2,1 Kilometer Tarjei Bö geht in Führung.

2. Schießen Johannes Kühn leistet sich einen Fehler, nachdem er im ersten Schießen fehlerfrei blieb.

O-Ton Lesser Erik Lesser im ZDF: "Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden - der letzte Schuss! Aber läuferisch bin ich zufrieden."

Ziel Peiffer kommt mit zwei Schießfehlern als 21. ins Ziel.

2. Schießen Benedikt Doll schießt auch jetzt einmal daneben - insgesamt drei Fehler für ihn.

Start Gleich nach Nawrath hat auf Tarjei Bö das Rennen aufgenommen.

Start Der letzte deutsche Starter, Philipp Nawrath, jetzt auch im Rennen.

Ziel Mannschaftlich bislang ein gutes deutsches Ergebnis: Lesser auf Rang zwei, Schempp auf vier.

Ziel Schempp verdrängt jetzt Dolder von Platz vier.

Ziel Der Schweizer Mario Dolder überraschend auf Rang vier bislang.

Ziel Der Schwede Fredrik Lindström guter Fünfter.

Zwischenstand im Ziel Fourcade vor Lesser vor Svendsen.

Ziel Mitfavorit Lukas Hofer nur 13.

1. Schießen Johannes Kühn besser als seine Teamkollegen zuvor - trifft alles.

Ziel Björndalen kommt ins Ziel, hatte einen Schießfehler - und das bedeutet vorläufig nur Rang 15.

2. Schießen Peiffer leistet sich auch zwei Fehler.

1. Schießen Benedikt Doll leistet sich gleich zwei Fehler.

Ziel Julian Eberhard Zehnter.

2. Schießen Schempp lässt im Stehendschießen eine Scheibe liegen - schade. Jetzt muss er kämpfen.

Ziel Johannes Thingnes Bö trotz seiner Fehler noch auf Rang vier - vorläufig.

Ziel Schipulin mit insgesamt einem Fehler auf Rang acht - das war wieder kein guter Tag für den Russen.

1. Schießen Der Slowene Jakov Fak leistet sich einen Fehler.

Start Johannes Kühn ist ins Rennen gegangen.

2. Schießen Lukas Hofer ohne Chance - zwei Schießfehler.

2. Schießen Björndalen muss einmal in die Strafrunde.

Ziel Nein - es reicht nicht ganz. Im Ziel ist Lesser drei Sekunden langsamer als Fourcade. Platz zwei vorläufig.

9,5 Kilometer Lesser 1,7 Sekunden hinter Fourcade zurück, aber der flog ins Ziel. Das wird extrem spannend.

Ziel Svendsen vorerst Zweiter - etwa 12 Sekunden hinter Fourcade.

Start Benedikt Doll, der Weltmeister von Hochfilzen, jetzt im Rennen.

2. Schießen Der Tscheche Michal Slesinger muss einmal in die Strafrunde.

1. Schießen Simon Schempp schießt deutlich langsamer als Lesser - und trifft alle fünf Scheiben. Doppelführung für die Deutschen: Schempp vor Lesser.

1. Schießen Der Lette Andrejs Rastorgujevs räumt alles ab.

Ziel Martin Fourcade geht erwartungsgemäß in Führung - aber da kommen ja noch einige, unter anderem Erik Lesser ...

1. Schießen Der Italiener Dominik Windisch muss gleich drei Mal in die Strafrunde - das sind 450 zusätzliche Meter.

1. Schießen Lukas Hofer trifft alle Scheiben - jetzt Zweiter hinter Lesser.

8,7 Kilometer Erik Lesser vor Martin Fourcade in Führung.

2. Schießen Erik Lesser schießt wieder extrem schnell - aber die letzte Scheibe trifft er nicht.

2. Schießen Der Russe Anton Babikow, Vierter nach dem 1. Schießen, lässt jetzt eine Scheibe liegen.

2. Schießen Svendsen muss einmal in die Strafrunde.

1. Schießen Erik Lesser immer noch in Führung vor Svendsen.

Ziel Der Kanadier Gow hat sein Rennen für heute beendet.

1. Schießen Der Österreicher Eberhard patzt auch - zwei Strafrunden.

2. Schießen Martin Fourcade schießt auch extrem schnell - und trifft diesmal alle Scheiben - geht erstmal in Führung.

2. Schießen Fillon Maillet schießt einmal daneben.

1. Schießen Was ist nur heute mit Johannes Thingnes Bö los - drei Fehler!

1. Schießen Teamkollege Schipulin macht's besser - muss trotzdem einmal in die Strafrunde.

2. Schießen Garanitschew lässt gleich drei Scheiben stehen - das war's heute für den Russen.

Lesser geht damit vor Svendsen in Führung.

1. Schießen Erik Lesser schießt sehr schnell - und trifft alles.

Start Der Altmeister geht ins Rennen: Ole Einar Björndalen.

1. Schießen Emil Hegle Svendsen top - der Norweger räumt alles ab. Hat Garanitschew die Führung abgejagt.

2. Schießen Der Kanadier Christian Gow trifft erneut alle Scheiben.

Start Julian Eberhard jetzt auch im Rennen. Im Einzel war der Österreicher Vierter, letztes Jahr Gesamtzweiter in der Sprintwertung.

