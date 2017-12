Da ist der erste fehler von Domratschewa. Jetzt muss sie in die Runde. Was macht Kuzmina? Sie lässt sich viel Zeit für die letzten beiden Schüsse. Aber sie trifft.

Was machen die anderen Deutschen? Hammerschmidt und Herrmann jeweils mit einem Fehler. Dahlmeier lässt keine Scheibe stehen ud rückt wieder etwas vor.

Domratschewa wieder fehlerfrei. Ebenso Kuzmina. Fenne mit zwei Fehlern. Mäkäräinnen auch mit null. Hildebrand setzt einen daneben und muss in die Runde.

Domratschewa hat also ihren Vorsprung wieder vergrößern können. Es sind nun wieder 27 Sekunden. Da kann sie sich in der Loipe etwas "ausruhen".

Domratschewa räumt alle ab und bleibt damit in Führung. Kuzmina mit einem Fehler - ebenso die Verfolger Wierer, Semerenko und Mäkäräinnen.

Kuzmina und Wierer machen weiter Boden gut, sind aber noch nicht an Domratschewa dran.

Es geht los. Darja Domratsche ist in der Spur. Auch die Konkurrenz macht sich bereit.

Wie schon bei den Männer heute Mittag schneit es in Hochfilzen. Außerdem weht ein starker Wind. Mal schauen, wie sich das auf die Schießleistungen auswirkt.

Starker Wind in Hochfilzen

Laura Dahlmeier lief bei ihrem ersten Weltcup-Rennen in dieser Saison auf den 16. Platz. Sie hat heute 1:10 Minute Rückstand. Vanessa Hinz und Denise Herrmann folgen mit etwa 1:40 Minuten auf Domratschewa.

Beste Deutsche über die 7,5 Kilometer am Freitag war Franziska Hildebrand. Allerdings hat sie bereits ein Defizit von 56 Sekunden. Sie muss also auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.

Den Sprint hatte Darja Domratschewa gewonnen. Sie geht heute als erste Starterin in die Loipe.

Herzlich willkommen zur Damen-Verfolgung

Nach dem Sprint am Freitag steht am Samstag der Verfolger der Damen an. Start ist um 14.45 Uhr.