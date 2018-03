Liveticker

Zweiter Durchgang - wieder Gate 7 Es beginnt wie vorhin. Gate 7. Mal sehen, ob die, für die es noch um etwas geht, dann wieder nach unten gehen.

Johansson muss Dritter werden Wenn Stoch gewinnt, genügt Johansson ein dritter Platz, um den Skiflug-Weltcup zu gewinnen. Aber das wird trotzdem schwer genug. Denn in dieser Region geht es extrem knapp zu.

Um 11:00 Uhr geht's weiter 30 Springer sehen wir dann nochmal. Nur Manuel Fettner ist also ausgeschieden.

Stoch noch einholbar? Der Tagessieg sollte unter normalen Umständen an den Polen gehen. Kniffliger geht es in zwei Sonderwertungen zu. In "Planica 7" hat Forfang jetzt nur noch etwa zwei Punkte Vorsprung, die könnte Stoch noch locker aufholen. Und im Skiflug-Weltcup fällt die Entscheidung nun zwischen Stoch und Johansson, Stjernen dürfte sich verabschiedet haben. Nicht ausgeschlossen also, dass Stoch am Ende alles gewinnt, was es zu gewinnen gibt. Und unverdient wirkt das irgendwie nicht.

Nr. 31 : STJERNEN Andreas ( NOR ) Stjernen, der in Planica nicht ganz so gut zurechtkommt wie die Besten, startet aus Gate 7. Für ganz vorn reicht es nicht, aber so ziemlich sein bester Flug hier. 233 Meter, da reiht er sich in der Region von Karl Geiger ein. Drei Plätze hinter dem Deutschen sogar. Platz 10.

Nr. 30 : JOHANSSON Robert ( NOR ) Auch er startet aus Gate 6, kommt aber nicht so weit wie Stoch. 237 Meter. Immerhin Dritter ist er, knapp hinter Tande, knapp vor Kraft.

Nr. 29 : STOCH Kamil ( POL ) Stoch startet aus Gate 6, gewinnt dadurch schon mal 9,8 Punkte. Ein ganz kluger Schachzug, denn er segelt trotzdem am weitesten. 245 Meter. Wahnsinn. Ganz klare Führung. Eine 20 bekommt er auch noch in der Haltung. 14 Punkte vor Tande. Und Stoch hat den Rückstand auf Forfang in der Planica-7-Wertung fast aufgeholt.

Nr. 28 : TANDE Daniel Andre ( NOR ) Starker Flug, auch wenn es bei ihm manchmal unruhig aussieht. 243,5 Meter nun sogar, also die größte Weite. Das ist die Führung, 1,8 Punkte vor Kraft.

Nr. 27 : KRAFT Stefan ( AUT ) Jetzt purzeln die 240er. Kraft setzt noch einen drauf. 243 Meter. Das reicht jetzt, trotz guten Windes, auch für die Führung. 4,3 Punkte vor Kobayashi. Kraft ist vorn.

Nr. 26 : FORFANG Johann Andre ( NOR ) Der Führende in der "Planica 7"-Sonderwertung zeigt, dass er hier 17.000 Euro gewinnen will. Der erste 240er des Tages. 240,5 Meter. Tolle Haltungsnoten. Aber: Es reicht nicht für die Führung. Er bekommt mehr Windpunkte abgezogen als Kobayashi, der um 0,1 Punkte vorn bleibt.

Nr. 25 : KASAI Noriaki ( JPN ) Kurze Probleme nach dem Absprung, und das wirkt sich dann bis unten in zu wenig Höhe aus. 216,5 Meter nur, da hat er auf dieser Schanze schon deutlich mehr gezeigt. Platz 15.

Nr. 24 : AMMANN Simon ( SUI ) Wir wissen nicht, ob das sein letzter Wettkampf sein wird, aber wir wissen, dass das ein guter Flug war. Ammann jubelt überschwänglich, obwohl er nicht in Führung geht. Aber 234 Meter gefallen ihm einfach. Platz 7 knapp hinter Eisenbichler.

