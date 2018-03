Liveticker

Stephan Leyhe (GER) Der dritte DSV-Adler ist ebenfalls früh an der Reihe. Stephan Leyhe hat mehr Potential als Wank oder Paschke, kann dies aber nicht zeigen. Ohne Windunterstützung geht's nur auf 211m.

Simon Ammann (SUI) Kann sich der einzige Schweizer steigern? Oben sieht das gut aus und dann bleibt Ammann auf Zug. 229,5m sind der verdiente Lohn!

Andreas Wank (GER) Der Deutsche hat eher schlechten Wind im zweiten Durchgang und trotz diesem mit einer Weite von 213,5m. Dennoch geht es ein paar Plätze nach hinten!

Daniel Huber (AUT) Der Österreicher kann da nicht ganz mithalten. Daniel Huber ist etwas zu spät beim Absprung und so kommt er nur auf 214m.

Kevin Bickner (USA) Auch der Amerikaner verbessert sich im Finale deutlich und zieht den Flug auf für ihn sehr starke 230,5m herunter. Das ist natürlich die klare Führung für Bickner!

Ziga Jelar (SLO) Ziga Jelar schaffte es erst überraschend in Durchgang eins, jetzt sogar ins Finale. Der Slowene segelt vor heimischer Kulisse auf erneut gute 218,5m.

Stefan Hula (POL) Auch der Pole kann sich steigern und bringt seinen Sprung auf 220,5m herunter.

Denis Kornilov (RUS) Jetzt sitzt der Russe aber auf dem Balken und darf los. Denis Kornilov gelingt ein Sprung auf gute 222,5m.

Denis Kornilov (RUS) Wie schon im ersten Durchgang gibt es eine kleine Windpause.

Pius Paschke (GER) Wie weit geht es nun für den DSV-Adler? Das ist mit einer seiner besten Sprünge! 218,5m werden ihn bestimmt noch ein wenig nach vorn bringen.

Jakub Wolny (POL) Weiter geht's mit dem Finale! Jakub Wolny hat es soeben in den zweiten Durchgang geschafft und eröffnet mit einer Weite von nur 194,5m. Die Anlaufluke ist die gleiche wie im ersten Durchgang.

Finale um 16:07 Uhr Kamil Stoch führt nach einem überragenden Flug und hat beste Aussichten auf den Tagessieg! Der Pole wird jedoch von zwei Norwegern gejagt, die mit Sicherheit den Rückstand von vier Punkten noch aufholen können. Forfang und Johansson werden ihre Attacken im zweiten Durchgang setzen, der ab 16:07 Uhr beginnen wird. Auch drei Österreicher, fünf Deutsche und ein Schweizer sind dabei. Vor allem Kraft kämpft noch um das Podest! Bis gleich.

Andreas Stjernen (NOR) Der Sieger aus Vikersund beschließt den ersten Durchgang! Andreas Stjernen hat einen Fehler nach dem Absprung und dann fehlt Höhe und Geschwindigkeit. Ein heißer Anwärter auf den Tagessieg verabschiedet sich wohl jetzt schon. 228,5m sind zu wenig - nur Platz elf!

Robert Johansson (NOR) Der Wind bei Johansson spielt mit! Der Norweger zieht voll durch und attackiert die Bestweite! 245m sind genauso weit wie bei Stoch, doch die Landung war einen Hauch schlechter - Rang zwei!

Stefan Kraft (AUT) Drei Athleten sitzen noch oben. Wer greift Kamil Stoch an? Stefan Kraft hat eine gute Höhe und schafft eine starke Weite von 238m! Der Österreicher ist vorn komplett dabei, auch wenn Platz eins schon sechs Punkte entfernt ist.

Noriaki Kasai (JPN) Was zeigt Routinier Noriaki Kasai? Der Japaner hat guten Wind und segelt auf starke 232m. Dem "Oldie" fehlt eigentlich völlig die Höhe, doch mit perfektem Fluggefühl kommt er dennoch so weit.

Simon Ammann (SUI) Auch dem Schweizer fehlt es am Überbau ein wenig an Höhe, sodass es unten nicht mehr ganz weit geht. 214,5m sind für Ammann aber nur mittelmäßig!

Markus Eisenbichler (GER) Die letzte deutsche Hoffnung sitzt oben! Markus Eisenbichler hat keine leichten Bedingungen und dann fehlt es im unteren Bereich an Höhe. 218,5m sind gemessen an seinem Niveau enttäuschend. Das sieht man ihm auch im Zielbereich an!

Peter Prevc (SLO) Dem Slowenen fehlt vom Schanzentisch die Höhe, sonst wäre es richtig weit gegangen. Jetzt muss sich Prevc trotz flacher Flugkurve mit 227,5m begnügen.

