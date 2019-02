Liveticker

Österreich Klasse! Jacqueline Seifriedsberger ruft auch jetzt wieder ihren Sprung ab und kann bei leichtem Rückenwind noch 96 Meter in den Schnee setzen. Österreich hält sich mehr als souverän vor den bisherigen Konkurrentinnen und auch Norwegen und Deutschland sind wieder gefordert.

Japan Vorhin war Kaori Iwabuchi richtig schwach und auch jetzt kann die 25-Jährige keinen Topsatz abliefern. Allerdings hatte sie jetzt auch ein bisschen Pech mit den Bedingungen. Nach 88 Metern dürfte aber auch Japan kaum noch die Möglichkeit auf eine Medaille zu haben.

Slowenien Jerneja Brecl hat sich sicherlich auch mehr vorgenommen für ihren Finalsprung. Mit 94 Metern kann auch sie sich im zweiten Sprung nicht steigern und Slowenien droht, heute ohne Medaille zu bleiben.

Russland Alexandra Kustova hat in der Luft viel zu tun und arbeitet auf den ersten Metern viel mit den Armen, um den Sprung stabil zu halten. Nach 92,5 Metern ist für sie schon Schluss.

Italien Veronica Gianmoena tut sich schwerer und mit 81 Metern lässt sie ein paar Federn.

Frankreich Die Jury geht ein Gate hoch und daraus kann Josephine Pagnier sich jetzt ebenfalls zum ersten Sprung steigern. Nach 91,5 Metern im ersten Sprung, werden es jetzt für sie 95,5 Meter.

Deutschland Schwere Situation jetzt für Juliane Seyfarth. Erst geht es eine Luke hoch, dann wieder eine Luke nach unten. Doch die 29-Jährige sollte die Erfahrung haben, um sich davon nicht verunsichern zu lassen. Der Sprung sieht wieder gut aus, weiter absetzen wird sich Deutschland mit 95 Metern aber nicht. Es bleibt aber bei der Führung Deutschlands, doch Norwegen kommt um 6,9 Zähler ran. Österreich liegt mit 10,1 Punkten Rückstand auf Rang drei. Was für ein spannender Bewerb!

Norwegen Anna Odine Strøm hat weniger Aufwind als die Athletinnen ganz vorne in dieser Gruppe und dafür ist ihr Sprung auf 97 Meter richtig stark. Norwegen kann sich knapp vor Österreich halten.

Österreich Die Jury geht eine Luke nach unten, da der Aufwind jetzt doch stabil von vorne kommt. Pinkelnig stört das nicht und sie packt trotzdem noch 99,5 Meter aus. Die Freude im Auslauf ist beim "Sonnenschein" der ÖSV-Ladies wieder groß und sie hält die Österreicherin souverän vorne.

Japan Yuki Ito zeigt sich bei Aufwind viel stärker als vorhin. Der Absprung passt und sie kann sich auf das Polster legen, um 104,5 Meter zu zeigen. Für die Medaillen könnte die Auferstehung Japans aber zu spät kommen.

Slowenien Spela Rogelj dürfte auch jetzt nicht ganz zufrieden mit ihrer Leistung sein. Mit 97,5 Metern geht es zwar für sie ebenfalls weiter als im ersten Versuch, doch es waren wieder ein paar Fehler zu sehen.

Russland Anna Shpyneva packt kurz darauf die 100 Meter aus, nachdem es für sie vorhin nicht einmal an die 90 Meter ranging.

Italien Auch Elena Runggadlier hat einen schönen Wind von vorne und kann den nutzten, um im Finale noch ein paar Meter weiter zu springen. Auf 97,5 Meter geht es jetzt für sie. Es hätten durchaus auch die 100 Meter werden können, doch auch jetzt war sie am Tisch zu spät dran.

Frankreich Auf geht's in den Showdown um's erste WM-Team-Gold in der Geschichte des Damenskispringens. Damit nichts mehr zu tun hat Frankreich, die im Finaldurchgang den Anfang machen. Lea Lemare macht bei einem schönen Aufwind aus Gate 17 den Auftakt und stellt 90,5 Meter in den Hang.

Um 17:20 Uhr geht's weiter Verabschieden müssen wir uns von Tschechien, den USA und Kasachstan. Alle anderen acht Nationen dürften gleich noch einmal im Finale ran. Los geht's um 17:20 Uhr.

