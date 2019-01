Liveticker

Es geht nach Oberstdorf Von den Wettkämpfen in der Schweiz, geht es für die Langläuferinnen nun weiter nach Deutschland. Dort stehen am morgigen Mittwoch die Massenstarts auf dem Plan, dann in der klassischen Technik. Wir sind wieder live für Sie dabei und wünschen Ihnen noch einen schönen Neujahrstag!

Schweizerinnen im Pech Großes Pech hatten die Schweizerinnen. Mit Stürzen von zwei der drei Athletinnen war auch für sie heute nicht viel mehr möglich als das Viertelfinale. Gerade Fähndrich dürfte sich nach ihrem so starken Prolog darüber richtig ärgern.

Deutsche früh ausgeschieden Die deutschen Damen konnten mit Ringwald und Carl zwar in das Viertelfinale vordringen, ausrichten konnten die zwei Athletinnen darin darin aber nichts und schieden früh aus.

Souveräne Vorstellung von Nilsson Stina Nilsson hat wie schon in Toblach eine souveräne Vorstellung im Sprint abliefern können und steht damit verdient auf der ersten Position auf dem Siegerpodest. Jessica Diggins wird sich trotz Rang drei ebenfalls freuen, übernimmt sie doch knapp vor Ingvild Flugstad Østberg die erste Position in der Tour-Wertung.

Finale souverän, souveräner, Stina Nilsson! Die Schwedin lässt die Konkurrenz stehen und feiert mit einem bärenstarken Lauf im Finale den Sprintsieg. Dahinter wird es spannender! Zwischen Caldwell und Diggins muss das Foto entscheiden. Wer war vorne? Die Auswertung dauert, da es da wirklich ganz eng war. Caldwell entscheidet das Rennen um Rang zwei für sich, Diggins wird Dritte.

Finale Es riecht nach der nächsten Machtdemonstration der Nilsson! Die Schwedin verschärft das Tempo und zieht allen davon. Einzig ein Sturz kann ihr jetzt noch zum Verhängnis werden. Dahinter bleibt es spannend zwischen den US-Amerikanerinnen und den Norwegerinnen.

Finale Nilsson geht das Rennen dieses Mal anders an und geht schon von den ersten Metern auf die erste Position im Feld.

Finale Es wird ernst und das Finale der Damen steht an! Mit dabei sind mit Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla und Lotta Udnes Weng drei Norwegerinnen. Die große Favoritin ist nach ihrem Auftritt in den vorherigen Runden mit Stina Nilsson aber eine Schwedin. Komplettiert wird das Finale durch Caldwell und Diggins.

Es folgen die Herren Für die Damen folgt die letzte Pause, ehe es dann gleich für die verbliebenen sechs Damen um den Sieg gehen wird. Wir sind pünktlich wieder zurück!

2. Halbfinale Das Feld bleibt lange zusammen, bei der zweiten Bewältigung des Anstiegs, laufen dann aber Maiken Caspersen Falla und Lotta Udnes Weng dem restlichen Feld davon und bringen die Plätze eins und zwei durch. Aufatmen bei den norwegischen Damen, denn so lange lief es schon lange nicht mehr. Anamarija Lampic wird Dritte vor Yulia Belorukova, beide sind allerdings ausgeschieden.

2. Halbfinale Im zweiten Halbfinale sind mit Maiken Caspersen Falla, Lotta Udnes Weng und Tiril Udnes Weng gleich drei Norwegerinnen am Start. Ihnen die Show versauen wollen Alenka Čebašek und Anamarija Lampic aus Slowenien sowie Yulia Belorukova aus Russland.

1. Halbfinale Nilsson zeigt der Konkurrenz einmal mehr, wo der Hammer hängt. Die Schwedin läuft souverän auf dem ersten Platz durch, dahinter geht es deutlich enger zu und man fightet bis zur Zieldurchfahrt. Der zweite Direktplatz im Finale geht an Caldwell, Diggins und Østberg müssen hoffen, dass es im zweiten Halbfinale deutlich langsamer zugeht.

1. Halbfinale Als es in die zweite Runde geht, schiebt sich Nilsson wieder näher an die beiden Konkurrentinnen aus Norwegen heran. Doch reicht es auch, um sich noch vorbeizuschieben? Und wie! Am Anstieg packt sie den Turbo aus, reißt die Lücke und zieht davon ...

1. Halbfinale Das Feld zieht sich schon schnell auseinander. Die beiden Norwegerinnen Østberg und Jacobsen laufen an den ersten Position, dahinter beginnt Nilsson wie schon im Viertelfinale zunächst vorsichtig im Mittelfeld.

1. Halbfinale Für die Damen geht es in das erste Halbfinale. Die großen Favoritinnen auf die Positionen im Finale sind Nilsson, Østberg und Caldwell.

