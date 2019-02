Liveticker

Karl Geiger kann im ersten Durchgang nicht an den gestrigen Sieg anknüpfen und verpasst sogar knapp die Top Ten. Bester Deutscher ist momentan Markus Eisenbichler, als Achtplatzierter ist der 27-Jährige aber ebenfalls weit vom Podium entfernt.

Bislang bahnt sich keine Überraschung der DSV-Adler an

Der Japaner knüpft an seine überragende Form der ersten Saisonmonate an und übertrumpft die Konkurrenz um Längen - 146 Meter und 128,3 Punkte sorgen für einen souveränen ersten Platz! Die Polen Piotr Zyla (118,8 Punkte) und Kamil Stoch (118,4 Punkte) haben deutlich das Nachsehen.

Was gelingt dem momentan besten Österreicher? Nicht viel, der 25-Jährige bringt es aus dem neuen Gate 13 heraus nur auf 133 Meter und reiht sich im Klassement hinter seinen ÖSV-Kollegen Philipp Aschenwald und Daniel Huber ein!

Nun wurde Robert Eisenbichler endgültig vom Podium verdrängt. Johann Andre Forfang erreicht wie zuvor Aschenwald die bisherige Bestmarke von 141 Metern, wird dabei aber nicht von Aufwind unterstützt und setzt sich an die Spitze. Sein Landsmann Robert Johannson belegt den zweiten Platz.

Johann Andre Forfang (NOR)

Der Slowene leistet sich einen Fehler und ist derzeit nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert. Aschenwald und Freitag dürfen sich immer größere Hoffnungen auf eine sehr gute Endplatzierung machen, auch Constantin Schmid hält sich wacker in der Spitze und belegt nach 33 absolvierten Sprüngen weiterhin den vierten Rang.

Kann Richard Freitag an der Führung von Philipp Aschenwald rütteln? Nein, mit 138 Metern sortiert er sich trotz deutlich weniger Windabzüge 0,9 Punkte hinter dem Österreicher ein.

Der erfahrenste Schweizer Springer ist an der Reihe. Mit 133,5 Metern reiht er sich einen Zehntelpunkt hinter Hayboeck ein und belegt derzeit den fünften Platz.

Jan Hoerl geht als erster Österreicher in die Wertung ein. Der 20-Jährige vom SC Bischofshofen legt allerdings einen enttäuschenden Sprung hin und landet mit 118 Metern auf dem zehnten Rang.

Mit Constantin Schmid steht der nächste Deutsche in den Startlöchern. Der 19-Jährige legt einen tollen Sprung hin und setzt sich mit 135,5 Metern vorübergehend an die Spitze!

Fünf Sprünge sind absolviert, der Norweger Thomas Aasen Markeng führt das Feld mit 85,7 Punkten an. Bislang spielt der Wind kaum eine Rolle.

Thomas Aasen Markeng (NOR)

Wie schon beim ersten Einzelspringen strahlt die Sonne über dem Rothaargebirge. Gestern haben sich 23.500 Zuschauer an der Schanze eingefunden, heute könnten es noch ein paar mehr werden.

In Willingen herrschen beste Bedingungen

Neben dem sportlichen Ruhm geht es auf der Mühlenkopfschanze auch um viel Geld. Für den Sieger der Wertung "WillingenFive" wird eine Extraprämie von 25.000 Euro ausgeschüttet. Nach seinem gestrigen Erfolg führt Karl Geiger die Wertung an.

Kiliann Peier landete als bester Schweizer auf dem achten Platz, der 23-Jährige überzeugte vor allem im zweiten Durchgang. Der Österreicher Stefan Kraft verpasste den Sprung in die Top Ten hingegen knapp, er landete als bester ÖSV-Springer auf dem elften Rang.

Ein Schweizer in den Top Ten

Bei den anderen DSV-Adlern herrscht Steigerungspotenzial

Markus Eisenbichler hatte am Vortag noch die Qualifikation gewonnen, leistete sich aber wie schon im Teamspringen einen Fehler und landete am Ende nur auf dem 36. Rang. Auch Stephan Leyhe schaffte es auf seiner Heimatschanze nicht in den zweiten Durchgang, er belegte Platz 35.