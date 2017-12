2. Schießen - Hinz Nach einem Fehler im Liegendschießen lässt Vanessa Hinz auf stehend eine Scheibe stehen, das wird wohl nur für einen Platz zwischen 20 und 30 reichen.

Neue Top-Ten-Ergebnisse Vita Semerenko (Ukraine, fehlerfrei) liegt nun auf Rang 4 im Ziel. Anais Bescond (Frankreich, ein Fehler) ist neue Sechste. Dadurch Franzi Hildebrand nur noch Siebente als beste Deutsche.

"Stehendschießen war eine Katastrophe" Das sagte Denise Herrmann im Interview. Und schob es dabei ausdrücklich nicht auf die Bedingungen, sondern ihre eigene Leistung.

Domratschewa dürfte gewinnen! Man soll den Tag nicht vor dem Abend und so... - Aber Darja Domratschewa hat hier ein Rennen hingelegt, das man grandios nennen muss. Kein Schießfehler und auf der letzten Runde sogar noch Zeit herausgeholt. 22 Sekunden liegt sie vor Kuzmina im Ziel. Dahinter Wierer, Mäkäräinen und Hildebrand.

Zielreihenfolge, bevor Domratschewa und Kuzmina kommen 1. Wierer, 2. Mäkäräinen, 3. Hildebrand, 4. Jurlowa-Percht, 5. Olsbu

Deutsche im Ziel Derzeit rangieren die Deutschen auf den Plätzen 3 (Hildebrand), 7 (Dahlmeier), 14 (Herrmann) und 16 (Hammerschmidt).

Sieg-Comeback von Domratschewa? Die Weißrussin hat zuletzt im Winter 2014/15 einen Weltcup gewonnen. Nun könnte der nächste folgen. 15 Sekunden liegt sie nach dem Schießen vor Kuzmina, weil sie komplett fehlerfrei geblieben ist.

2. Schießen - Kuzmina und Domratschewa Dorothea Wierer ist noch längst nicht Siegerin. Im Gegenteil: Nicht nur Anastasia Kuzmina liegt nach dem zweiten Schießen nun knapp vor ihr, sondern auch Darja Domratschewa - und die sogar deutlich

2. Schießen - Braisaz Die Französin macht wieder einen Fehler, liegend waren es schon zwei. Das wird kein Riesenergebnis für die Frau in Gelb.

Wierer nun Favoritin auf Sieg Dorothea Wierer scheint hier derzeit klar die Stärkste zu sein. Noch sind nicht alle in Aktion, aber das könnte der Sieg werden. Im Ziel nun 25 Sekunden vor Hildebrand.

2. Schießen - Hammerschmidt Eieiei, der erste Schuss hat getroffen, die anderen vier nicht. Da geht es ganz weit zurück statt an die Spitze.

2. Schießen - Mäkäräinen Die Finnin trifft den letzten Schuss nicht. Dadurch insgesamt zwei Strafrunden und Platz 7, knapp vor Dahlmeier.

2. Schießen - Dahlmeier Fehlerfrei. Es geht doch. Läuferisch ist sie allerdings noch nicht wieder überrragend. Platz 8 mit 49 Sekunden Rückstand derzeit - bei zwei Strafrunden.

Schießleistungen werden wieder besser Auch Solemdal bleibt stehend fehlerfrei, kann läuferisch aber nicht mit Wierer mithalten. Platz 2.

2. Schießen - Wierer Die Südtirolerin bleibt nun fehlerfrei und geht klar in Führung. Fast eine halbe Minute vor Hildebrand. Da scheinen auch Material und Laufleistung absolut zu stimmen.

Herrmann derzeit Fünfte Klar die beste Laufzeit, aber zu viele Fehler. Denise Herrmann liegt mit vier Fehlern im Ziel 44 Sekunden hinter Hildebrand.

Hildebrand führt 18 Sekunden im Ziel vor Akimowa - und das bei einem Schießfehler. Starke Leistung von Franziska Hildebrand.

1. Schießen - Hammerschmidt Wow! Maren Hammerschmidt bleibt fehlerfrei und geht nach dem ersten Schießen in Führung.

Sturmlauf Hildebrand Die Deutsche wird im Ziel klar in Führung gehen. Ganz starke letzte Zwischenzeit.

Akimowa noch vorn Die Russin hat mit ihrer frühen Startnummer sicherlich etwas Glück gehabt bei dem Schneetreiben hier. Aber sie hat auch viel draus gemacht. Null Fehler.

1. Schießen Dorin-Habert Auch die Französin muss zweimal in die Runde.

1. Schießen - Dahlmeier Zwei Fehler für die Deutsche.

1. Schießen - Solemdal Die Norwegerin macht, wie so viele, einen Fehler beim Liegendanschlag.

2. Schießen Hildebrand Fehlerfrei, stark. Franziska Hildebrand damit Zweite nach dem zweiten Schießen, aber das könnte sie bis zum Ziel noch packen.

1. Schießen - Wierer Auch Dorothea Wierer, normalerweise eine gute Schützin, muss einmal in die Strafrunde.

2. Schießen Herrmann Wieder schießt sie nicht sonderlich schnell und macht dazu noch drei Fehler. Schade, das wird heute kein Top-Ergebnis.

Immer mehr Fehlschüsse Die Fehlerzahlen werden nun doch deutlich größer, der Wind wird stärker. Wer hier mit null durchkommt, hat beste Chancen auf die Top Ten.

2. Schießen Tatjana Akimowa, die derzeit immer noch Führende nach dem ersten Schießen ist, bleibt auch stehend fehlerfrei. Das verspricht, eine gute Platzierung für die Russin zu werden.

