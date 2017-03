Schade! War so toll unterwegs, und dann steht sie fast im Flachstück! Da geht natürlich gar nichts mehr unten. Platz 16 mit 3,12 Sekunden Rückstand - gefeiert wird sie von den US-Fans natürlich trotzdem.

Auch bei ihr merkt man die nachlassende Piste, aber sie meistert das toll! Platz elf mit 1,49 Sekunden Rückstand, das ist in Ordnung angesichts der schlechter werdenden Bedingungen.

16. Marie-Michele Gagnon (CAN)

Die Norwegen in dieser Saison erstmals mit konstant guten Leistungen, auch sie hat ganz viel Potential. Aber das nutzt sie heute nicht. Sie reiht sich ganz hinten ein als 13. mit großem Rückstand von über zwei Sekunden.

15. Maren Skjoeld (NOR)

Findet oben nicht so recht in die Ideallinie, verschenkt etwas, das kann sie nicht mehr rausholen bis ins Ziel. 1,41 Sekunden Rückstand, das bedeutet Platz zehn momentan.

Und weiter geht's mit der ersten Schwedin in diesem Lauf. Wikström bis zum Mittelteil richtig gut unterwegs, dann unten etwas langsamer. Platz sieben mit 92 Hundertsteln Rückstand.

Bei Startnummer zwölf streuen wir mal ein, dass heute zwölf Nationen am Start sind. Bucik ist die einzige Slowenin - die diesen Slalom wohl gerne jetzt schon vergessen möchte. Platz neun mit 1,79 Sekunden Rückstand.

Die 18-Jährige ist die jüngste Läuferin im Feld - da wächst ein Riesentalent in der Schweiz heran. Ganz tolle Fahrt: Platz fünf mit 48 Hundertstel Rückstand, sie mischt mit im Konzert der Topläuferinnen.

Auch sie macht's nicht viel besser als Schild zuvor. 74 Hundertstel Rückstand schon oben, dann sammelt sie weiter Zeit an. Ein sehr eckiger Lauf - 1,94 Sekunden Rückstand, Truppe ist das neue Schlusslicht.

Zwei Ausfälle zuletzt, dadurch hat sie alle Chancen auf die kleine Kristallkugel eingebüßt. Aber Platz zwei will sie zumindest verteidigen. Starke Fahrt: Dritte zwar "nur", aber auch nur 14 Hundertstel Rückstand.

3. Sarka Strachova (CZE)

Zuletzt gut in Form, Zweite war sie in Squaw Valley. Wirkt heute aber nicht so spritzig, da war Hansdotter viel dynamischer. Strachova mit satten 96 Hundertstel Rückstand auf Platz zwei.