Fourcade beginnt als Erster und wie! Alle 5 Scheiben abgeräumt. So kennen wir ihn. Jetzt hat er einen deutlichen Vorsprung. Es riecht nach einem Fourcade-Sieg, weil alle Verfolger Federn lassen.

Doll mit einem Fehler, also wieder in die Runde. Aber bei Lesser lief es jetzt rund: Null Fehler. Geht doch! Der Rückstand ist aber schon gigantisch - von 3 zurück auf 24.

Jetzt sind die ersten Deutschen da: Peiffer bleibt fehlerfrei und ist als 14. der beste Deutsche. Schempp muss auch einmal in die Runde.

Svendsen muss in die Runde ... Fourcade bleibt fehlerfrei und setzt sich an die Spitze.

1. Schießen

Nun ein Blick nach vorn: Das Feld ist komplett durchgewirbelt. An der Spitze liegt Svendsen, knapp vor dem Schweizer "No Name" Dolder und Rastorgujevs (LAT).