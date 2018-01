Duell 10, Nr. 35: Timi Zajc (SLO) Der junge Slowene, der in diesem Winter Meister seines Landes wurde, legt sehr gut vor. 126 Meter.

Duell 9, Nr. 17: Karl Geiger (GER) Geiger fliegt noch ein bisschen weiter. 127 Meter. Ein schöner Flug, die Verhältnisse waren ähnlich wie beim Slowenen. Das reicht für Geiger - um 5,4 Punkte.

Duell 9, Nr. 34: Anze Semenic (SLO) Der Slowene muss gegen Karl Geiger vorlegen und tut das passabel. 124,5 Meter, das ist zumindest eine Ansage.

Duell 8, Nr. 18: Domen Prevc (SLO) Viel flacher, wie man ihn kennt. Aber nicht so weit wie Schmid. Der Deutsche ist weiter. Zehn Punkte hat Schmid dem "kleinen" Prevc abgenommen.

Duell 8, Nr. 33: Constantin Schmid (GER) Starker Sprung für ihn. Hoch und fehlerfrei. 126,5 Meter. Selbst wenn er sein Duell verliert, könnte das reichen.

Duell 7, Nr. 19: Daniel Huber (AUT) Oha. Der Österreicher hat noch größere Probleme als Colloredo. Nur 102 Meter. Huber ist raus, Colloredo weiter, obwohl er hier den viertschlechtesten Sprung gezeigt hat. So ist das mit den Duellen

Duell 7, Nr. 32: Sebastian Colloredo (ITA) Bemüht, aber auch etwas verkrampft. 114,5 Meter. Das wird schwer, obwohl sein Gegner nicht unbedingt zur Weltspitze gehört.

Duell 6, Nr. 20: Maciej Kot (POL) Der Pole scheitert deutlich an der Vorgabe des Japaners. 113,5 Meter nur. Das reicht nicht für Durchgang 2.

Duell 6, Nr. 31: Junshiro Kobayashi (JPN) Bischofshofen liegt ihm nicht besonders, das hat man schon gestern gesehen. Aber hier geht es ums Tourneepodium. 126,5 Meter für ihn.

Duell 5, Nr. 21: Daniel André Tande (NOR) Er schleicht über den Hang, versucht alles auszureizen. Aber kommt doch schon nach 124,5 Metern auf. Das reicht im Duell natürlich, aber nicht für seine Ambitionen. 8,9 Punkte Rückstand auf Landsmann Stjernen.

Duell 5, Nr. 30: Clemens Aigner (AUT) 119 Meter auch für ihn, darauf scheinen sich nun viele Weiten einzupendeln. Aber für seinen Duellgegner dürfte das zu wenig sein.

Duell 4, Nr. 22: Halvor Egner Granerud (NOR) Granerud schafft es nicht, seinen Landsmann zu überflügeln, bei weitem nicht. 119 Meter. Das wird auch schwer, über die Lucky-Loser-Wertung weiterzukommen.

Duell 4, Nr. 29: Andreas Stjernen (NOR) Nicht ganz so gut wie vorhin in der Probe, aber bislang deutlich der Beste. 129,5 Meter. Zehn Punkte Vorsprung vor Hayböck. Aber das Duell ist ja noch nicht vorbei.

Duell 3, Nr. 23: Manuel Fettner (AUT) Das wird recht knapp zwischen den beiden. Auf mittelmäßigem Niveau aber. 120,5 Meter. Die Haltung war nicht doll. Aber es reicht für Fettner. 3,9 Punkte vor Schlierenzauer.

Duell 3, Nr. 28: Gregor Schlierenzauer (AUT) Ein rein österreichisches Duell nun, Schlierenzauer legt vor, aber auch er kann nicht zufrieden sein. 118 Meter. Da wirkte er in diesem Winter schon mal näher an der Weltspitze.

