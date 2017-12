Freitag gewinnt Nervenspiel am Freitag

Die Qualifikation auf der Schattenbergschanze gestern verkam am Ende zum Geduldsspiel. Wechselnde Winde machten Wettkampfjury und Springern zu schaffen. Der ein oder andere Hochgehandelte fand sich auf einmal in der Mitte des Feldes wieder. Einer behielt aber die Nerven: Ganz am Ende musste Richard Freitag lange warten bis er die Freigabe erhielt, doch er holte sich den Sieg in der Qualifikation.