Nach 1. Schießen Martin Fourcade zunächst Fünfter.

Start Der Einzel-Sieger Johannes Thingnes Bö ist jetzt im Wettbewerb.

1. Schießen Martin Fourcade lässt dagegen wieder eine Scheibe liegen - Strafrunde.

1. Schießen Fillon Maillet bleibt auch fehlerlos.

Start Anton Schipulin greift ein.

1. Schießen Garanitschew bleibt fehlerlos und geht in Führung.

1. Schießen Henrik L'Abée Lund schießt gleich zwei Mal daneben.

Start Erik Lesser jetzt im Rennen.

2,1 Kilometer Martin Fourcade geht in Führung.

1. Schießen Der Este Kauri Koiv macht's besser, räumt alles ab.

1. Schießen Der Russe Wladimir Tschepelin muss einmal in die Strafrunde.

2,1 Kilometer In Führung ist der Franzose Henrik L'Abée Lund.

Start Und jetzt ist auch Martin Fourcade in der Loipe.

Start Wir achten auch auf den jetzt gestarteten Franzosen Quentin Fillon Maillet, der im Einzel Zweiter hinter Bö wurde.

Start Jetzt geht der Russe Jewgeni Garanitschew ins Rennen, der schon mal ein Sprintrennen gewinnen konnte.

Start Im Gegensatz zum kalten Auftakt beim Einzelrennen hat es in Östersund heute Plusgrade.

Start Der erste Deutsche, Erik Lesser, geht mit Startnummer 22 ins Rennen. Der Sprint ist für ihn und seine Teamkollegen heute die nächste Chance für die Olympianorm. Bislang hat sie noch keiner der deutschen Biathlon-Herren erfüllt.

Start Der Kanadier Christian Gow hat den Sprint eröffnet.

Zwei Schießeinlagen Für jeden Fehler muss eine 150-Meter-Strafrunde gelaufen werden - ein Vorteil für schießstarke oder läuferisch gute Athleten.

Start im 30-Sekunden-Abstand 108 Läufer gehen heute ins Rennen. Der erste Athlet (Christian Gow aus Kanada) geht um 14.45 Uhr, der letzte Läufer (Michal Sima aus der Slowakei) um 15.39 Uhr an den Start.

Doll - ein Tipp fürs Tippspiel Und das konnte Benedikt Doll im vergangenen Jahr besonders gut. Also - falls Sie noch schnell tippen möchten, Doll könnte ein Punktegarant sein ...

Und Schipulin? Beim Russen Anton Schipulin passte die Laufform im Einzel noch nicht. Mit nur einer Strafminute belastet, hatte er im Ziel fast dreieinhalb Minuten Rückstand auf Sieger Bö. Damit wird es heute schwer, denn im Sprint kommt es bei nur zehn Schüssen eher auf das Laufen an.

Auch auf der Rechnung: Lukas Hofer Der Italiener zeigte sich im Einzel in der Loipe stark - wenn er heute alle Scheiben trifft, könnte es für ihn weit nach vorn gehen.

Östersund gutes Sprint-Pflaster für Peiffer Eigentlich ein ausgesprochen gutes Pflaster ist Östersund für Arnd Peiffer. Hier sprintete er vor fast genau einem Jahr auf den dritten Platz.

Fourcade braucht mehr Zielwasser In der vorigen Saison hatte Überflieger Martin Fourcade sowohl das Einzelrennen als auch den Sprint von Östersund souverän gewonnen. In diesem Winter ist der Franzose wieder einer der schnellsten Läufer - nur beim Schießen muss es heute besser passen als im Einzel, in dem er mit zwei Fehlern Dritter wurde.

Norwegischer Topfavorit Zu den Topfavoriten zählt heute natürlich der Sieger des Einzelrennens, Johannes Thingnes Bö aus Norwegen. Fehlerfrei am Schießstand und superschnell in der Loipe - die Konkurrenz hatte am Donnerstag keine Chance gegen ihn.

Kein deutscher Top-10-Platz im Einzel Beim Einzel-Wettbewerb am 30. November waren Schempp und Lesser als 16. und 17. noch die besten deutschen Biathleten.

Die deutschen Starter Herrmanns Erfolg dürfte doch ein bisschen mehr Motivation sein für Erik Lesser (Startnummer 22), Simon Schempp (45), Arnd Peiffer (50) und Benedikt Doll (64), heute nachzuziehen. Für den deutschen Verband starten außerdem Johannes Kühn (70) und Philipp Nawrath (93).

Initialzündung durch Denise Herrmann? Ausgerechnet die Ex-Langläuferin Denise Herrmann ließ gestern den doch mäßigen Saisonauftakt der deutschen Biathleten vergessen. Sie siegte überraschend und überlegen beim Damen-Sprint.

Hallo und herzlich willkommen beim Liveticker! Heute sind im schwedischen Östersund die Herren an der Reihe beim ersten Biathlon-Einzelsprint dieser Saison. Um 14.45 Uhr gehen die Läufer auf die 10-km-Strecke.