Mittlerweile viele auf der Strecke, auch Dahlmeier Es wird voller in der Loipe. Startnummer 52 geht nun ins Rennen, und das ist Laura Dahlmeier.

2. Schießen Horchler, 1. Schießen Hildebrand Die Deutschen bleiben derzeit einfach nicht fehlerfrei. Horchler muss zweimal in die Runde. Hildebrand einmal.

1. Schießen 23,9 Sekunden hat Denise Herrmann Rückstand auf die Führende. Platz 7 im Moment.

1. Schießen - Denise Herrmann Sie schießt recht langsam, aber sicher. Schade - im letzten Schuss ein Fehler. Der könnte ärgerlich sein.

2. Schießen Katharina Innerhofer macht vier Fehler und damit ihre gute Ausgangslage zunichte.

2. Schießen Olga Podtschufarowa ist die erste, die mit null Fehlern ins Ziel laufen wird. Nach dem zweiten Schießen führt sie nun, ist allerdings auch erst die sechste, die dort war.

1. Schießen Tatjana Akimowa, letztes Jahr beste russische Biathletin, führt jetzt nach dem ersten Schießen. Drei Sekunden vor Innerhofer.

Viele rote Trikots Auch die normalen Startnummern-Leibchen sind hier in Hochfilzen rot gehalten. Denise Herrmann, die schnell angeht, unterscheidet sich von denen durch eine schwarze Nummer auf dem Trikot. Die anderen haben weiße Nummern.

1. Schießen - Horchler fehlerfrei Die Deutsche kann allerdings läuferisch nicht ganz mit den derzeit Führenden mithalten. Platz 4 derzeit nach dem ersten Schießen mit 12 Sekunden Rückstand auf Innerhofer.

Herrmann startet Das rote Trikot geht auf die Reise. Mal sehen, was Denise Herrmann heute leisten kann. Die Fans vor Ort jubeln ihr schon mal vorab zu.

1. Schießen Auch Katharina Innerhofer (Österreich) bleibt fehlerfrei. Die Bedingungen sind also nicht allzu schlecht. Innerhofer führt nun erst mal.

1. Schießen Die Ukrainerin Anastasia Merkuschyna mit Nummer 5 ist die erste, die hier fehlerfrei bleibt. Führung mit deutlichem Vorsprung. Nun bleibt auch Podtschufarowa aus Russland fehlerfrei. Sie setzt sich knapp vor die Ukrainerin.

1. Schießen Chevalier leistet sich zwei Fehler. Noch lässt sich aber nicht sagen, ob die Bedingungen da hauptverantwortlich sind.

Start Horchler Die erste Deutsche ist im Rennen. Karolin Horchler mit Nummer 14 beginnt den Wettkampf.

Chevalier mit Richtzeiten Die Französin geht etwas schneller an als alle bislang nach ihr gestarteten Damen.

Strafrunden, keine Nachlader Nachlade-Patronen stehen nur in Staffeln zur Verfügung, heute also nicht. Für jede nicht getroffene Scheibe muss man im Sprint-Wettkampf einmal durch die Strafrunde, deren Durchquerung knapp 25 Sekunden dauert.

Es geht los. Anais Chevalier ist auf der Strecke. Wie alle muss sie 2,5 km laufen, dann liegend schießen, dann wieder 2,5 km laufen, dann stehend schießen und abschließend nochmal 2,5 km laufen.

Schnee und Wind werden stärker Nun könnten die Wetterbedingungen doch eine Rolle spielen. Schnee und Wind haben deutlich zugenommen. Sowohl für die Loipe, als auch für den Schießstand kann das Auswirkungen haben. Im Sinne eines fairen Wettkampfes wären natürlich gleiche Bedingungen für alle schön.

Rückblick auf Sprint in Östersund Vor einer Woche lautete das Ergebnis: 1. Herrmann (GER), 2. Braisaz (FRA), 3. Dschima (UKR), 4. Solemdal (NOR), 5. Vittozzi (ITA), 6. Mäkäräinen (FIN)

Es schneit in Hochfilzen Winter-Fans kommen gerade auf ihre Kosten in Hochfilzen. Ob der leichte Schneefall, der nun eingesetzt hat, allerdings auch für das Rennen der Damen eine Rolle spielt, bleibt abzuwarten. Derzeit scheint er noch nicht stark genug zu sein, um großen Einfluss zu haben.

Favoritinnenrolle nicht klar vergeben Nach den Eindrücken des vergangenen Wochenendes kommen heute viele Damen für den Sieg in Frage. Und diese sind dann auch noch ziemlich gleichmäßig im Starterfeld verteilt. Also anders als bei den Herren am Vormittag, als neun große Favoriten direkt hintereinander starteten.

Herrmann im roten Trikot Einen Sprint hat es in diesem Winter erst gegeben. Und den hat "Neu-Biathletin" Denise Herrmann vor einer Woche gewonnen. Demzufolge führt die 28-Jährige in der Disziplinwertung. Aber auch das gelbe Trikot ist in Reichweite für sie. Vier Punkte fehlen da nur auf die Gesamt-Weltcup-Führende Justine Braisaz aus Frankreich.

Dahlmeier zurück Franziska Preuß hat also in gewisser Weise den Staffelstab von Laura Dahlmeier übernommen. Die fehlte wegen einer Erkältung in Östersund. Nun in Hochfilzen ist sie wieder dabei.

Sechs deutsche Damen Das DSV-Sextett besteht heute aus Karolin Horchler (Startnummer 14), Denise Herrmann (28), Franziska Hildebrand (31), Laura Dahlmeier (52), Maren Hammerschmidt (60) und Vanessa Hinz (100). Franziska Preuß ist erkrankt und kann nicht teilnehmen.