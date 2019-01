Liveticker

Henrik Kristoffersen (NOR) – Mattias Hargin (SWE) Der Lokalmatador kommt auch nicht gut weg! Kristoffersen checkt 0,2 Sekunden nach Hargin ein und muss es nun im zweiten Durchgang herumreißen.

Marco Schwarz (AUT) - Alexis Pinturault (FRA) Auch für Marco Schwarz läuft es nicht rund. Alexis Pinturault kommt mit 0,23 Sekunden Vorsprung an.

Ramon Zenhäusern (SUI) - Sebastian Johan Foss Solevåg (NOR) Der Schweizer ist noch leicht von einer Verletzung gehandicapt und kann am Start nicht richtig anschieben. Das kostet zu viel Zeit und Sebastian Johan Foss Solevåg gewinnt.

Daniel Yule (SUI) – Clement Noel (NOR) Auf diesem kurzen Kurs zahlt sich eine saubere Technik aus. Clement Noel nimmt Daniel Yule 0,14 Sekunden ab und geht mit kleinem Polster ins Rückspiel.

Michael Matt (AUT) – Luca Aerni (SUI) Ganz enges Ding! Genau eine Hundertstel ist Michael Matt im Ziel schneller als sein Schweizer Rivale. Das wird ein ganz heißer zweiter Lauf!

Andre Myhrer (SWE) - Victor Muffat-Jeandet (FRA) Der Mann ist bei diesen Parallel-Events immer eine heiße Nummer. Andre Myhrer gewinnt klar und streicht eine halbe Sekunde ein.

Dave Ryding (GBR) - Manuel Feller (AUT) Ryding setzt sich zunächst ein Stück ab, leistet sich dann aber einen kleinen Patzer und wird fast noch eingefangen. Auch das wird ein enger zweiter Lauf.

Marcel Hirscher (AUT) - Christian Hirschbühl (AUT) Bei den Herren gibt es zum Auftakt ein österreichisches Duell. Und das wird ganz schön eng! Nur sechs Hundertstel nimmt Marcel Hirscher mit in den zweiten Lauf.

Gleich gehts los! Die Stimmung am Holmenkollen ist prächtig und auch die Bedingungen könnten besser kaum sein. Es ist alles angerichtet für ein spannendes und hochklassiges City-Event zum Auftakt des Alpinjahres. In wenigen Minuten geht es los mit den ersten Achtelfinals.

Holdener und Yule führen die Schweiz an Die Schweiz hat in beiden Konkurrenzen ein heißes Eisen im Feuer. Wendy Holdener konnte beim Parallelslalom in St. Moritz mit Platz drei aufs Treppchen stürmen und bestätigte ihre gute Form jüngst als Dritte beim Slalom in Semmering. Neben ihr ist Aline Danioth am Start. Im Herrenfeld heißt die Schweizer Hoffnung Daniel Yule. Der Slalom-Experte der Eidgenossen gewann in diesem Winter bereits im Stangenwald von Madonna di Campiglio, Ramon Zenhäusern und Luca Aerni komplettieren das Schweizer Aufgebot.

ÖSV mir riesigem Aufgebot Österreich hat mal das größte Team am Start bei diesem Weltcup in Oslo. Ein Viertel der insgesamt 32 Teilnehmer und Teilnehmerinnen kommt aus der Alpenrepublik. Bernadette Schild, Katharina Truppe und Katharina Liensberger vertreten die rot-weißen Farben im Damenfeld. Bei den Männern wird neben Superstar Marcel Hirscher auch Michael Matt, der hier im Vorjahr Zweiter wurde, hoch gehandelt. Zudem starten Marco Schwaz, Manuel Feller und Christian Hirschbühl für den ÖSV.

Zwei deutsche Damen dabei Mit Lena Dürr und Christina Geiger sind in diesem Top-16-Feld gleich zwei deutsche Fahrerinnen vertreten. Die 27-jährige Münchnerin Dürr gilt als heißeste DSV-Anwärterin auf ein gutes Ergebnis und konnte bereits beim Parallelslalom in St. Moritz zeigen, dass ihr dieses Format liegt. Bei den Herren ist leider kein deutscher Fahrer in diesem Event vertreten.

Das Favoritenfeld In beiden Konkurrenzen steht ein Name unangefochten ganz oben, wenn es um potentielle Champions geht. Mikaela Shiffrin und Marcel Hirscher werden auch in Oslo die beiden sein, die es zu schlagen gilt. Im Damenfeld rechnen sich auch die Tschechin Petra Vlhova, Olympiasiegerin Frida Hansdotter aus Schweden und Wendy Holdener aus der Schweiz Chancen aus. Bei den Herren wollen vor allem Lokalmatador Henrik Kristoffersen und Vorjahressieger Andre Myhrer aus Schweden Hirscher attackieren.

Der Modus Insgesamt je 16 Fahrer und Fahrerinnen haben sich für dieses spektakuläre Event qualifiziert. Neben den zwölf Besten der Slalom-Weltrangliste sind auch die Top Vier der Gesamtweltrangliste automatisch für diesen Parallelslalom qualifiziert. Auf insgesamt 180 Metern Strecke, die parallel auf einem roten und einem blauen Kurs gefahren wird, müssen 18 Tore und ein Sprung gemeistert werden.