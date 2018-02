Der 24-Jährige sammelt erste Erfahrungspunkte in diesem Jahr. Und mehr als das war sein Sprung auf 113,5 Meter auch nicht.

Nur 117,5 Meter und ganz schwache Noten für Hasetdinow, der sich am Ende des Feldes einreiht.

1. Durchgang / 5. Springer: Tom Hilde (NOR)

Guter Sprung von Insam. Der Italiener zeigt, was er drauf hat und überzeugt mit 137 Metern.

Die stärksten Japaner sind in Willingen nicht mit dabei. Deshalb bekommt auch Sakuyama eine Chance. Er erreicht aber nur 121 Meter.

Neben Freitag nehmen folgende DSV-Adler heute am Wettkampf teil: Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Stephan Leyhe und David Siegel.

Zwischenstand

Nach drei von fünf Durchgängen, die in die Wertung der "Willingen Five" eingehen, liegt der gestrige Sieger Daniel-André Tande 0,8 Punkte vor Richard Freitag. Der 26-Jährige hat sich am Samstag aber vor allem im ersten Durchgang bärenstark präsentiert.