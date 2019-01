Liveticker

David Siegel hat es als 48. nicht in die Top 30 geschafft. Dafür geht Stephan Leyhe als 11. des ersten Durchgangs in die Entscheidung. Karl Geiger ist 14.. Richard Freitag 21., Andreas Wellinger 26. und Constantin Schmid 28.

Markus Eisenbichler behält die Nerven und führt in Bischofshofen mit 140,1 Punkten vor Dawid Kubacki (139,9 Punkte). Dritter ist Stefan Kraft mit 137,1 Punkten. Kobayashi hat 4 Punkte Rückstand auf Eisenbichler.

Was macht Ryoyu Kobayashi? Die Anlaufspur wird noch einmal freigeblasen. Dann kommen noch die Vorspringer. Der Japaner zeigt keine Nerven. Trotz ungünstiger Windbedingungen zieht er auf 135 Meter. Am Absprung ist er etwas zu früh und hat zwei Meter weniger als Eisenbichler. Das ist Platz vier für Kobayashi.

Stephan Leyhe war der schnellste in der Anlaufspur. Allerdings erwischte er schlechte Windbedingungen. DAs Ergebnis: 126 Meter.

44. Springer: Johann André Forfang (NOR)

Markus Eisenbichler ist weiter stark unterwegs. Am Absprung brachte er zwar nicht den optimalen Druck auf die Ski, doch mit 137 Metern geht er in Führung.

35. Springer: Andreas Stjernen (NOR)

30. Springer: Halvor Egner Granerud (NOR)

29. Springer: Anders Fannemel (NOR)

Manuel Fettner hat bessere Verhältnisse dier er nutzt mit 124 Metern in Führung geht.

Naoki Nakamura kommt nicht ganz so weit wie sein Landsmann. Mit 120 Metern ist er Zehnter.

Michael Hayböck geht als einer der Schnellsten über den Tisch. Das zeigt der Sprung über 124 Meter. Nur die Haltungsnoten sind nicht so gut.

Daniel-André Tande springt gut ab. Der Norweger ist aber nicht in der Form des Daniel-André Vorjahres. SEchs Punkte Bonus auf seine 115,5 Meter.

14. Springer: Daniel-André Tande (NOR)

10. Springer: Mackenzie Boyd-Clowes (CAN)

Maciej Kot hat es zum ersten Mal in denn Wettkampf geschafft. 115 Meter eine ordentliche Weite.

5. Springer: Robin Pedersen (NOR)

Andreas Alamommo hat es überraschend in den 1. Durchgang geschafft. 105,5 Meter eher eine enttäuschende Weite für den Finnen.

Kobayashi greift nach dem Grand Slam

Der Japaner führt die Gesamtwertung vor dem letzten Wettkampf mit 45,5 Punkten Vorsprung an. Nach drei Siegen will sich Kobayashi den Gesamtsieg nicht mehr nehmen lassen. Allerdings hat sich Markus Eisenbichler in der Qualifikation stark präsentiert und könnte ihm den Vierfach-Erfolg noch verderben.