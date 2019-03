Liveticker

Stefan Kraft hat aus dem ersten Durchgang einiges gutzumachen, doch auch im Finaldurchgang gelingt ihm kein guter Sprung. 213 Meter lassen ihn heute weiter an Boden verlieren.

Kubacki wird auch beim Skifliegen immer stärker. Seine 230 Meter lassen die Planica-Hymne an der Schanze ertönen.

Pedersen attackiert Semenic an der Spitze und erreicht mit 212 Metern exakt dieselbe Punktzahl wie der Slowene.

Finaldurchgang / 11. Springer: Robin Pedersen (NOR)

Finaldurchgang / 7. Springer: Robert Johansson (NOR)

Schmid zieht mit 213,5 Metern an Wellinger vorbei und unterstreicht damit seine Ansprüche für das Teamspringen.

Wassilijew tritt seinen Sprung nicht an. Damit geht es mit Ito weiter.

Wellinger springt einen halben Meter weiter als Pavlovcic und schiebt sich damit am Slowenen vorbei.

Der Finaldurchgang ist eröffnet. Pavlovcic setzt mit 211 Metern die erste Weite in den Schnee.

Alle DSV-Adler haben den Sprung in den Finaldurchgang geschafft. Die Platzierungen: 10. Geiger, 17. Freitag, 26. Schmid, 29. Wellinger.

Der erste Durchgang ist damit beendet. Kobayashi liegt mit 229,1 Punkten in Führung. Dahinter folgen Eisenbichler (217,5 Punkte) und Piotr Zyla (215,7).

Kobayashi schlägt zurück. Er zaubert einen Flug von 242 Metern auf die Schanze und geht damit klar in Führung.

Was für ein Flug von Eisenbichler! Er zieht den Versuch aus Luke 6 auf 238,5 Meter und geht damit in Führung.

Was für ein Flug von Zyla! Er landet nach sensationellen 242 Metern. Er ist damit zwei Meter weiter als Zajc und das mit kürzerem Anlauf. Platz eins für Zyla im Moment. Vier kommen noch.

Die Jury verkürzt den Anlauf wieder um eine Luke. Kubacki fliegt so auf 222 Meter und reiht sich auf Platz zehn ein.

Forfang macht es besser als Landsmann Johansson und fliegt auf 230 Meter. Ab dieser Weite ertönt an der Schanze immer die "Planica"-Hymne.

1. Durchgang / 32. Springer: Johann Andre Forfang (NOR)

1. Durchgang / 31. Springer: Robert Johansson (NOR)

Hayböck mit dem bislang zweitweitesten Flug. 233 Meter und starke Noten bringen ihn in Führung.

1. Durchgang / 24. Springer: Halvor Egner Granerud (NOR)

Freitag mit einem soliden Sprung auf 224 Meter. Die Weite ist für Platz drei gut und damit auch die sichere Teilnahme am zweiten Durchgang.

Prevc will sich mit guten Flügen für den Teamwettbewerb empfehlen und seine 225,5 Meter sorgen zumindest beim slowenischen Publikum für Begeisterung.

Ito kommt nicht ganz an die Weite von Schmid heran, ist mit seinen 209,5 Metern aber sicher im zweiten Durchgang dabei.

Bartol zeigt seinen bislang schwächsten Sprung dieser Woche in Planica. enttäuschende 199 Meter für den eigentlich starken Skiflieger.

Der junge Schweizer hat bislang in Planica überzeugt. Im ersten Wettkampfsprung fehlt aber etwas der Zug, sodass er nur 197,5 Meter weit springt.

Pedersen mit dem ersten guten Flug heute. Der Norweger segelt auf solide 206 Metern und geht damit erst einmal klar in Führung.

1. Durchgang / 5. Springer: Robin Pedersen (NOR)

Kot ist nicht wirklich ein Flieger und das zeigt sich auch hier in Planica. Seine Ski haben bereits nach 197 Metern wieder Bodenkontakt.

Eisenbichler gut drauf

Dass Markus Eisenbichler zu den besten Fliegern im Feld gehört, bewies er nicht nur in Vikersund, sondern auch hier in Planica. Der 27-Jährige stellte in der Qualifikation mit 248 Metern den nationalen Rekord ein. Neben Eisenbichler qualifizierten sich noch vier weitere Athleten für den heutigen Wettbewerb. Richard Freitag, Karl Geiger, Andreas Wellinger und Constantin Schmid schafften den Cut ins Starterfeld. Zuschauen müssen Martin Hamann und Pius Paschke.