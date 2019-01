Liveticker

58. Springer: Robert Johansson (NOR)

Starker Flug von Koudelka auf 124,5 Meter. Nach einem starken Absprung zeigt er eine sichere Landung und führt das Feld an.

Bei Aufwindverhältnissen springt der Österreicher 126 Meter und geht mit 1,7 Punkten Vorsprung auf Peier in Führung.

49. Springer: Halvor Egner Granerud (NOR)

48. Springer: Andreas Stjernen (NOR)

47. Springer: Anders Fannemel (NOR)

Der Schweizer geht mit 119,5 Metern in Führung. Er hatte leichten Rückenwind.

31. Springer: Daniel-André Tande (NOR)

25. Springer: MacKenzie Boyd-Clowes (CAN)

17. Springer: Robin Pedersen (NOR)

Hörl springt mit Schwung weg und meistert den Rückenwind im unteren Teil. Mit 109,5 Metern geht er in Führung.

Wer kommt dem Tourneesieg in Innsbruck näher? Halten die Höhenflüge von Kobayashi und Eisenbichler an? Antworten gibt es im Ticker und live im TV.

Bergiselspringen in den Startlöchern

Am weitesten im zweiten Training sprang Freitag (128 Meter). Tour-Favorit Kobayashi ließ den zweiten Trainingssprung aus, nachdem er im ersten 131 Meter gesprungen war. Der Tournee-Zweite Eisenbichler kam mit 121 Metern auf Rang neun. Für eine Überraschung sorgte der US-Amerikaner Bickner, der mit Aufwind auf 126,5 Meter segelte (Platz zwei).

Muminow krachte nach seinem ersten Trainingssprung in die Bande und stürzte auf die andere Seite. Der Kasache stand wenig später wieder, ließ aber den zweiten Probedurchgang aus. Ob Muminow in der Quali startet oder verletzt ausfällt, ist offen.

Den Schanzenrekord in Innsbruck hält Michael Hayböck. Am 4. Januar 2015 sprang der Österreicher 138 Meter. Das zweite Training läuft, um 14 Uhr startet dann die Quali.

Freund nun in zweiter Liga des Skispringens

Nicht mehr dabei ist unter anderem Severin Freund, der seinen Formaufbau nach zwei Kreuzbandrissen im zweitklassigen Continental-Cup fortsetzt. Nach seinem Tournee-Ausstieg geht er am Wochenende in Klingenthal an den Start.