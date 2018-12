Liveticker

Mannstark präsentieren sich die Eidgenossen, die mit den Rennen in Val Mustair am Neujahrstag ja auch zu Hause auftreten. Chancen auf eine Top-Platzierung hat aber wohl nur die heutige Startnummer 39. Olympiasieger Dario Cologna ist Titelverteidiger! In diesem Jahr wird es allerdings schwer gegen die harte Konkurrenz aus Norwegen. Die Strecke heute liegt dem Schweizer aber!

Die Tour de Ski

Sieben Etappen in drei Ländern vom 29. Dezember bis zum 6. Januar - das ist die Tour de Ski 2018/2019. Zum 13. Mal küren die Langläufer/innen die/den beste/n Allrounder/in. Beim Auftakt stehen die Rennen in Toblach an, dann geht es nach Val Mustair in die Schweiz, es folgen Rennen in Oberstdorf und der Abschluss in Italien mit dem langen Anstieg auf die Alpe Cermis. Das besondere dabei ist die Verteilung der Weltcuppunkte: Es werden keine Weltcup-Punkte für die Einzelrennen vergeben. Für die jeweilige Platzierung in der Tour-Gesamtwertung gibt es aber dann die 4-fache Punktzahl eines Einzelrennens. So erhält der Sieger der Tour de Ski 400 Punkte für den Gesamtweltcup.