Kamil Stoch (POL) Auch Kamil Stoch hat Probleme bei der Landung, doch die Weite ist eine andere! Der Pole bleibt voll auf Zug und segelt auf sagenhafte 245m herunter! Rang eins!

Richard Freitag (GER) Was kann Richard Freitag anbieten? Der Deutsche kommt gut raus und zieht den Sprung perfekt auf 234,5m herunter. Da wäre sogar noch mehr möglich gewesen, weil er bei 180m ein wenig Risiko herausnimmt. Die Punktabzüge wegen der Landung bedeuten nur Rang fünf.

Anže Semenič (SLO) Anže Semenič eröffnet für die letzten zehn Springer. Der Slowene wird vom heimischen Publikum perfekt angefeuert, doch es reicht "nur" zu 226m.

Stefan Hula (POL) Der Pole muss ein wenig zittern. 208m sind keine gute Weite, doch die Bonuspunkte wegen des Windes bringen ihn in den zweiten Durchgang.

Johann Andre Forfang (NOR) Es geht weit nach unten! Johann Andre Forfang liegt perfekt in der Luft und bringt sich mit einem bärenstarken Flug auf 242m in Führung und eine tolle Position für Durchgang zwei! Elf Athleten sind noch oben.

Halvor Egner Granerud (NOR) Granerud ist ebenfalls in starker Verfassung, doch in diesem Versuch waren einige Wackler. 215m sind nicht sein gewohntes Niveau!

Anders Fannemel (NOR) Die Norweger können einfach fliegen! Fannemel hat zwar keine große Höhe, dafür aber viel Geschwindigkeit. Fannemel schleicht über den Hang auf starke 230,5m!

Stephan Leyhe (GER) In der Probe ging es für Stephan Leyhe etwas weiter, doch immerhin ist der Deutsche nach 215,5m sicher im Finale dabei.

Cestmir Kozisek (CZE) Kozisek kann erwartungsgemäß nicht mithalten und scheidet nach schwachen 199,5m vorzeitig aus.

Dawid Kubacki (POL) Dawid Kubacki erwischt einen starken Versuch! Nach gutem Absprung segelt der Pole auf starke 224,5m!

Denis Kornilov (RUS) Der Russe liegt ordentlich in der Luft. 211,5m stehen für Kornilov auf der Liste und bedeuten den sicheren Finaleinzug!

Ryoyu Kobayashi (JPN) Viel besser macht es der dritte Japaner in Folge! Ryoyu Kobayashi segelt auf 225m und den aktuell zweiten Platz!

Yukiya Sato (JPN) Was macht sein Teamkollege? Yukiya Sato hat zu wenig Höhe nach einem kleinen Fehler beim Absprung. 203m bedeuten zittern! Andreas Wank und Pius Paschke sind derweil sicher im zweiten Durchgang!

Taku Takeuchi (JPN) Auch der Japaner zeigt keine gute Leistung. Taku Takeuchi ist mit 189m draußen!

Jernej Damjan (SLO) Die Bedingungen können es nicht gewesen sein. Komplett genervt steht Jernej Damjan nach nur 176,5m im Auslaufbereich - das war nichts!

Maciej Kot (POL) Der Pole hat sichtbar Probleme! Maciej Kot steht zu hoch in der Luft und dann fehlt völlig die Geschwindigkeit. Nur 200m werden kaum für den zweiten Durchgang reichen.

Junshiro Kobayashi (JPN) Die Führung wackelt! Junshiro Kobayashi segelt bei schwierigem Wind auf 230,5m und holt sich mit einem satten Vorsprung Rang eins!

Kevin Bickner (USA) Kevin Bickner bleibt trotz wenig Höhe voll auf Zug und kann den Fug daher immerhin noch auf 213m ziehen. Das reicht noch nicht zum zweiten Durchgang, zwei Athleten müssten noch hinter dem Amerikaner bleiben.

Alex Insam (ITA) Der Italiener hatte einen tollen Probesprung, doch jetzt fehlt die Weite. Nach einer Ecke beim Absprung muss er bei 203,5m die Ski in den Schnee setzen.

Pius Paschke (GER) Der Deutsche hadert ein wenig. 210,5m sind eine solide Leistung, doch da war mehr drin. Das Finale wird eng mit diesem Flug!

Jakub Wolny (POL) Bei Jakub Wolny sieht der Sprung schon deutlich besser aus. 211,5m bedeuten eine neue persönliche Bestweite für den Polen, der jedoch noch um den zweiten Durchgang zittern muss. Dafür waren die Bedingungen zu gut!

Manuel Fettner (AUT) Der dritte von vier Österreichern ist nun schon zu diesem frühen Zeitpunkt dran. Manuel Fettner hat gute Bedingungen, doch im Sprung geht nahezu nichts zusammen. Seitlich kommt der Österreicher vom Schanzentisch und so muss er bereits bei 203m landen.

