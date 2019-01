Liveticker

Jernej Damjan (SLO) Ähnlich ergeht es auch Jernej Damjan. Mit 119,5 Metern darf der Slowene zwar gleich noch einmal einen Sprung machen, wird aber nicht mit viel Selbstvertrauen in den Wettkampf gehen.

Stefan Hula (POL) Ganz anders wirkt Stefan Hula nach seinem Absprung. Der Pole wartet zu sehr ab, wirkt eher passiv und so fehlt es dann auch an Weite. Mit 122,5 Metern ist er aber sicher im Wettkampf.

Philipp Aschenwald (AUT) Wo hat er den denn hergeholt! Philipp Aschenwald macht richtig Dampf in seinem Sprung, leistet sich keinen Fehler und brennt 132 Meter in den Schnee. Er übernimmt die klare Führung, denn die Bedingungen waren mit Rückenwind gar nicht so gut und so gibt es auch in der Windkompensation ein paar Pluspunkte.

Kevin Bickner (USA) Kevin Bickner sollte diese Schanze eigentlich von der Größe her liegen, bei Rückenwind aber, tut sich Bickner schwer und zieht nach 121 Metern mit einem eher mittelmäßigen Sprung das Ticket für den Bewerb.

Daniel-Andre Tande (NOR) Gerade so rettet sich Daniel-Andre Tande mit seinem Satz auf 114,5 Meter in den Wettkampf. Der Norweger war am Absprung viel zu spät dran und nahm sich dadurch viele Meter. Zum eigentlichen Bewerb heißt es für ihn jetzt noch einmal analysieren und Fehler ausbügeln.

Lukáš Hlava (CZE) Nein! Lukáš Hlava hat schon nach dem Absprung richtig zu tun und muss mit den Armen viel korrigieren. Mit 110,5 Metern muss er sich keinerlei Hoffnungen machen, dass es noch für eine Wettkampteilnahme reicht.

Clemens Aigner (AUT) Clemens Aigner bringt zwar keinen Übersprung für den schönen Aufwind runter, mit 126,5 Metern darf aber auch er sich jetzt in Richtung Wettkampf vorbereiten. Als aktuell Fünfter ist er sicher unter den Top 50.

Constantin Schmid (GER) Vorhin im Training passte es bei Constantin Schmid nicht zusammen, jetzt macht es der Nachwuchsmann aus dem deutschen Team besser und bringt 123,5 Meter in den Schnee. Auch er ist damit gleich dabei.

Anže Semenič (SLO) Anže Semenič haut sich mit viel Power raus, muss aber in der Luft viel Arbeiten und nimmt sich dadurch ein paar Meter. 126 Meter reichen aber auch für ihn, um gleich noch einmal springen zu dürfen.

Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) Mackenzie Boyd-Clowes hat wieder mehr Rückenwind, wofür es einige Pluspunkte gibt. Dann reichen auch 118 Meter für eine sichere Teilnahme im Wettkampf.

Maciej Kot (POL) Bei Maciej Kot läuft in diesem Winter gar nichts zusammen und der Pole kämpft schon darum, überhaupt in den Wettkampf zu kommen. Auch jetzt passt bei ihm nicht alles zusammen und er landet mit 117,5 Metern weit hinten im Feld. Aktuell wäre er nicht im Wettkampf dabei.

Alex Insam (ITA) Mit Aufwind, aber auch einer schönen Technik, geht es für Alex Insam dahin! 132 Meter schafft der 21-Jährige aus Italien und damit übernimmt er vorerst die Führung im Feld.

Roman-Sergeevich Trofimov (RUS) Der Wind ist wieder eingeschlafen und sofort bleiben die großen Weiten auf dieser Schanze, die so sehr streut, aus. Nach 115 Metern von Roman-Sergeevich Trofimov kann Kasai jetzt in Richtung Wettkampf planen. Der Russe hat aber ebenfalls gute Chancen, nur ein Athlet müsste noch schlechter springen.

Cestmir Kozisek (CZE) Cestmir Kozisek hat ebenfalls Aufwind, kann den aber nicht so gut ausnutzen, wie die Springer vor ihm. Seine 126 Meter reichen aber ebenfalls locker für den Wettkampf.

Jan Hörl (AUT) Klasse! Auch Jan Hörl kann den schönen Aufwind für seine Zwecke nutzten und bringt vor heimischer Kulisse einen weiten Satz auf 128 Meter runter. Damit darf auch er sein Ticket für den Wettkampf ziehen.

Robin Pedersen (NOR) Robin Pedersen ist in der Luft, hat das Glück des Tüchtigen und zeigt bei Aufwind, was hier wirklich drin ist. Der junge Mann aus Norwegen legt sich auf das Luftpolster und haut 130 Meter raus. Klar, damit geht es souverän an die Spitze.

Noriaki Kasai (JPN) Den Trainingssprung ließ Noriaki Kasai aus und bei Rückenwind tut sich der Japaner gewohnt schwerer. Am Ende sollten 119 Metern aber für den Bewerb reichen. Aktuell liegt Kasai auf Rang zwei.

Markus Schiffner (AUT) Als nächster Österreicher geht Markus Schiffner über den Balken. Die Windbedingungen sind mit viel Rückenwind nicht leicht, was kann er damit anfangen? Nicht viel. Mit 106 Metern scheint er heute zusehnen zu müssen.

Andreas Schuler (SUI) Daumen drücken für Andreas Schuler. Kann sich der Schweizer heute für den Wettkampf qualifizieren? Wohl nicht. Der Sprung geht nicht ganz auf und nach 107 Metern ist der Versuch auch schon wieder beendet.

Maksim Sergeev (RUS) Auch bei Maksim Sergeev fällt die Ausfahrt länger aus als der eigentliche Sprung. 105 Meter, mehr bringt der junge Russe nicht auf den Hang.