Herren an der Reihe Auf die Läuferinnen wartet die erste kleine Pause. Nun sind die Herren mit ihrem Viertelfinale an der Reihe.

5. Viertelfinale Es ist verhext! Laurien van der Graaff kommt wieder ran, doch dann stürzt sie vor dem Ziel noch einmal gemeinsam mit Heidi Weng und landet wieder im Schnee. Ins Halbfinale ziehen Yulia Belorukova und Tiril Udnes Weng ein.

5. Viertelfinale Was für ein Pech! Laurien van der Graaff haut es beim Anstieg in den Schnee, nachdem ihr die Russin auf den Ski steht. Das wird schwer, noch mal ranzukommen.

5. Viertelfinale Es bleibt nach der ersten Runde dieses Mal eng und alle sechs Läuferinnen sind noch beisammen. Etwas abgeschlagen ist Nathalie von Siebenthal.

5. Viertelfinale Der Kampf um die letzten Positionen im Halbfinale beginnt. Mit dabei sind mit Nathalie von Siebenthal und Laurien van der Graaff auch zwei Schweizerinnen. Sie müssen sich gegen Katja Visnar (SLO), Tiril Udnes Weng (NOR), Yulia Belorukova (RUS) und der Tour-Gesamtsiegerin Heidi Weng behaupten, die sich in diesem Jahr allerdings nicht in Topform befindet.

4. Viertelfinale Dass zeigt jetzt auch wieder Lotta Udnes Weng! Die Norwegerin prescht vor und baut ihren Vorsprung über die Wellen weiter aus. Platz eins ist ihr sicher und dahinter muss Natalia Nepryaeva eine bittere Pille schlucken. Die Russin scheidet als Dritte hinter der Slowenin Alenka Čebašek aus.

4. Viertelfinale Alenka Čebašek schiebt sich nach der ersten Runde auf die erste Position des Heats, doch die vergangenen Runden haben gezeigt, dass hier auch in der zweiten Runde noch viel möglich ist.

4. Viertelfinale Das vierte Heat ist etwas schwerer besetzt und es befindet sich keine Athletin darunter, die im Prolog unter die Top 10 laufen konnte. Gute Möglichkeiten also für die Führende der Tour de Ski, Natalia Nepryaeva. Die Russin ist zwar nicht die stärkste Sprinterin, sollte aber in ihrer Gruppe gute Chancen auf die nächste Runde haben.

3. Viertelfinale Jessica Diggins zeigt sich in den Wellen mutig, zieht an der Konkurrentin vorbei und zieht als erste über die Ziellinie. Dahinter muss das Foto entscheiden. Wer ist direkt weiter? Falla oder Lampic? Es reicht für Falla aus der norwegischen Mannschaft. Lampic und auch Ingmarsdotter können darauf hoffen, dass ihre Zeit reichen wird. Für Carl reicht es mit Rang sechs natürlich nicht.

3. Viertelfinale Beim Einbiegen auf die zweite Runde, ist es dann leider um Carl geschehen. Sie hat viele Probleme und fällt auf die letzte Position zurück. Da wird sie nicht mehr rankommen!

3. Viertelfinale Victoria Carl versucht dranzubleiben, doch auch hier kommen durch die eingebauten Skicross-Elemente schnell die Lücken. Carl muss jetzt aufpassen, dass sie nicht den Anschluss verliert.

3. Viertelfinale Das dritte Viertelfinale steht an. Als die großen Favoritinnen gehen hier Anamarija Lampic aus Slowenien, Maiken Caspersen Falla aus der norwegischen Mannschaft und Jessica Diggins an den Start. Auch die Schwedin Ida Ingemarsdotter sollte man nach ihrem starken Auftritt in Toblach nicht unterschätzen. Victoria Carl aus Deutschland ist hier ebenfalls am Start, hat aber wohl nur geringe Chancen auf das Weiterkommen.

2. Viertelfinale Stina Nilsson fährt mit einem satten Vorsprung von 1,2 Sekunden als Erste über die Ziellinie und sichert sich das Ticket für das Halbfinale. Auch die Norwegerin Jacobsen muss nicht großartig um ihren Platz kämpfen. Auf ihre Zeit müssen Bjornsen und Urvc hoffen. Für Ringwald ist mit Rang sechs klar, dass sie schon ausgeschieden ist.

2. Viertelfinale Stina Nilsson geht auf die Überholspur und übernimmt jetzt doch souverän die Spitze in dieser Gruppe und löst sich von den restlichen Läuferinnen. Mit einer großen Lücke ist Astrid Uhrenholdt Jacobsen Zweite, dahinter rangiert derzeit Bjornsen aus den USA.

2. Viertelfinale Dieses Mal gibt es bei den Wellen keine großartigen Probleme und alle Damen kommen hier ohne Schwierigkeiten durch. Wieder herangekämpft hat sich in den Wellen Stina Nilsson, Ringwald ist etwas abgeschlagen.