Deutschland führt zur Halbzeit Zur Halbzeit hat in Seefeld das deutsche Team die Nase im Kampf um Gold vorne. Seyfarth, Straub, Vogt und Althaus kommen nach vier Sprüngen auf 477,1 Punkte und liegen damit 10,7 Punkte vor den doch überraschend starken Norwegerinnen. Auf dem Bronzerang findet sich derzeit Österreich wieder. Pinkelnig, Seifriedsberger, Hölzl und Iraschko-Stolz fehlen 17,2 Punkte zu Deutschland bzw. 7,5 Punkte zu Silber. Schon etwas abgeschlagen ist Slowenien mit 45,8 Punkten Rückstand zu Deutschland.

Deutschland Katharina Althaus kann das auch! Die Schlussspringerin für Deutschland wird ihrer Rolle gerecht und hält ihr Team mit 104,5 Metern im Rennen um Gold.

Norwegen Was für ein Sprung! Maren Lundby kommt sehr gut über den Tisch, hat dann zwar einen kleinen Fehler, balanciert den aber aus und geht bis auf 108 Meter. Für einen Schreckmoment sorgt sie bei der Landung, die fast in einen Sturz geendet hatte. Aber auch dem stellt sie sich mit ihrer Routine und bringt die Ausfahrt sicher durch. Norwegen bleibt vor Österreich.

Österreich Daniela Iraschko-Stolz ballt die Fäuste bei der Ausfahrt und das zurecht! Der Sprung war richtig gut. Von oben bis unten passte alles zusammen und mit 104,5 Metern setzt sich Österreich souverän von Slowenien ab. Nun heißt es abwarten, was Lundby für Norwegen zeigen kann.

Japan Was kann Sara Takanashi für die Japanerinnen noch reparieren? Mit 101 Metern ist die Seriensiegerin zwar richtig weit, aber für die Aufholjagd gegen die Konkurrenz wird das nicht reichen. Ihr Team bleibt hinter Slowenien und Russland.

Slowenien Die Jury geht noch einmal eine Gate nach unten und auch jetzt stellt sich das als die richtige Entscheidung heraus. Für Ursa Bogataj geht es trotz des geringeren Anlaufs noch auf 101 Meter.

Russland Sofia Tikhonova war in der Probe richtig gut und auch jetzt haut die Russin einen weiten Satz raus! Sie macht schön Richtung nach dem Absprung, liegt blitzsauber in der Luft und stellt 104 Meter hin. Russland setzt sich souverän vor Frankreich.

Italien Wegen des stabilen Aufwinds hat sich die Jury dazu entschieden, das Gate zu verringern. Lara Malsiner stört das aber wenig und es geht trotzdem noch auf richtig gute 97,5 Meter.

Frankreich Auch Lucile Morat kann den aktuellen Aufwind für einen schönen Versuch nutzen und es geht auf 96,5 Meter. Den Telemark schmuggelt sie etwas rein, ist damit aber nicht durchgekommen. Die Haltungsrichter geben ihr Noten im 16er-Bereich.

USA Nita Englund kommt nicht viel weiter und muss bereits nach 93 Metern ihre Landung hinbringen. Trotz allem ist die Laune bei der 26-Jährigen gut und sie lächelt breit in die Kameras.

Tschechien Bei den Tschechinnen ist es Zdeňka Pešatová, die als letzte Athletin über die Schanze geht. Mit 90,5 Metern kann sie ihr Team sicherlich nicht retten, aber auch für sie wird es ein schönes Einzelergebnis sein.

Kasachstan Alina Tukhtaeva stößt sich vom Balken ab und schließt den Wettkampf für Kasachstan mit 65 Metern ab. Ins finale wird es für das junge Quartett nicht zeigen.

Deutschland So kennt man Carina Vogt. Trotz schwerer Trainingssprünge, ruft sie im Wettkampf wieder mal ihr Maximum ab und setzt mit 99 Metern ebenfalls einen starken Sprung ab. Sie büßt zwar zu Norwegen ein, mit 16,2 Punkten bleibt der Vorsprung aber solide. Dritte sind die Österreicherinnen.

Norwegen Die Norwegerinnen lassen sich von der guten Stimmung hier in Seefeld tragen. Silje Opseth hat Rückenwind, kann aber trotzdem einen guten Sprung auf 97,5 Meter abrufen. Norwegen liegt ganz knapp vor Österreich.

Österreich Der Probedurchgang lief für Hölzl gar nicht nach Plan, doch jetzt zeigt die Österreicherin, was sie wirklich drauf hat! Sie setzt ihren Versuch richtig gut an und segelt bis auf 99 Meter hinunter. Österreich setzt sich 19,3 Punkte vor Slowenien.

Japan Nozomi Maruyama versucht's, doch mit 96 Metern kann sie nicht dafür sorgen, das ihre Mannschaft vor Slowenien bleibt. Japan büßt weiter wichtige Punkte in Richtung Medaillen ein.

