Liveticker

"Das ist schwer in Worte zu fassen, es war ein genialer Tag", sagte Karl Geiger, der stille Adler aus dem Allgäu, am Abend nach seinem ersten Weltcupsieg. Er bescherte den deutschen Springern den ersten Saisonsieg überhaupt und ist wie aus dem nichts plötzlihc der große Hoffnungsträger für die Vierschanzentournee, die am 30. Dezember in seinem Geburtsort Oberstdorf beginnt.

Richard Freitag verzichtet

Nicht am Start heute ist Richard Freitag. Nach einem Sprung gestern klagte er über Schmerzen, er war ja erst vor zwei Wochen in Nischni Tagil gestürzt, vor einem Jahr hatte er sich in Innsbruck an der Hüfte verletzt. Freitag will sich schonen, um den Start bei der Vierschanzentournee nicht zu gefährden.