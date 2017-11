2. Lauf in Kellington ab 19.00 Uhr (MEZ) Wir melden uns wieder ab 18.40 Uhr zum entscheidenden Lauf in Kellington. Bis später!

Nicht mehr sehen im zweiten Lauf werden wir Jessica Hilzinger und Maren Wiesler. Damit verabschieden wir uns für den Moment. Und melden uns rechtzeitig vor dem zweiten Lauf wieder.

Rebensburg in Führung Nach nun mehr 42 Läuferinnen führt Viktoria Rebensburg nach einem fast fehlerlosen, sehr couragierten Lauf vor Mikaela Shiffrin (+0,26 Sekunden) und der Italienerin Mauela Moelgg (+0,57 sec). Vierte ist Stephanie Brunner (+0,65 sec) und Tessa Worley (+0,75).

40. Starterin/1. Lauf: Maren Wiesler (Münstertal) Wiesler kommt mit 0,34 Sekunden Rückstand in den welligen oberen Teil. Schon in der zweiten Zwischenzeit liegt sie 1,40 Sekunden zurück. Ihr fehlt ein wenig der Mut. Am Ende sind es 3,68 Sekunden Rückstand - und leider nur ein Platz nach den 30 für den zweiten Lauf Qualifizierten, sehr schade.

Gleich wird es nochmal spannend, wenn Maren Wiesler ins Rennen geht. Klar ist mittlerweile, dass Jessica Hilzinger nicht mehr starten wird - sie ist aus den ersten dreißig Plätzen hinausgerutscht.

Für die jetzt startenden Läuferinnen ist es auf der vereisten Piste mit den starken Kerben nicht einfach, sich noch nach vorne zu fahren - umso besser die Leistung der Britin Alex Tilley, die mit Startnummer 32 auf Rang 9 liegt im Moment.

34. Starterin/1. Lauf: Jessica Hilzinger (Oberstdorf) Jetzt heißt es Daumen drücken! Doch Hilzinger ist sehr, sehr vorsichtig unterwegs und verliert schon oberen fast zwei Sekunden, am Ende sind es 4,37 Sekunden - im Moment Rang 29 - das wird wohl nix mit einem zweiten Lauf. Schade.

33.Starteirn/1. Lauf: Megan Mc James (USA) Mc james verliert dagegen viel Zeit - zu viel. Derzeit Rang 27.

32. Starterin/1. Lauf: Alex Tilley (GBR) Tilley dagegen hat echte Chancen - nach einem fantastischen Lauf - mit Startnummer 32 fährt sie auf Platz neun vor!!! Couragiert und fehlerfrei - Wahnsinn.

31. Starterin/1. Lauf: Asa Ando (JPN) Die erste Japanerin des Rennens hat schon 0,77 Sekunden Rückstand am Start. Die Japanerin fährt etwas verhalten - man kann sehen, wie viel Respekt vor dem Hang hat. Mit über fünf Sekunden Rückstand qualifiziert sie sich sicher nicht für den zweiten Lauf mit dieser Zeit.

Noch kommen die beiden deutschen Starterinnen: Maren Wiesler mit Startnummer 40 und Jessica Hilzinger mit Startnummer 34.

Rebensburg steht auf Platz eins nach 30 Läuferinnen nach dreißig Läuferinnen im 1. Lauf: 1. Viktoria Rebensburg, 2. Mikaela Shiffrin (+0,26 sec), 3. Manuela Moelgg (+0,57 sec).

30. Starteirn/1. Lauf: Elisabeth Kappaurer (AUT) Die Vorarlbergerin kommt mit 0,31 Sekunden Rückstand ins Rennen, verliert im welligen Mittelteil, sie lässt den Ski nicht frei laufen. Auch sie findet nicht ihre optimale Linie, 2,33 Sekunden - derzeit Platz 21.

29. Starterin/1. Lauf: Taina Barioz (FRA) Die Französin hatte sich letztes Jahr das Kreuzband gerissen. Barioz bleibt immer ein wenig zu lang auf der Kante, sie fährt nicht die kurzen, geraden Wege - ein wenig vorsichtig. 2,54 Sekunden Rückstand bedeutet derzeit Platz 22.

Hasndotter versucht vor der Kante zu dosieren und im unteren Teil verliert sie dann doch noch mehr, am Ende war sie zu vorsichtig: 1,86 Sekunden Rückstand - schade, da wäre mehr drin gewesen!

28. Starterin/1. Lauf: Frida Hansdotter (SWE) Hansdotter geht ebenfalls schnell ins Rennen, mit nur einem Zehntel Rückstand. Und auch im welligen Teil fährt sie super: nur 0,47 Sekunden Rückstand.

