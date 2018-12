Liveticker

3. Duell, 1. Springer: Anders Fannemel (NOR)

Favoriten

Der Japaner Ryoyu Kobayashi geht als Favorit ins Springen von Oberstdorf. Er gewann vier der bisherigen sieben Weltcups in diesem Winter. Auch in Oberstdorf kam Kobayashi bestens zurecht. Neben ihm muss man auch Kamil Stoch aus Polen auf dem Zettel haben, der die vergangene Tournee dominiert hat. Die DSV-Adler überzeugten bislang in der Breite.