Duell 2, Nr. 24: Michael Hayböck (AUT) Deutlich flacher, aber mit mehr Geschwindigkeit im Flug und dadurch weiter als Peier. 124,5 Meter, das reicht für Hayböck, wenngleich er gern weiter geflogen wäre. Trotzdem Führung, 3,7 Punkte vor Leyhe.

Duell 2, Nr. 27: Kilian Peier (SUI) Der Schweizer steht hoch in der Luft, kommt aber relativ steil wieder runter. 119,5 Meter. Zufrieden ist er damit nicht.

Duell 1, Nr. 25: Noriaki Kasai (JPN) Der 45jährige Japaner hat große Probleme im Flug und bleibt deutlich zurück. 97,5 Meter nur. Das war's für ihn bei dieser Tournee.

Duell 1, Nr. 26: Stephan Leyhe (GER) 124,5 Meter für den Deutschen. Stabiler Sprung. Mal sehen, was das wert ist gegen Kasai.

Gate 10 zu Beginn Aus diesem Gate wurde auch zu Ende der Probe gestartet.

Es ist angerichtet Die Schanze ist bereit, die Zuschauer sind es auch. Tolle Stimmung in Bischofshofen, natürlich bei Flutlicht um diese Uhrzeit.

Wer kann Stoch die Suppe versalzen? Neben den Deutschen Eisenbichler und Wellinger scheinen vor allem die Norweger gut mit der Schanze zurechtzukommen. Aber auch Stefan Kraft drängt bei seinem Heimspringen auf Wiedergutmachung. Nach den Eindrücken aus Qualifikation und Probe ist der Sieg für ihn möglich. Auch einige Slowenen kommen in Frage. Und natürlich könnte auch ein Landsmann von Stoch Spielverderber werden. Kubacki hat gestern die Quali gewonnen.

"Grand Slam" für Stoch? Bislang ist Sven Hannawald der einzige Springer der Geschichte, der in einer Tournee alle vier Springen gewinnen konnte. 2002 war das. Mehrere andere standen kurz davor, wie Janne Ahonen, der dann 2005 aber in Bischofshofen nach drei Siegen nur Zweiter wurde. Kamil Stoch könnte heute in den elitären Klub, der bislang nur ein Mitglied hat, eintreten. Wie geschrieben: In der Probe vorhin war er der Beste.

Stoch ist der Gesamtsieg kaum zu nehmen Dass Kamil Stoch zum zweiten Mal in Folge die Tournee gewinnt, ist sehr wahrscheinlich. Nach dem Ausscheiden von Richard Freitag hat der Pole 64,5 Punkte Vorsprung vor Andreas Wellinger, der nun auf Rang 2 vorgerückt ist.

Sechs Deutsche dabei Richard Freitag tritt nach seinem Sturz in Innsbruck nicht in Bischofshofen an. Aber sechs andere haben sich qualifiziert. Stephan Leyhe wird gleich der erste Springer sein. Er muss gegen Noriaki Kasai antreten. Constantin Schmid hat es mit Domen Prevc zu tun. Karl Geiger trifft auf Anze Semenic. Markus Eisenbichler ist Favorit gegen Tomasz Pilch. Andreas Wellinger ebenso gegen Elias Tollinger. Und Pius Paschke ist Außenseiter gegen Stefan Kraft.

Ergebnisse Probedurchgang In der Probe gibt es ja keine Haltungsnoten. Aber Wind und Gate werden eingerechnet. Die Punkte danach: 1. Stoch (POL) 85,3 - 2. Johansson (NOR) 79,9 - 3. Kraft (AUT) 78,8 ..... 7. Eisenbichler 74,5 ..... 14. Wellinger 64,8

Probedurchgang gerade beendet Gestern in der Qualifikation war Kamil Stoch "nur" Fünfter. Aber gerade eben in der Probe war er klar der Beste. Er kann es also auch auf dieser Schanze, die sonst eher die reinen "Fliegertypen" etwas bevorzugt.