Unterwegs verliert sie ein bisschen den Mut, kommt zu stark in die Schräglage und über der Welle zieht es ihr die Ski weg - aus für Lysdahl.

27. Starterin/1. Lauf: Kristin Lysdahl (NOR) Die Norwegerin geht sehr, sehr schnell ins Rennen, nur 0,09 Sekunden Rückstand am Start - dann verliert aber auch sie Zeit. Dennoch sehr engagiert unterwegs.

26. Starterin/1. Lauf: Bernadette Schild (AUT) Schild verliert oben schon fast vier Zehntel - dabei liegen Schild normalerweise solche engen, drehenden Riesenslalom-Läufe. Aber sie attackiert nicht genug. Über zwei Sekunden Rückstand - derzeit Rang 17.

Aber nach der zweiten Zwischenzeit liegt sie auf Rang 14, ein bisschen verliert sie der Mut im Steilen - der Rückstand vergrößert sich, über zwei Sekunden Rückstand und derzeit Rang 14, vor Wendy Holdener aus der Schweiz.

25. Starterin/1. Lauf: Tina Robnik (SLO) Die Slowenin musste aufgrund des Ausfalls von Haaser nun ein wenig waren. Starke Startzeit und sehr engagiert unterwegs. Die Welle nimmt sie nicht ganz optimal.

Bisher ist das kein zu gutes Rennen für die österreichischen Läuferinnen. Die beste aber immerhin auf Platz vier - Stephanie Brunner, hinter Manuela Moelgg, Mikaela Shiffrin und auf eins derzeit: Viktoria Rebensburg.

24. Starterin/1. Lauf: Ricarda Haaser (AUT) Kaum gestartet - schon ausgeschieden. Noch vor der ersten Zwischenzeit verkantet Haaser und rutscht weg - das ist das Aus für Ricarda Haaser. Aber zum Glück hat sie sich nicht verletzt.

Immer wieder steht sie ein bisschen quer - und verliert Zeit. Am Ende 4,14 Sekunden Rückstand - das wird eng für Truppe, um sich für den zweiten Lauf der besten 30 sich zu qualifizieren.

23. Starterin/1. Lauf: Katharina Truppe (AUT) Truppe ist unterwegs und verliert auch schon im oberen Teil relativ viel. Sie findet nicht die optimale Linie und hat im welligen Teil fast eine Sekunde verloren.

Durch die vereiste Piste wird es für die hohen Startnummern wahrscheinlich nicht leicht, sich vorzuarbeiten.

Erste derzeit im 1. Lauf: Viktoria Rebensburg, die 28-Jährige führt mit 0,26 Sekunden vor Mikaela Shiffrin und Manuela Moelgg (+0,57 Sekunden).

Curtoni im Moment auf platz zwölf, mit 1,71 Sekunden Rückstand.

22. Starterin/1. Lauf: Irene Curtoni (ITA) Curtoni am Start. Sie fährt sehr ruhig, ist im mittleren Teil nicht schlecht unterwegs. Mittlerweile sind schon einige ausgefahrene Rillen in dieser vereisten Piste - das wird immer schwieriger für die Läuferinnen.

Weiter geht's.

Rennen ist im Moment unterbrochen, weil Stangen wieder befestigt werden müssen.

21. Starterin/1. Lauf: Adeline Baud Mugnier (FRA) Baud Mugnier geht schnell ins Rennen, macht dann aber einen Fehler, die Stange geht raus - auch das kostet Zeit und dann übersieht sie einen Schlag. Es verdreht sie und sie stürzt. Aber sie steht Gott sei Dank selbst wieder auf.

Meillard fährt etwas breit, etwas steif im Flachteil. 2,14 Sekunden Rückstand, Rang 14.

20. Starterin/1. Lauf: Melanie Meillard (SUI) Meillard ist in Sölden im zweiten Lauf ausgeschieden - hoffentlich hat die 19-Jährige heute mehr Glück ...

19. Starterin/1. Lauf: Marie-Michele Gagnon (FRA) Gagnon ist am Start sehr gut unterwegs, verliert aber in den Wellen über eine Sekunde und stellt immer mehr quer. Das kostet Zeit - über zweieinhalb Sekunden Rückstand - Rang 14 im Moment.

hector ist so gut unterwegs, will im Zielhang nochmal voll attackieren - und wird bestraft - ausgeschieden, wie schade.

18. Starterin/1. Lauf: Sara Hector (SWE) Die erste Schwedin macht gleich oben voll Tempo. Sie legt sich gut in die Kurve, attackiert und hat in der dritten Zwischenzeit nur 0,46 Sekunden Rückstand.

