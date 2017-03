Rees hat die USA und Frankreich im Nacken. Das wird knapp! Dahlmeier steht an der Strecke und feuert den Teamkollegen lauthals an.

Eder steht schon wieder auf der Matte. Mit tadelloser Serie macht er alles klar. Glückwunsch an Österreich!

Rees bleibt fehlerfrei und ist an Frankreich, USA und Kasachstan dran. Österreich schon 22 Sekunden voraus.

Auffallend beim tschechischen Team ist, dass Koukalova läuferisch nicht mehr in Form zu sein scheint. Sie hat Plätze eingebüßt und wurde jetzt auch von Dahlmeier überholt.

Roman Rees hält sich in der Spitzengruppe. Acht Staffeln liegen eng beieinander. Österreich macht die Führungsarbeit.

Vorn liegen jetzt die USA mit Bailey, gefolgt von Österreich und Korea. Für die Asiaten sind zwei ehemalige Russen am Start.

Italien muss in die Strafrunde - gleich drei Mal!

An der Spitze

Dahlmeier zieht das Tempo an und übernimmt die Führung. Damit entgeht sie dem Gerangel in den Kurven.

Gestern waren etwa 13.000 Zuschauer an der Strecke. Heute sind es nicht mehr ganz so viele.

Grauer Himmel heute in Kontiolahti. Es ist auch etwas windig, aber das scheint beherrschbar zu sein. Die Strecken sind super präpariert. Die Athleten sind vor dem Start noch dick eingepackt.

Zum Renn-Modus

Gelaufen wird auf einer 1,5-Kilometer-Runde. Die Frau beginnt, läuft eine Runde, schießt liegend, läuft wieder die Runde, schießt stehend und übergibt direkt an den Mann. Der absolviert das gleiche Programm. Dann ist noch einmal die Frau dran, bevor der Mann nach seiner letzten Schießeinlage eine Runde dranhängen muss. In der Summe kommen die Frauen auf sechs, die Männer auf 7,5 Kilometer Laufstrecke. Es gibt je drei Nachlader. Reichen die nicht aus, geht es in die 75 Meter lange Strafrunde.