2. Viertelfinale Sadie Bjornsen aus den USA geht das Rennen forsch an und übernimmt direkt die Spitze, um eine kleine Lücke zu reißen. Auch zu Nilsson, was doch schon etwas überraschend ist.

2. Viertelfinale Es wird keine leichte Aufgabe für Sandra Ringwald werden, möchte sie denn das Halbfinale sehen. Die Deutsche, die im Prolog mit Platz 30 gerade noch in den eigentlichen Wettkampf rutschte, bekommt es unter anderem mit Prolog-Siegerin Stina Nilsson zu tun. Auch die Slowenin Eva Urevc und Sadie Bjornsen aus den USA sind stark einzuschätzen.

1. Viertelfinale Flugstad Østberg bringt das Ding sicher als Erste durch. Ebenso sicher ist Sophie Caldwell auf Rang zwei. Für Pärmäkoski heißt es auf die Zeit warten, denn ihr Abstand nach vorne ist riesig. Fähndrich kommt abgeschlagen als Fünfte durch.

1. Viertelfinale Ingvild Flugstad Østberg hat das Feld schon schnell auseinandergerissen. Sie führt souverän mit Sophie Caldwell das Feld an. Dahinter folgt mit großem Abstand dann Krista Pärmäkoski.

1. Viertelfinale Nadine Fähndrich macht ihre Sache beim ersten Sprung gut und hält die zweite Position. Doch dann wird ihr die zweite Skicross-Einlage in Form von drei Wellen zur Verhängnis! Sie stürzt und kommt nicht mehr hoch! Das Feld zieht davon und sie hat keine Chance mehr auf das Weiterkommen ...

1. Viertelfinale Das erste Viertelfinale steht an und das hat es gleich in sich! Mit Ingvild Flugstad Østberg aus Norwegen, der Schweizerin Nadine Fähndrich und Sophie Caldwell sind die Damen mit dabei, die im Prolog die Ränge zwei bis vier belegen konnten. Auf sie und ihre drei Konkurrentinnen wartet eine ganz besondere Stecke. Man hat ein paar Highlights in Form von Skicross-Rampen eingebaut. Überraschend nicht am Start ist Vesna Fabjan aus Slowenien.

Standlober knapp an Top 30 vorbei Nicht dabei sind hingegen Starterinnen aus Österreich. Für Teresa Stadlober, die eigentlich nicht als Sprinterin gilt, war es dabei eine knappe angelegenheit. Die Österreicherin wurde 32. und landete nur den hauch von 0,36 Sekunden hinter Ringwald. Weit wäre Stadlober durch ihre fehlenden Sprinterqualitäten zwar nicht gekommen, die Bonussekunden hätte die Österreicherin aber sicherlich gerne mitgenommen.

Zwei DSV-Damen Im Team der deutschen Damen war es einmal mehr eng mit der Qualifikation, am Ende schafften es aber mit Victoria Carl und Sandra Ringwald mit den Positionen 27 und 30 zwei Langläuferinnen haarscharf in den Bewerb.

Drei Schweizerinnen vertreten Vor heimischer Kulisse schafften heute alle drei angetretenen Athletinnen aus der Schweiz in den Bewerb. Die beste Leistung zeigte einmal mehr Nadine Fähndrich, die im Prolog mit dem dritten Platz zu überzeugen wusste. Nathalie von Siebenthal erreichte den Bewerb als 18. des Prologs, direkt hinter hier qualifizierte sich Laurien van der Graaff.

Es gibt dicke Bonussekunden Heute gibt es für die Läuferinnen wieder dicke Bonussekunden abzuholen. Die Siegerin im Sprint erhält satte 60 Bonussekunden, für Rang 30 gibt es immerhin noch vier Sekunden oben drauf. Es lohnt sich also, so weit wie möglich zu kommen, um möglichst viel abzusahnen. Weltcup-Punkte gibt es wie üblich bei Etappen-Rennen die Hälfte. Heißt, die Siegerin erhält 50 Zähler und nicht 100. Dafür gibt es für die Gesamtsiegerin der Tour de Ski am Ende dicke 400 Punkte obendrauf.

Natalia Nepryaeva führt Tour an Nach den ersten beiden Tour-Etappen in Toblach führt die Russin Natalia Nepryaeva das Klassement mit einer Gesamtzeit von 25:12.8 Minuten an. Zweite ist die US-Amerikanerin Jessica Diggins mit 23,6 Sekunden Rückstand zu Rang eins. Auf dem dritten Platz folgt die Norwegerin Ingvild Flugstad Østberg mit 28,3 Sekunden Abstand. Nathalie von Siebenthal liegt als beste Schweizerin auf Rang zwölf, Katharina Hennig ist als beste Deutsche 14. Für Teresa Stadlober steht Rang 16 zu Buche.