Nr. 23 : EISENBICHLER Markus ( GER ) Ähnlicher Flug. Für ganz vorn reicht es nicht, aber Eisenbichler ist punktetechnisch nicht weit weg. Platz 6 nach einem Flug auf 232,5 Meter. Geiger wird nach Durchgang 1 bester Deutscher sein, das steht jetzt fest.

Nr. 22 : PREVC Peter ( SLO ) Er war vorhin Zweiter in der Probe, und warum, das zeigt er auch hier ansatzweise. Die Führung ist es nicht, aber gute 235 Meter. Dritter, gleichauf mit Fannemel. Prevc hatte etwas besseren Wind, dadurch ein paar Abzüge.

Nr. 21 : FANNEMEL Anders ( NOR ) Seine Absprungkraft ist in diesem Winter nicht die beste. Aber auf Flugschanzen funktioniert es trotzdem meistens. 232,5 Meter. Gleiche Weite wie Freitag, aber bessere Landung, dadurch ist Fannemel Dritter, knapp hinter Geiger. Zehn kommen nun noch.

Nr. 20 : FREITAG Richard ( GER ) Oben sah es richtig gut aus. Aber vielleicht eine minimal zu hohe Flugkurve. 232,5 Meter, und auch die Landung war nicht die beste. Platz 3 derzeit, 3,3 Punkte hinter Geiger, der bester Deutscher bleibt.

Nr. 19 : KOBAYASHI Junshiro ( JPN ) Oh, der Erste, der hier die grüne Linie erreicht. Toller Flug. 236,5 Meter. Das dürfte reichen, um in Führung zu gehen. Ja, um sechs Punkte sogar. Geiger ist abgelöst.

Nr. 18 : KUBACKI Dawid ( POL ) Auch er kann nicht in Führung gehen, sogar recht deutlich nicht. 217 Meter, da reiht er sich etwas weiter hinten ein, als er gedacht hätte. Platz 8.

Nr. 17 : HULA Stefan ( POL ) Übrigens winkt heute Adam Malysz die polnischen Springer ab. Ist aber nur ein Gag der Trainermannschaft. Hula zeigt hier einen guten Flug. 228,5 Meter, das ist der zweite Platz, aber immer noch 5,6 Punkte hinter Geiger.

Nr. 16 : LEYHE Stephan ( GER ) Auch er kommt nicht in die richtige Flughaltung. Aber zumindest über 200 Meter, 203 waren es.

Nr. 15 : AIGNER Clemens ( AUT ) Oh, das war kein guter Flug. Zu aufrecht, das mag auf kleinen Schanzen funktionieren, hier nicht. 197 Meter: Drittletzter. Letzter bleibt hier wohl Manuel Fettner.

Nr. 14 : ZYLA Piotr ( POL ) 208,5 Meter - das passt zu seinen Flügen an den vergangenen Tagen. Nicht der beste Flieger, Platz 10.

Nr. 13 : SEMENIC Anze ( SLO ) Heute nicht ganz so aggressiv wie in den vergangenen Flügen, und gleich läuft es etwas besser. 220 Meter. Platz 4. Aber an Geiger kommt hier niemand ran derzeit. 15 Punkte hat der Deutsche Vorsprung.

Nr. 12 : GRANERUD Halvor Egner ( NOR ) Ganz flache Flugkurve, dadurch trägt es ihn zwar unten weiter als oben vermutet, aber doch nicht so weit wie gewünscht. 213,5 Meter, Platz 7.

Nr. 11 : BARTOL Tilen ( SLO ) Der Probedurchgang ist offenbar kein Maßstab. Auch Bartol bleibt deutlich zurück. Aber immerhin Platz 2, denn 222 Meter waren es trotzdem. Vergessen wir die Probe, da waren zwei Luken mehr Anlauf.