17. Starterin/1. Lauf: Wendy Holdener (SUI) Holdener steigt sehr gut ins Rennen ein, verliert aber im welligen Mittelteil, weil sie gleich am Ende des Starthangs einen Fehler macht - nun verliert sie den Rhythmus - mit über zwei Sekunden im Moment Rang 13.

16. Starterin/1. Lauf: Martina Weirather (LIE) Die Liechtensteinerin fährt etwas zu verhalten, mit 2,55 Sekunden Rückstand, nach einem sehr unruhigen Lauf, liegt sie derzeit auf Platz 15.

Rebensburg gibt sich im Interview sehr zufrieden, weiß ein paar Stellen, die sie besser fahren könnte, will aber einfach ganz bei sich bleiben.

Nach 15 Läuferinnen führt Viktoria Rebensburg nach einem sehr guten ersten Lauf mit 0,26 Sekunden vor Mikaela Shiffrin (USA) und Manuela Moelgg (ITA).

Moelgg attackiert und verliert nicht viel im welligen Teil, sie geht tief nach unten - und kommt mit nur 0,57 Sekunden Rückstand auf Platz drei. Sie verdängt damit Stephanie Brunner von Platz drei.

15. Starterin/1. Lauf: Manuela Moelgg (ITA) Die Italienerin war in Sölden famos unterwegs und auch heute sucht sie das Risiko und geht als schnellste aus dem Starthaus. Doch nun schon 0,34 Sekunden Rückstand.

Wild hat am Ende 2,67 Sekunden Rückstand - im Moment ganz am Ende des Klassements - vielleicht ist sie einfach wirklich noch nicht fit.

14. Starterin/1. Lauf: Simone Wild (SUI) Die 24-jährige Schweizerin fehlte in Sölden wegen eines Bruches - nun ist sie am Start und verliert gleich oben vier Zehntel an der ersten Zwischenzeit. Immer wieder kommt sie aus der Falllinie und verliert doch viel zu viel Zeit, an der dritten Zwischenzeit sind es über zwei Sekunden.

Mit 1,68 Sekunden Rückstand reiht sie sich auf Rang acht ein.

13. Starterin/1. Lauf: Ana Drev (SLO) Auch Drev hatte Verletzungsprobleme und verliert auch schon oben sehr viel Zeit. In der zweiten Zwischenzeit ist sie schon zwölf Zehntel hinter der führenden Rebensburg zurück. Allerdings ist der schwere Kunstschnee natürlich auch wirklich schwer zu fahren.

12. Starterin/1. Lauf: Nina Haver-Loeseth (NOR) Auch die Norwegerin verliert schon am Start und über den welligen Teil immer mehr - sie ist sehr vorsichtig unterwegs - das gibt keine Zeit im vorderen Bereich - nein, 2,51 Sekunden Rückstand - im Moment der letzte, 12. Platz.

Viktoria Rebensburg noch immer ganz klar vorne, vor Mikaela Shiffrin und Steüphanie Brunner.

Auf dieser Piste und diesem relativ eng gesteckten Kurs hat die großgewachsene Petra kaum eine Chance - 1,68 Sekunden Rückstand derzeit Platz acht.

11. Starterin/1. Lauf: Petra Vlhová (SVK) Vlhová, die Siegerin von Levi, ist richtig gut unterwegs gewesen, bisher. Sie kommt aber heute nicht optimal ins Rennen und hat schon in der zweiten Zwischenzeit über eine Sekunde Rückstand.

10. Starterin/1. Lauf: Ragnhild Mowinckel (NOR) Auch die Norwegerin startet gut, fährt aber im welligen Teil verhalten - auch sie verliert, ihr Rückstand verdoppelt sich - sie rangiert im Moment mit 1,171 Sekunden Rückstand auf Platz 9.

Gut verliert im unteren Teil enorm - 1,7 Sekunden Rückstand - derzeit Rang acht, hinter ihr liegt noch Eva-Maria Brem.

9. Starterin/1. Lauf: Lara Gut (SUI) Auch die Schweizerin muss erst wieder in den Rhythmus kommen, denn auch Gut war lange verletzt. Sie war gut am Start, verliert aber im Wellenteil - über sechs Zehntel und im mittleren Teil merkt man ihr eine gewissen Unsicherheit an.

Im Schlussteil verliert Brunner noch mehr - 0,65 Sekunden Rückstand auf Platz eins - derzeit liegt Brunner auf dem dritten Platz, hinter Mikaela Shiffrin.

Doch im Mittelteil hat sie sehr viel verloren, fast 0,44 Sekunden - daran sieht man, wie stark Rebensburg diese Passage gefahren ist.

8. Starteirn/1. Lauf: Stephanie Brunner (AUT) Und nun die österreichische Hoffnung: Stephanie Brunner attackiert voll und legt gleich am Start Bestzeit hin.

