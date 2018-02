Liveticker

Mannomann, das gibt es doch nicht! Herrmann muss wie Preuß zuvor auch in die Strafrunde.

Wierer schießt null! Und ist wieder vorne. Was für ein Wahnsinn, sie hatte eben 1:11 Minuten Rückstand.

Alle müssen nachladen. Kuzmina muss in die Runde!

Rund 50 Sekunden sind es, da ist also noch alles möglich. Zumal die Slowakinnen jetzt schon ihr heißestes Eisen am Schießstand haben.

Herrmann liegt auf der sieben, hat 48,5 Sekunden Rückstand. Sie hat also auf die überragende Kuzmina nur zwei Sekunden seit dem Liegendschießen verloren - top!

Kuzmina ist durch, Wierer muss in die Strafrunde - sogar zweimal!

Es geht in den Schießstand, die zweiten Läuferinnen sind im Liegendanschlag gefordert.

Herrmann holt auf! Es sind "nur" noch 51,6 Sekunden, sie hat also schon rund zehn Sekunden gut gemacht.

Es scheint hier Entwarnung zu geben. Offenbar hat Preuß die ominöse Patrone doch noch nach dem Zeitlupenbild rausrepetiert. Dann wäre alles in Ordnung.

Vitozzi übergibt an Wierer, dahinter folgen die USA und die Slowakei.

Das wäre ja unfassbar bitter, wenn die Staffel für die Deutschen hier gleich schon nach der ersten Läuferin beendet ist. Aber es gibt nun mal glasklare Sicherheitsbestimmungen in diesem Sport, und das ist natürlich auch richtig so.

Es sieht ganz schlecht aus für die Deutschen. Die Zeitlupenbilder zeigen gerade, dass Preuß offenbar mit einer Patrone im Lauf weitergelaufen ist - es droht also tatsächlich eine Disqualifikation!

Dreimal nachgeladen, und immer noch bleib eine Scheibe stehen - Preuß muss tatsächlich in die Runde. Frankreich übrigens auch.

Preuß hat probleme! Sie muss in die Strafrunde!

Dunklee liegt weiter in Führung, Preuß hat sich auf die fünf vorgekämpft. Aber im Hintergrund wird weiterhin über diese etwas dubiose Nachladeaktion diskutiert, hoffentlich aus deutscher Sicht lief da alles regelkonform ab.

Aber Preuss hat trotzdem einmal nachgeladen, offenbar war da die Grafik nicht in Ordnung. Wahrscheinlich ist ihr da zu Beginn eine Patrone rausgefallen.

Polen geht jetzt vorbei, ist auch richtig so, dass Preuss hier nicht die ganze Zeit im Wind fährt.

Preuss macht das wunderbar, hält sich aus allen Scharmützeln raus - weil sie gleich mal in Führung geht!

Oje, gleich der erste Sturz hier in dem dichten Gedränge nach dem Start. Es hat die kasachische Staffel erwischt.

Start des Rennens

So, los geht's hier! Wir freuen uns auf einen hoffentlich spannenden Wettbewerb - es muss aber nicht so ein dramatisches Ende wie in der Mixed Staffel werden.