Liveticker

Zajc liegt gut in der Luft - 133,5 m. Auch die Haltungsnoten sind mit 18,0 ordentlich.

Eisenbichler schaukelt sich auf 130,5 m. Das DSV-Team in Front.

Immerhin 131,0 m für den Österreicher Hayböck. Österreich greift heute nicht an.

Ein herrlicher Satz von Freitag. 141,5 m mit Rückenwind, der Telemark war nicht der beste. Die Abzüge halten sich in Grenzen, Deutschland vorn.

Ito holt mit 129,0 m wieder etwas raus. Japan kurzzeitig an erster Stelle.

Die Tschechen verlieren an Boden - 119,0 m.

Die Polen führen deutlich mit 475,0 Punkten das Feld an. Japan liegt auf Platz zwei mit 430,6 Zählern. Dritter ist Slowenien (411.1), dahinter hat sich Deutschland (409,8) auf Platz vier eingereiht. Die Chancen aufs Treppchen für die DSV-Athleten bleiben intakt. Der Sprung von Leyhe war nicht gut genug, sodass die Slowenen noch vorbeizogen. Finnland und Russland müssen sich verabschieden.

Norwegens letzter Mann im 1. Durchgang ist in der Spur. 125,5 m bedeuten Rang zwei für die Skandinavier.

Beim Absprung verliert Peier an Tempo, was er unten wieder rausreißt. 132,0 m bringen momentan die Führung

120,5 m für Kubacki sind solide. Das hält die Polen an der Spitze. Zweiter bleibt Japan, Deutschland rangiert auf Rang drei.

Damjan kommt nicht so gut zurecht - 118,0 m. Auch die Haltungsnoten sind nicht die besten.

105,5 m sind schwach, das muss man so sagen. Finnland kämpft ums Weiterkommen.

Freitag bleibt in der Vorlage und segelt zu 135,5 m. Deutschland bleibt aber hinter Japan.

Sato ist in guter Form und überflügelt sie alle mit 133,5 m. In Lahti auf dem Podest, das könnte heute für Japan wieder klappen.

127,5 m sind bisher die Bestweite, was natürlich die Führung bedeutet.

Mit 125 m bringt Semenic die Slowenen erstmal in Front.

Herzklopfen pur. Heute haben sich an der Mühlenkopfschanze bereits 13.000 Zuschauer eingefunden, die ein tolles Event erwarten.

Zehn Teams sind am Start, die besten acht kommen in den 2. Durchgang. Los geht's mit den Finnen.

Bundestrainer Werner Schuster hat sich für Karl Geiger, Richard Freitag, Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe entschieden. Mal sehen, ob den Deutschen wieder so ein Coup gelingt wie in Zakopane, als die DSV-Adler ganz nach oben aufs Treppchen kletterten. Allerdings damals mit einem bitteren Beigeschmack, denn David Siegel stürzte schwer und zog sich einen Kreuzbandriss zu.

Vor dem Wettkampf

Das schlechte Wetter hatte am 8. Dezember 2018 in Titisee-Neustadt das Teamspringen unmöglich gemacht. Deshalb findet heute der Nachholer in Willingen statt.