Johannes Kühn bleibt auch stehend nicht ohne Fehlschuss. Einmal muss er diesmal in die Runde.

Tarjei Bö ist heute nicht so stark in der Loipe. Eine Strafrunde bringen ihm 1:21 Rückstand.

Jetzt Johannes Kühn am Schießstand. Er macht das am Anfang gut, leistet sich aber beim dritten und vierten Schuss je einen Fehler.

Der zweite Bö-Bruder muss einmal in die Strafrunde. Damit ist er raus aus dem Siegerkreis.

Michael Rösch - der Exil-Belgier - startet mit null Fehler in den Wettkampf.

Simon Schempp leistet sich einen Fehler und muss in die Strafrunde.

J.T. Bö macht auch in der Loipe weiter Druck und setzt sich noch etwas von der Konkurrenz ab.

1. Schießen

And Peiffer will heute auch ein Wörtchen mitreden. Kein Fehler, aber er hat etwas Zeit in der Loipe verloren. Als 6. hat er 22,2 Sekunde Rückstand.