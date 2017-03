Auf geht’s zu letzten Damenlauf dieser Saison. In Aspen beginnt in wenigen Minuten der zweite Durchgang im Riesenslalom.

12. Starterin: Marie-Michele Gagnon (CAN)

Sie hat in dieser Saison nie so richtig in Form gefunden. Auch in Aspen kommt sie mit Rang neun nach dem ersten Durchgang nicht so richtig in Schwung.