Die drei haben alle Zeit am Schießstand verloren, da hat das Nachladen wohl zu lange gedauert. Sie liegen nun schon ein bisschen zurück. Vor allem Alexia Runggaldier für Italien scheint langsam unterwegs zu sein. Sie hat schon 50 Sekunden Rückstand.

Die Deutsche setzt sich in der großen Führungsgruppe wieder an die Spitze. Läuferisch wirkt das sehr gut. Mit Frankreich, der Slowakei und Weißrussland kann sie sich nun ein klein wenig vom Rest des Feldes absetzen.

Die Finninnen mussten als einziges Team in die Strafrunde und sind abgeschlagen Letzter.

Alle kommen wie an einer Perlenschnur zum Schießstand

Aber die Ukrainerin kann sich schnell wieder aufrappeln und hat nur wenige Plätze verloren. In der ersten Runde spielt das noch keine Rolle.

Es scheint nun ruhiger zu sein als bei den Männern vorhin, was den Wind angeht. Aber das müssen wir abwarten. Vor allem beim Stehendschießen kann das wichtig werden.

Nicht mehr so windig?

Für die favorisierten Staffeln beginnen: Vanessa Hinz (GER), Marie Dorin-Habert (FRA), Vita Semerenko (UKR), Ingrid Landmark Tandrevold (NOR), Alexia Runggaldier (ITA), Nadezhda Skardino (BLR), Wiktoria Sliwko (RUS)

20 Staffeln, mehrere Favoriten

Die Österreicherinnen sind wegen Erkrankungen leider nicht dabei. Nach den Eindrücken der bisherigen Rennen hier in Hochfilzen ist neben den Deutschen vor allem die ukrainische Staffel zu beachten. Aber auch die Damen aus Frankreich, Italien und Norwegen kommen für den Sieg in Frage. Außenseiterchancen kann man den Weißrussinnen und Russinnen einräumen. Gut möglich aber, dass der Wind am Schießstand auch andere Teams nach vorn bläst.