktuell zweitplatzierte Matthias Mayer. Unser Eindruck bestätigt sich also: Dieser Super-G gehört zu den anspruchsvolleren.

Rennunterbrechung Nach dem Sturz von Caviezel ist das Rennen kurz unterbrochen, die Fangnetze werden von den Pistenarbeitern gerichtet.

Startnummer 6 - Mauro Caviezel (SUI) Aua! Das tat beim Zuschauen weh. Der Schweizer toll unterwegs, dann hebt's ihn bei einer Kurve aus und er landet spektakulär in den Fangnetzen. Aber Caviezel schüttelt sich nur kurz und steht schnell wieder. Zumindest nach dem ersten Eindruck und aus der Entfernung scheint nichts Schlimmeres passiert zu sein.

Startnummer 5 - Dominik Paris (FRA) War - wie zahlreiche andere Läufer - mit den Abfahrtstrainings hier nicht ganz zufrieden. Die Piste stellte die Sportler doch vor einige Probleme. Wie meister man die "Birds of Prey" in diesem Winter am besten? Auch Paris hatte keine passende Antwort heute. Platz drei im Ziel mit 83 Hundertsteln Rückstand.

Startnummer 4 - Christof Innerhofer (ITA) Der Super-G-Weltmeister von 2011 in den letzten Wintern nicht immer ganz vorne dabei, weil er auch immer wieder wegen Verletzungen pausieren musste. Er verpasste auch die WM 2017. Jetzt will er sich nochmal herankämpfen, heute aber doch mit großem Rückstand: 99 Hundertstel, Platz drei vorerst.

Startnummer 3 - Vincent Kriechmayr (AUT) Der 26-jährige Oberösterreicher mit einem mutigen Lauf: Wählt oben eine enge, schnellen Linie, bei der ersten Geschwindigkeitsmessung als erster Läufer über 110 Stundenkilometer. Und er fährt's bis ins Ziel prima aus: Neue Bestzeit, sechs Zehntel vor Mayer - Kriechmayr führt.

Startnummer 2 - Dustin Cook (CAN) Der Kanadier doch mit einigen recht unkonventionellen Schwüngen und Kurven - und deutlich hinter Mayer im Ziel. Der Überraschungs-Silbergewinner von 2015, hier auf dieser Piste, wird heute weit jenseits des Podests landen. 99 Hundertstel Rückstand auf Mayer.

Startnummer 1 - Matthias Mayer (AUT) Der Österreicher Matthias Mayer hat das Rennen eröffnet und die erste Richtzeit vorgelegt: 1:10,31 Minuten. Er war der "Testpilot" in einem heute sehr anspruchsvollen Super-G.

Die Favoriten Zu den Topfavoriten zählt der Österreicher Hannes Reichelt, der sich 2015 hier den Weltmeistertitel sicherte. Den ersten Super-G der Saison in der vergangenen Woche in Lake Louise gewann allerdings Kjetil Jansrud aus Norwegen.

Der "Raubvogel" wartet Gefahren wird wie immer in Beaver Creek auf der "Birds of Prey", die seit 1997 ihren festen Platz im Weltcup hat. Zwei Mal, 1999 und 2015, wurden hier auch schon Weltmeistertitel vergeben.

Der Weg nach Pyeongchang Thomas Dreßen hat sich bereits in der vergangenen Woche die Olympia-Qualifikation gesichert. Ferstl und Sander benötigen jeweils noch einen Top-15-Platz und wären ebenfalls bei den Spielen dabei. Für Schwaiger geht's dagegen vor allem darum, weiter Weltcup-Erfahrung zu sammeln

Die DSV-Starter Der Deutsche Skiverband schickt vier Läufer ins Rennen: Josef Ferstl, Thomas Dreßen, Andreas Sander und Dominik Schwaiger.

Vor dem Start Herzlich willkommen zum ersten Alpin-Highlight dieses Wochenendes mit dem Super-G der Herren in Vail/Beaver Creek.