Nr. 10 : KOBAYASHI Ryoyu ( JPN ) Kommt nicht ganz so weit wie vorhin in der Probe. Aber immerhin 220 Meter. Schöner Flug. Ganz knapp hinter Andreas Wellinger ist er nun Dritter.

Nr. 9 : HAYBOECK Michael ( AUT ) Aus einer Krankheit kommt er zurück, und ein klein wenig geschwächt sah das noch aus. 214,5 Meter, er könnte normalerweise wohl mehr. Platz 4 für Hayböck.

Nr. 8 : WELLINGER Andreas ( GER ) Er kommt hier von Flug zu Flug ein kleines bisschen besser zurecht, aber für die Weltspitze reicht es noch nicht. Auch für Karl Geiger nicht. 222,5 Meter. Platz 2, deutsche Doppelführung.

Nr. 7 : TAKEUCHI Taku ( JPN ) Der Japaner kommt auf 196 Meter und wird wenigstens nicht Letzter. Das ist heute entscheidend, denn nur der Letzte scheidet aus. 30 Flieger werden den zweiten Durchgang angehen.

Nr. 6 : DAMJAN Jernej ( SLO ) Wieder ein Stück weiter, aber in Geigers Nähe ist hier noch niemand ansatzweise gekommen. 214 Meter für Damjan, Platz 3.

Nr. 5 : PASCHKE Pius ( GER ) Auch er ist nicht der begnadetste Flieger. Das sieht man. Über 200 Meter immerhin, 202,5 um genau zu sein. Platz 3 im Moment.

Nr. 4 : KOT Maciej ( POL ) Für ihn persönlich nicht schlecht, er ist nicht der beste Flieger, aber auch nicht genug, um in Führung zu gehen. 218 Meter.

Nr. 3 : HUBER Daniel ( AUT ) Auch er kommt nicht in die Nähe Geigers. 202,5 Meter. Zweiter Platz.

Nr. 2 : FETTNER Manuel ( AUT ) 191 Meter nur für Fettner. Da wird Geigers Flug gleich ein Stück wertvoller.

Nr. 1 : GEIGER Karl ( GER ) Toller Auftakt. 232 Meter für den Deutschen. Mal sehen, ob jetzt viele so weit segeln oder ob das ein außergewöhnlich guter Flug war.

Nicht so starker Aufwind wie gestern Deshalb wird heute erst mal aus Gate 7 abgefahren.

Sonderwertung "Planica 7" Nebenbei wird hier auch noch in einer Sonderwertung gesprungen, bei der alle Sprünge des Wochenendes zählen und ein hohes Preisgeld von rund 17.000 Euro winkt. Aktuell führt dort Johann-André Forfang aus Norwegen mit 22,1 Punkten vor Kamil Stoch.

Einige gute Flieger nicht dabei Zum Beispiel die beiden Slowenen Domen Prevc und Robert Kranjec konnten gestern durch sehr weite Flüge überzeugen. Aber im Gesamtweltcup haben sie zu wenige Punkte geholt und dürfen heute nicht starten.

Reihenfolge richtet sich nach Fliegen Während die Starterlaubnis auf Grundlage des Gesamt-Weltcups erteilt wurde, richtet sich die Reihenfolge nach dem Weltcup im Fliegen. Deshalb wird nicht Kamil Stoch, sondern Andreas Stjernen letzter Starter sein.

Sechs Deutsche dabei Außer Pius Paschke treten heute auch Karl Geiger, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler und Richard Freitag für den DSV an.

31 Flieger am Start Beim letzten Weltcup des Jahres dürfen eigentlich nur die besten 30 Athleten ran. Ausnahmsweise kommt man heute auf 31 Starter. Denn der Slowene Timi Zajc ist nicht am Start, womit automatisch Pius Paschke (GER) und Taku Takeuchi (JPN) nachrücken, weil sie punktgleich auf Platz 31 im Weltcup liegen.