Sergey Tkachenko (KAZ) Sergey Tkachenko kann nicht mithalten und landet schon bei 110 Metern.

Bor Pavlovcic (SLO) Bei Aufwind ist Bor Pavlovcic ein Athlet, mit dem man immer rechnen muss. Hier aber passt es für den jungen Slowenen nicht zusammen. Der Absprung ist zu früh und es fehlt an Höhe. Nach 112 Metern heißt es für ihn zur Landung ansetzen.

Andreas Alamommo (FIN) Drei Meter weiter zieht Andreas Alamommo seinen Sprung hinunter. Für die ersten Athleten im Feld, ist es unter Rückenwind aus Gate 15 weiter schwer. Der Anlauf ist aber natürlich nach den besten Springern ausgelegt.

Nejc Dežman (SLO) Nejc Dežman kommt deutlich besser in seinen Sprung, aber auch bei ihm bleibt die große Weite aus. 110,5 Meter stellt der Slowene hin und muss ebenfalls noch warten, wofür das schließlich reichen wird.

Sabirzhan Muminov (KAZ) Große Probleme bei Sabirzhan Muminov! Der 24-Jährige muss schon früh in seinen Sprung eingreifen und landet bei nur 94 Metern.

Aleksander Zniszczol (POL) Die stabilen Leistungen blieben bei Aleksander Zniszczol in dieser Saison aus und noch fehlt ihm das gute Ergebnis. Auch hier in Bischofshofen hat er mit den Plätzen ganz vorne nichts zu tun. 111,5 Meter werden schwer für einen Platz in den Top 50.

Eetu Nousiainen (FIN) Eetu Nousiainen winkt nach der Landung enttäuscht ab. Der 21-Jährige hatte sich hier natürlich deutlich mehr vorgenommen als nur 107 Meter.

Mikhail Nazarov (RUS) Mikhail Nazarov eröffnet die internationale Gruppe, aber auch bei ihm bleibt die große Weite aus. Nach 102 Metern übernimmt er die Rote Laterne.

David Haagen (AUT) Im Probesprung konnte David Haagen einen richtig schönen Sprung zeigen, was liefert der erst 16-Jährige jetzt ab? Leider nicht viel. Die Technik passt jetzt nicht zusammen und nach 107 Metern wird sein Tag schon früh beendet sein.

Thomas Hofer (AUT) Der dritte Österreicher ist in der Spur, kann aber ebenfalls nicht auf ganzer Linie überzeugen. Mit 118,5 Metern heißt es für Hofer abwarten, wofür es am Ende reichen wird.

Andreas Kofler (AUT) Für Andreas Kofler geht es weiter darum, sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen. In der Spur nimmt er zwar mehr Geschwindigkeit mit als der Teamkollege, von der Weite aber unterliegt der 34-Jährige deutlich. Nach 112 Metern wird er wohl keine Chance auf den Wettkampf haben.

Clemens Leitner (AUT) Es ist angerichtet für einen spannenden Tag in Bischofshofen. Die Qualifikation eröffnet Clemens Leitner aus der nationalen Gruppe der Österreicher. Zum Start gibt es von ihm 119,5 Meter.

Eisenbichler im Training vorne Im Trainingsdurchgang konnte vorhin Markus Eisenbichler mit 131,5 Metern den besten Sprung zeigen. Zweiter war der Norweger Robert Johansson, der mit 136,5 Metern zwar weiter gesprungen war, aber auch mehr Anlauf hatte. Ihm folgte Andreas Stjernen. Der große Favorit, Ryoyu Kobayashi, allerdings war einer derjenigen, die auf das Training verzichteten.

Drei Schweizer Das Team der Schweiz wird auch in Bischofshofen wird von Simon Ammann und Killian Peier angeführt. Hinzu kommt Andreas Schuler, für den die Qualifikation bereits die erste größere Hürde darstellen dürfen.

Auch ÖSV-Team unverändert Auch im Team der Österreicher gibt es keinerlei Änderungen zum letzten Springen und sowohl die nationale Gruppe als auch das Weltcupteam bleiben unverändert. Zu Beginn des Durchgangs sehen wir Clemens Leitner, Andreas Kofler, Thomas Hofer und David Haagen. Etwas später werden Markus Schiffner und Jan Hörl folgen. Clemens Aigner, Philipp Aschenwald, Michael Hayböck, Manuel Fettner sowie Daniel Huber und Stefan Kraft vervollständigen die Mannschaft.

Das deutsche Team Im deutschen Team hat sich zu Innsbruck nichts geändert und neben Eisenbichler und Leyhe, die in der Gesamtwertung der Tournee gut dabei sind, sind Constantin Schmid, David Siegel, Richard Freitag, Andreas Wellinger und Karl Geiger in der Qualifikation am Anlauf.

Ryoyu Kobayashi eilt davon Mit seinem starken Auftritt in Innsbruck kann sich Ryoyu Kobayashi inzwischen nur noch selbst schlagen. Der Japaner liegt vor dem letzten Wettkampf der Tournee mit 45,5 Punkten Vorsprung die Gesamwertung an und könnte nun als dritter Springer nach Hannawald und Stoch alle vier Bewerbe der Tournee gewinnen. Eisenbichler behauptet Platz zwei, liegt aber nur noch 4,3 Punkte vor dem Norweger Andreas Stjernen. Dahinter folgen Kamil Stoch und Stephan Leyhe, die ebenfalls noch dei Chance auf das Podest haben.

Es sieht gut aus Es sieht heute deutlich besser aus als am gestrigen Tag, wo Bischofshofen im Schnee versank. Derzeit läuft das Training, an dessen Anschluss wird die Qualifikation folgen.