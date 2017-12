Die Favoritinnen heute?

Neben Mäkäräinen natürlich die Podestläuferinnen von Mittwoch. Zudem Marin Dorin Habert, die eignetlich starke Schützin leistete sich am Mittwoch ungewöhnliche vier Fehler. Zudem sollte man Justine Braisaz (FRA) im Auge haben. Sie war am Mittwoch Laufbeste. Die Finnin Mari Laukkanen hatte am Mittwoch ebenfalls einen sehr guten Wettkampf. Titel Eckhoff (NOR) und Dorothea Wierer (ITA) sollte man ebenfalls immer im Blick haben,