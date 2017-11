Die Französin Marie Dorin Habert hat das 1. Schießen ebenfalls absolviert. Sie muss zwei Strafminuten in Kauf nehmen.

Franziska Hildebrand läuft in den Schießstand ein. Jetzt gilts.

Vanessa Hinz hat am Wochenende mit der Mixed-Staffel bereits den zweiten Platz erreicht. Kann sie heute noch einen Erfolg nachlegen? Sie startet jetzt ins Rennen.

Vanessa Hinz macht sich am Start ebenfalls bereit und wird in wenigen Minuten ins Geschehen eingreifen.

Start

Auf geht's! Franziska Hildebrand wurde in den Staffeln geschont aufgrund einer Fußverletzung. Sie ist jetzt aber topfit und startet jetzt in die Olympiasaison. In der vergangenen Saison war sie die zweitbeste deutsche Athletin hinter Laura Dahlmeier.