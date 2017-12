3. Schießen Braisaz lässt sich Zeit und trifft alle Scheiben. Damit geht sie in Führung.

3. Schießen Der problematische Stehendanschlag bringt Herrmann zwei Strafrunden ein.

km 5,8 Hinter Herrmann und Braisaz klafft schon eine ordentliche Lücke. Die Norwegerin olsbu und die Italienerin Wierer liegen mehr als 50 Sekunden hinter der Führenden.

km 4,8 Die Frau im Gelben Trikot, Solemdal, ist mit drei Schießfehlern im Moment nur 23.

km 4,8 Denise Herrmann läuft ihr konstantes Tempo, liegt jetzt 26 Sekunden vor Braisaz. Mitfavoritin Mäkäräinen ist nach 2 Schießfehlern zurückgefallen.

2. Schießen Auch Franziska Preuß muss 150 m extra laufen, ebenso wie Franziska Hildebrand. Vanessa Hinz hat diesmal dagegen alles getroffen.

2. Schießen Viele Athletinnen verfehlen jetzt die Scheiben. Auch Maren Hammerschmidt muss eine Strafrunde drehen.

2. Schießen Die Konkurrenz unter Druck. Nur Justine Braisaz trifft alle Scheiben. Sie liegt 22,6 Sekunden hinter Herrmann auf Rang zwei.

2. Schießen So kann es weitergehen. Zehn Treffer für Herrmann!

2. Schießen Noch mal der Blick zur Fahne.

2. Schießen Denise Herrmann ist schon wieder im Bereich des Stadions.

km 2,8 Hammerschmidt liegt rund 45 Sekunden zurück auf Rang sechs. Hildebrand fällt etwas zurück. mit 56,5 Sekunden Rückstand ist die Neunte.

km 2,8 Herrmann liegt jetzt rund 17 Sekunden vor ihren Verfolgerinnen. Mäkäräinen drückt aufs Tempo.

1. Schießen Vanessa Hinz muss ein Mal in die Strafrunde, ebenso Franziska Preuß.

1. Schießen Franziska Hildebrand und Maren Hammerschmidt räumen auch alles ab und liegen auf den Rängen sechs und sieben.

1. Schießen Auch die Konkurrentinnen treffen alles. Die ersten fünf Athltinnen im klassement bleiben fehlerfrei. Das sind Herrmann, Vittozi, Mäkäräinen, Olsbu und Braisaz.

1. Schießen Fünf Treffer für Herrmann. Perfekter Auftakt!

1. Schießen Herrmann nimmt auf Schießbahn eins Platz. Die Windfahnen wehen recht heftig.

km 1,6 Es geht in Richtung erstes Schießen. Herrmann hält die Konkurrenz auf Distanz.

km 0,8 Herrmann baut ihren Vorsprung auf Braisaz etwas aus. Jetzt sind es 18 Sekunden.

Start Nicht dabei ist heute Karolin Horchler. Sie hatte als 61. im Sprint das Verfolgungsrennen verpasst.

Start Am längsten musste Franziska Preuß warten. Sie muss sich von Rang 41 nach vorn arbeiten.

Start Auch Franziska Hildebrand, Maren hammerschmidt und Vanessa Hinz sind auf der Strecke

Start Die Norwegerin Synnoeve Solemdal ist die Frau in Gelb. Nach ihrem 2. Platz im Einzel und dem 4. Platz im Sprint führt sie die Gesamtwertung an – zum ersten Mal in ihrer Karriere. Jetzt ist sie im Rennen.

Start Denise Herrmann ist unterwegs. Unter dem Jubel des Publikums macht sie sich auf die 10-km-Strecke.

Vor dem Start Die 60 Starteinnen nehmen ihre Plätze für das erste Verfolgungsrennen der Saison auf. Ganz vorn steht Denise Herrmann. Sie ist sichtlich gut gelaunt.

Die deutschen Starterinnen Alle jagen Denise Herrmann, die sich vor allem Schießstand beweisen muss. Hier liegt die Stärke von Franziska Hildebrand, die von Rang zehn aus mit 41 Sekunden Rückstand startet. Außerdem dabei sind Maren Hammerschmidt (14./+51 Sek.), Vanessa Hinz (16./+58 Sek.) und Franziska Preuß (41./+1:35 Min.).

Die Favoritinnen Kaisa Mäkäräinen wurde schon genannt. Aber auch die Italienerin Dorothea Wierer, die Ukrainerin Julia Dschima und Justine Braisaz aus Frankreich haben in der Vergangenheit schon starke Verfolgungsrennen abgeliefert. Und dann ist da noch die Frau in Gelb, Synnoeve Solemdal aus Norvegen.

Schwierige Bedingungen Der Wind weht heute in Östersund heftiger als in den vergangenen Tagen. Am Schießstand also keine "Laborbedingungen" für die 60 Starterinnen. Geschossen wird zunächst zwei Mal liegend, dann zwei Mal stehend.

Vor dem Rennen Die Dritte in der Verfolgungs-Gesamtwertung, Kaisa Mäkäräinen, dürfte heute dagegen ein Wörtchen um den Sieg mitreden. Die schnelle Finnin geht als Sechste 26 Sekunden hinter Herrmann ins Rennen.

Ein Blick zurück Im vergangenen Winter hatte Laura Dahlmeier die Verfolgungswertung für sich entschieden – vor Gabrieal Koukalova. Die Tschechin hatte aber den Auftakt-Verfolger in Östersund vor einem Jahr gewonnen – vor Dahlmeier. Beide fehlen heute leider.

Vor dem Rennen Der schnelle Aufstieg Herrmanns überrascht selbst Bundestrainer Gerald Hönig: "Es ist erstaunlich, wie schnell Denise in der Weltspitze angekommen ist."

Vor dem Rennen Eine kleine Zahlenspielerei zu Denise Herrmann: Zwischen ihrem ersten offiziellen Wettkampf als Biathletin und dem ersten Weltcupsieg liegen gerade mal ein Jahr und sechs Tage.

Vor dem Rennen Nach ihrem Sieg im Sprint geht Herrmann mit 15 Sekunden Vorsprung auf die Französin Justine Braisaz ins Rennen. Über ihr Abschneiden heute wird die Leistung am Schießstand entscheiden. Behält sie die Nerven, ist alles möglich.