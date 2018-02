Liveticker

Für Frankreich nun Doppel-Olxmpiasieger Martin Fourcade im Rennen. An Position neun, 1:33 min hinter der Spitze.

Für Österriech nun Julian Eberhard im Rennen, die Schweden mit Verfolgungs-Silbermedaillengewinner Sebastien Samuelsson. Für Norwegen an Position vier nun Johannes Thignes Bö.

Tschechien vor Österreich und Schweden. Das deutsche Team an Position fünf, Doll übergibt mit 37 Sekunden Rückstand an Arnd Peiffer, den Sprint-Olympiasieger.

Die Tschechen wechseln als Erste. Slesingr übergibt an Jaroslav Soukup.

Der deutsche Startläufer sagte: "Gestern Abend und heute morgen war ich sehr aufgeregt. Aber Richtung Rennen geht es dann besser. Bin heute recht entspannt in das Rennen gegangen. Ich hab am Schießstand alle vorbeigelassen, damit ich mehr Risiko gehen konnte. Ich bin zufrieden, wir sind noch voll im Rennen."

Doll als Fünfter 37,8 s hinter der Spitze. So schnell verwandelt sich die Führungs- in die Verfolgerposition.

Doll muss in die Strafrunde. Auch der dritte Nachlader geht daneben. Zwei Strafrunden, 300 Extra-Meter für Doll.

Der Franzose Emilien Jaquelin, der seine Premiere in einem Großereignis feiert, fehlerfrei. Aber die Franzosen bleiben weit abgeschlagen. 14., mit 1:47 Minuten Rückstand auf Doll.

Norwegen mit drei Nachladern wieder in der Spur. Platz sieben.

Doll ist am Schießstand. Der große Pulk der Verfolger in der Abfahrt zum Schießstand.

Auf Rang drei und vier folgen Norwegen und die Ukraine. Für Norwegen nun der ältere der Bö-Brüder, Tarjei, in der Loipe. Die Ukraine mit Sergei Semenjow nach Artem Pryma.

Der Slowake Matej Kazar übergibnt als Zweiter. Nun Tomas Hasilla in der Spur.

Stark. Lesser übergibt als Erster an Benedikt Doll. 18,4 Sekunden Vorsprung. Da hat er in der Schlussrunde noch einmal richtig aufgedreht.

Hinter Lesser, Kazar und Birkeland geht der Ukrainer Pryma als Vierter zuürck in die Loipe.

Starker Auftritt von Lesser. Birkeland setzt sich an Position drei.

Ganz vorn der Tscheche. Lesser an Position drei.

Lesser weiter vorn, dahinter Moravec und Gow. Gleich steht der erste Stehendanschlag an.

Lesser in Führung. Der Norweger Birkeland muss einmal nachladen. Desthieux muss sogar zweimal nachladen.

Die 18 Staffeln snd unterwegs, in der Loipe u.a. neben Erik Lesser auch Simon Desthieux (FRA), Lars Helge Birkeland (NOR), Tobias Eberhard (AUT) oder Ondrej Moravec (CZE).

Auf geht's. 4 x 7,5 Kilometer liegen vor uns. Zwei Schießeinlagen por Läufer. Drei Nachlader gint es, werden diese verballert, geht es in die Strafrunde. Gestern sammelten die Deutschen Frauen drei Strafrunden - und wurden nur Achte. Daumen drücken, dass es heute besser läuft.

Letzte Ergebnisse

Bei der letzten Weltcup-Staffel diesen Winters in Ruhpolding gewannen die Franzosen - in der gleichen Besetzung wie heute. Die Deutschen wurden nur Vierte - ebenfalls in der gleichen Besetzung wie heute. Bei der WM vor einem Jahr gewann Russland, die Deutschen wurden Vierte. Bei Olympia vor vier Jahren gewann ebenfalls Russland - die Deutschen sammelten Silber.