Liveticker

Geiger war vor der Tournee super in Form und nach seinem Sieg in Engelberg einer der Mitfavoriten. So richtig rund lief es nicht und auch diesmal kommt er nicht ins Fliegen. 120,5 m reichen für das Finale, aber nicht für eine Top-Platzierung.

... denn Stefan Kraft sitzt bereit und erfüllt endlich die Erwartungen. Traumnoten von 19,0 und 129,5 Meter. Das geht weit nach vorn für den Österreicher. Es geht sogar ganz nach vorn. Ein Österreicher in Führung. Das gab es zuletzt nicht so oft ...

Wow! 131 Meter! Stjernen setzt sich an die Spitze und macht damit in der Gesamtwertung einige Punkte gut.

Sato will Klimov die Suppe versalzen. Und das gelingt ihm mit einem Traumflug auf 129 Meter. Die Japaner verzücken in Europa! Sato schiebt sich auf den zweiten Platz. Eisenbichler jetzt Fünfter.

Was macht der Österreicher? Aschenwald kommt gut vom Tisch weg, verliert aber schnell an Höhe und verliert das Duell gegen Eisenbichler.

... leider nicht für die direkte Qualifikation. Johansson segelt auf 129,0 Meter und reiht sich knapp hinter Stoch auf Rang zwei ein. Donnerwetter! Gesprungen wird aus Gate 1 - viel Spielraum hat die Jury was den Anlauf betrifft also nicht.

Wie immer bei Springen der Vierschanzen-Tournee treten auch heute 50 Athleten in 25 K.o.-Duellen gegeneinander an. Die 25 Sieger und die fünf besten Verlierer qualifizieren sich für den zweiten Durchgang.

Österreichs Skispringen in Schieflage

In der Skisprung-Nation Nummer 1 schwächelt. Beim Neujahrsspringen in Garmisch schauten beim Finaldurchgang vier von sechs Österreichern zu. Die Hoffnungen ruhen v.a. auf Daniel Huber, der in der Quali den vierten Platz belegte und in der Gesamtwertung als Zehnter bester Österreicher ist.