Anze Lanisek (SLO) Der Slowene arbeitet zu sehr gegen den Ski und dann fehlt im unteren Bereich die Höhe. 192,5m sind eine enttäuschende Leistung.

Gregor Schlierenzauer (AUT) Nun ist der Rekordmann von gestern an der Reihe! Bei diesem Wind kann Gregor Schlierenzauer aber nicht vorn angreifen und muss bereits bei 210,5m landen - Rang vier.

Daniel Huber (AUT) Auch bei Huber ist der Wind eher mäßig und so reiht sich der Österreicher mit 208,5m knapp hinter Wank ein.

Andreas Wank (GER) Deutlich besser macht es Andreas Wank, der auf 210m segelt, aber durchaus schwierige Bedingungen hatte.

Marius Lindvik (NOR) Der junge Norweger bietet zu viel Angriffsfläche und dann fehlt unten die Geschwindigkeit. 201,5m dürften in Sachen zweitem Durchgang eng werden.

Tomaz Naglic (SLO) Naglic kann den guten Wind zu einer Weite von 222,5m nutzen und stellt damit eine neue persönliche Bestweite auf - da kann man doch zufrieden sein!

Bor Pavlovcic (SLO) Die nationale Gruppe hatte gestern guten Aufwind und konnte sich fast geschlossen qualifizieren. So ist auch Bor Pavlovcic überraschend im Wettkampf und zeigt auch jetzt mit dem Flug auf 230m eine großartige Leistung.

Robert Kranjec (SLO) Kranjec kann nicht ganz mithalten, wird nach seinen 214,5m aber nicht völlig unzufrieden sein.

Jurij Tepes (SLO) Bei weiterhin ordentlichen Bedingungen darf Tepes los und weis diesen Aufwind zu nutzen. 225m bringen deutlich die Führung!

Jurij Tepes (SLO) Der dritte Slowene muss aufgrund zu starken Aufwindes warten. Die Jury hatte einen langen Anlauf gewählt, weil es zuletzt eher von hinten gegen den Hang geweht hatte.

Ziga Jelar (SLO) Sein Landsmann macht es da schon deutlich besser und knackt als Erster heute mit 210,5m die magische Marke für die Skifliegern.

Cene Prevc (SLO) Cene Prevc beginnt den Wettkampf bei derzeit nur mäßigen Bedingungen. Der Slowene segelt zum Auftakt auf 184,5m. Ohne den tragenden Aufwind geht's dann nicht so weit nach unten.

Norweger favorisiert Ähnlich wie das deutsche Team musste auch das norwegische Team den Ausfall eines Top-Mannes in der Quali verkraften. Daniel Tande hatte ebenfalls Windpech und muss zusehen. Dennoch sind die Skandinavier mit ihren bärenstarken Fliegern favorisiert in Sachen Tagessieg. Da sind vor allem Quali-Sieger Andreas Stjernen und Robert Johansson zu nennen, die schon in Vikersund letzte Woche die Plätze eins und zwei belegten. Die größten Konkurrenten dürften die Slowenen und Kamil Stoch sein!

Schlierenzauer endlich zurück in der Weltspitze? In der Qualifikation gab es bei den Österreichern einen erfreulichen Lichtblick! Sorgenkind Gregor Schlierenzauer erwischt beste Bedingungen und segelte auf die neue Rekordweite von 253,5m! Allerdings griff der Österreicher in den Schnee, sodass der Rekord nicht offiziell gilt. Neben Schlierenzauer setzt der ÖSV auf Huber, Fettner und den Podestkandidaten Stefan Kraft.

Ammann als Solist Bei den Schweizern sehen wir nur einen Starter, aber der gilt als starker Flieger. Simon Ammann liegt im Weltcup im Skifliegen derzeit auf einem guten fünften Rang und konnte auch in der Vorwoche in Vikersund vor allem im zweiten Durchgang überzeugen. Das Podest dürfte allerdings angesichts der bärenstarken Konkurrenz eher nicht zu erreichen sein!

DSV mit Quintett Die deutsche Mannschaft musste einen herben Rückschlag wegstecken. Olympiasieger Andreas Wellinger erwischte extrem schwierige Verhältnisse und konnte auch wegen seiner schwachen Form nicht die Qualifikation überstehen. Genauso erging es Karl Geiger, sodass nur fünf DSV-Starter im ersten Durchgang dabei sein werden. Angeführt wird die Mannschaft von Freitag und Eisenbichler, die beide das Potential für einen Top-Fünf-Platzierung. Leyhe, Paschke und Wank hoffen auf gute Ränge, werden aber nicht vorn angreifen können.