Bassino verliert immer mehr Zeit, am Ende sind es 1,18 Sekunden - im Moment Rang fünf.

7. Starterin/1. Lauf: Maria Bassino (ITA) Mal sehen wie die dritte Italienerin mit dem kompletten Kunstschnee-Hang zurecht kommt: In der zweiten Zwischenzeit schon fast acht Zehntel Rückstand.

Im Steilhang bleibt sie dabei, im unteren Teil und im Zielhang holt sie auf - am Ende 0,26 Sekunden Rückstand auf Rebensburg - derzeit Platz zwei.

6. Starterin/1. Lauf: Mikaela Shiffrin (USA) Nun kommt die Lokalmatadorin! Shiffrin ist mit Schal unterwegs - ob der nicht bremst? Wir werden es gleich sehen. Am Start 0,28 Sekunden Rückstand auf die Führende.

0,79 Sekunden für die Italienerin derzeit Rang vier. Und nun wird es laut ...

5. Starterin/1. Lauf: Federica Brignone (ITA) Brignone war in Sölden wegen muskulärer Probleme nicht dabei. Oben verliert sie 0,38 Sekunden auf Rebensburg. Im mittleren Teil attackiert sie genug.

Rebensburg sehr überlegen vorn, doch schon kommt die nächste Italienerin.

4. Starterin/1. Lauf: Sofia Goggia (ITA) Nun unterwegs Sofia Goggia. Sie fährt wesentlich verhaltener, steifer und hat schon in der dritten Zwischenzeit 1,43 Sekunden Rückstand. Am Ende sind es 1,30 Sekunden - derzeit Rang drei vor Eva-Maria Brem.

Rebensburg, vor Tessa Worley mit 0,75 Sekunden Rückstand auf Rebensburg und Eva-Maria Brem.

3. Starterin/1. Lauf: Victoria Rebensburg (SC Kreuth) Sehr schnell unterwegs, in 58.38 Sekunden übernimmt Viktoria nach einem sehr starken oberen Teil die Führung.

So, leider waren wir gerade off. Wieder da und am Start:

Und los geht's.

Strahlender Sonnenschein, aber eben viel Wind.

Am Start bläst ein ziemlicher Wind. Die Piste ist ziemlich eisig, aber sehr griffig und in einem Top-Zustand.

Das Eva-Maria Brem das Rennen eröffnen kann, ist nach ihrer langen Verletzung wirklich eine sehr gute Nachricht. So, gleich beginnt der erste Durchgang!

1. Lauf im Riesenslalom der Damen in Kellington Gemeldet sind 65 Starterinnen.

Mittlerweile sind die ersten Vorläufer am Start - es ist also angerichtet.

Nun, wir sind gespannt, wie die Stimmung heute ist. Sicher kommen viele auch wegen Mikaela Shiffrin, die in der Nähe einige Zeit gelebt und studiert hat.

Derzeit windet es ziemlich in Kellington, Ortszeit dort beim Start: 10.00 Uhr. In Kellington wird nach dem vergangenen Jahr erst zum zweiten Mal ein Weltcup-Rennen ausgetragen. Damals kamen unglaublich viele Zuschauer.

In Killington muss voll attackiert werden, der Hang ist recht kurz und nicht all zu steil. Dafür wurden im oberen Teil extra noch ein paar Buckel eingebaut.

Mit dabei natürlich auch die Weltcup-Führende Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin geht mit der Startnummer 6 ins Rennen.

Eröffnet wird das Rennen von der Österreicherin Eva-Maria Brem. Sie macht nach einem Unterschenkelbruch ihr erstes Rennen seit über einem Jahr. Wir wünschen der Weltcupsiegerin von 2015 viel Glück dafür!

Das Rennen heute ist das erste Übersee-Rennen für die Damen. Während Rebensburg in Copper Mountain dafür trainiert hat, waren die übrigen deutschen Rennläuferinnen in Mayrhofen im Trainigslager.

Viktoria Rebensburg mit Startnummer 3 Viktoria Rebensburg (Kreuth), die im ersten Rennen in Sölden den Sieg geholt hat, geht mit Startnummer 3 ins Rennen.

Drei deutsche Starterinnen sind heute mit von der Partie: Maren Wiesler (Münstertal) geht als Vierzigste an den Start, Jessica Hilzinger (Oberstdorf) hat die Startnummer 34.

Herzlich willkommen in Killington Um 16.00 Uhr starten die alpinen Damen zum Riesenslalom in Killington. Mit dem heutigen Riesenslalom und dem Slalom morgen sind an diesem Wochenende vor allem die Technikerinnen gefragt.