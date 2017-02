Prevc hat Aufwind. Und das nutzt er! 134 Meter. Die Noten nicht ganz so gut wie bei Stefan Kraft. Und dennoch: Rang 1!

Er braucht in dieser Saison Geduld. Jetzt muss er wegen des Windes warten. In der Quali mit 138 m überragend.

In sehr guter Verfassung hier in Japan. Ein Siegkandidat.

Keine so schlechten Bedingungen, leichter Seitenwind, unten Aufwind. 123,5 Meter - da hadert er. Aber er ist immerhin Zweiter! Sein Blick ließ eher auf Rang 20 oder so schließen.

128 m für Koudelka. Zwei sehr solide Sätze hat der Tscheche heute hier hingelegt. Und er geht in Führung! Und das deutlich vor Tande. Endlich einmal in den Top Ten auf jeden Fall.

Jetzt der zweite Deutsche nun. Ganz so weit nach vorne geht es nicht. Keine idealen Bedingungen zudem. 122,5 Meter - Freitag Fünfter.

Eben sehr gut. Und jetzt? 123,5 Meter. Da sehen wir wieder sein spitzbübisches Lächeln. Rang 4, vor Geiger. So ganz unzufrieden scheint er damit in der Tat nicht zu sein.

Das große Talent aus Norwegen. Jetzt könnte er in Führung gehen. 127 m. Ja, das reicht. Beim Skifliegen zuletzt gleich zweimal Vierter.

12. Daniel Andre Tande (NOR)

Auch er beißt sich die Zähne an Geiger aus: 120,5 m - Dritter..

15. Andreas Stjernen (NOR)

130,5 m - da wackelt Geigers Führung! Und sie wackelt nicht nur ... Fettner in Front! 7,8 Zähler vor dem Deutschen.

22. Robert Johansson (NOR)

26. Mackenzwie Boyd-Clowes (CAN)

Zweiter in der Quali. Das konnte er eben nicht wiederholen. Aber jetzt immerhin wieder auf 130,5 Meter! Der Franzose führt - und das sehr klar.

Da sind wir wieder in Sapporo. Es geht weiter. Dunkel geworden ist. Das Flutlicht ist an.

Drei Deutsche und drei Polen in den Top Ten. Dazu zwei Österreicher und ein Slowene.

In der Quali auf 129 Meter - das konnte sich sehen lassen.

49. Daniel Andre Tande (NOR)

In der Quali nur 114 Metern. Und jetzt kann er seine relativ anspruchsvolle Flughaltung auch nicht wirklich durchziehen. Ganze 97 Metern - das frühe Aus für den Überflieger zu Saisonbeginn.

Und diese Topform zeigt er auch jetzt! 139 Meter für Wellinger. Und das bei schlechteren Bedingungen als Prevc! Er winkt seiner Oma zuhause. Und er geht in Führung! 0,7 Punkte vor Prevc!

Jetzt der "Springer der Stunde": Wellinger ist in glänzender Verfassung.

Dritter des Springens von Willingen. Heute nicht ganz so weit. Elfter, nach 126,5 m.

Der vorletzte Deutsche heute. Lange in der Saison der deutsche Shooting-Star. Und heute auch sehr gut! 135 Meter! Eisenbichler Zweiter! Hinter Prevc!

In der Quali dominierte er mit 138 Metern regelrecht. Der Zweite lag 10 Meter dahinter. Ein paar Slowenen sind da.

123,5 m - das bedeutet Platz 5, weil da die Bedingungen nicht so wirklich gut waren.

38. Andreas Stjernen (NOR)

Beim Skispringen zuletzt in Oberstdorf sehr guter Dritter. Heute nur Rang 17 - nach 117,5 m.

Der zweite Deutsche heute. Ein Geburtstagskind. Zuletzt in Willingen scheiterte er in der 1. Runde. Nun ist er weiter dabei. Trotz nur 117,5 m- Geiger 11.

114,5 m in der Quali. Ein Außenseiter heute. Auch er schiebt sich noch einmal zur Seite. Das Warten ist jetzt inklusive.

Jetzt geht es los: Aber so richtig ins Fliegen kommt er da nicht Nur 113,5 Meter - Platz 17. Ob das reicht? Wird knapp.

Noch einmal geht Kasai vom Bakken, es ist gerade sehr, sehr unruhig in Sachen Wind. Geht ein wenig drunter und drüber.

44 Jahre jung - erstmals hier 1989 dabei. Noch Fragen? Klar, Noriaki Kasai ist dabei, das Idol der Japaner. Er muss noch einmal kurz vom Balken wegen des Windes. In der Quali 126 m.

Die Polen überzeugen in dieser Saison wieder einmal. Ziobro jetzt neuer Dritter! Nach 127,5 m.

Koudelka geht an die Spitze! Mit der Tagesbestweite von 131 m bislang. Stark.

Einer der bekanntesten Japaner. Applaus, Applaus von den wenigen Fans an der Schanze. 115 Meter.

20. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN)

19. Andreas Wank (Hinterzarten)

Der erste Deutsche nun. Vor kurzem gewann er beim zweitklassigen Continentalcup hier in Sapporo ein Springen. Die Schanze sollte ihm also liegen. In der Quali gestern aber nur 113 Meter. Nur als Vorletzter qualifiziert.