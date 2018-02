Liveticker

Kuzmina 55 Sekunden hinter Dahlmeier in der Loiper. Dahinter Anais Bescond, die fehlerfrei blieb.

Was für Nerven. Dahlmeier holt wieder Gold. Die Konkurrenz am Schießstand.

Dahlmeier am Schießstand. Hat sie auch heute die Nerven? Der wind flattert etwas abr nicht zu stark.

Dahlmeier schon in der Anfahrt zum letzten Schießen. Letzter Stehendanschlag.

Dahlmeier mit fünf Treffern. Stark. Kuzina muss zwei Mal in die Strafrunde.

Bescond hat Cadurisch als Dritte überholt und führt die Verfolger an.

Der Wind zieht an, macht das Schießen schwerer. Die Schweizerinh Cadurisch stark, ohne Fehler. Bescond ebenfalls fehlerfrei.

Mit je einem Fehler gehen Dahlmeier und Kuzmina wieder in die Loipe. 9,2 Sekunde auseinander.

Der Wind zieht etwas an. Dahlmeier am Schießstand.

Die Top 8 nun innerhalb einer Minute. Platz 20 aber nur rund 1:30 Minuten zurück. Also auch hier alles noch drin.

Nach 2,0 Kilometer steht schon das erste Schießen an. Dahlmeier ist gleich da.

Regeln

Kurze Erinnerung: Vier Schießen stehen an, erst zweimal Liegend, dann zweimal Stehend. Bei Schießfehlern geht es gleich in die Strafrunde. Und wer am Ende als Erstes über die Ziellinie läuft, hat gewonnen. Eigentlich ganz einfach.