Slowenien Bislang taten sich die Athletinnen aus Slowenien schwer, ihre Leistung aus der Probe auch in den Wettkampf zu bringen. Mit 95,5 Metern von Nika Kriznar hat man derzeit aber zumindest Russland locker im Griff.

Russland Lidiia Iakovleva zeigt wieder ihr Talent. Sie kommt sehr gut in ihren Sprung, hat eine gute Geschwindigkeit und kommt bis auf 97 Meter hinunter. Die Russinnen halten sich im Rennen um die Medaillen.

Italien Giada Tomaselli lässt für die Italienerinnen liegen und muss schon früh bei 78,5 Metern ihre Landung hinbringen. Italien verliert deutlich zu Frankreich.

Frankreich Océane Avocat Gros zeigt einen soliden Sprung auf 87,5 Meter. Der war zwar nicht ganz schlecht, aber eben auch nicht einer derjenigen, die hier die Konkurrenz noch einmal unter Druck setzen kann.

USA Tara Geraghty-Moarts ist die zweite Athletin im heutigen Bewerb, die derzeit zweigleisig fährt und neben dem Spezialspringen auch in der Nordischen Kombination an den Start geht. Hier werden es für sie 78,5 Meter.

Tschechien Karolína Indráčková ist die dritte Athletin aus Tschechien, die mit 87 Metern die Konkurrentin souverän im Griff hat.

Kasachstan Veronika Shishkina eröffnet die dritte Gruppe mit einem durchaus beachtlichen Sprung auf 80,5 Meter. Wird zwar nicht reichen, um Kasachstan vor dem Aus zu bewahren, aber für sie persönlich wird dieser Sprung sicher Selbstvertrauen geben.

Deutschland Vorhin in der Probe erwischte Ramona Straub einen richtig starken Satz und auch jetzt ist die Deutsche nicht zu halten! Die 25-Jährige pfeffert richtig einen raus, segelt bis auf 106 Meter und sorgt für die klare Führung für die deutsche Mannschaft. 20,7 Punkte hat sie der Konkurrenz in einem Sprung abgenommen. Respekt!

Norwegen Ingebjørg Saglien Bråten lässt sich von dem starken Sprung ihrer Teamkollegin mitziehen und zaubert einen richtig guten Versuch aus dem Hut. 96 Meter bringt sie runter. Für die Landung gibt es zwar Abzüge, insgesamt bleibt man aber mit 0,9 Punkten ganz dicht an Österreich dran.

Österreich Kann Jacqueline Seifriedsberger die Österreicherinnen auf Zug halten? Es läuft ordentlich für die 28-Jährige und nach 92,5 Metern bleibt ihr Team derzeit souverän vor Slowenien und Russland.

Japan Kaori Iwabuchi lässt indes für ihre Mannschaft etwas liegen. Nach 88 Metern schlägt die 25-Jährige geschockt die Hände vor's Gesicht, denn damit geht es jetzt auch hinter Russland zurück.

Slowenien Slowenien hält sich im Kampf um die Medaillen. Jerneja Brecl ist am Tisch zwar etwas zu spät dran, macht im Flug aber eine gute Figur und kommt dennoch noch auf 96,5 Meter.

Russland Alexandra Kustova macht am Tisch viel Richtung, ist schnell in der richtigen Position und lässt sich bis auf 93 Meter tragen. Klar, damit bleibt Russland vor Frankreich.

Italien Für Veronica Gianmoena wird es ihre letzte WM bei den Spezialistinnen sein, denn von nun an möchte sie sich völlig auf die Nordische Kombination konzentrieren, der 2021 bei Weltmeisterschaften die Premiere feiern wird. Hier sind es 87 Meter, die sie zeigen kann. Wird nicht für Frankreich reichen.

Frankreich Josephine Pagnier hat noch Luft nach oben in der Technik, trotzdem kann auch sie jetzt mit 91,5 Metern durchaus einen schönen Versuch in den Schnee bringen. Frankreich bleibt mehr als souverän vor der bisherigen Konkurrenz.

USA Nina Lussi hat schon deutlich mehr Jahre auf dem Buckel, doch in der Technik ist das heute leider nicht zu sehen. Schon nach dem Tisch hat sie viel zu tun, muss mit dem linken Arm ausbalancieren. Entsprechend bleibt die große Weite dann auch aus.

Tschechien Stepanka Ptackova macht ihre Sache ganz ordentlich. Obwohl auch sie mit ihren 16 Jahren noch den Großteil der Karriere vor sich hat, kann sie sich mit einem schönen Versuch auf 83,5 Meter hervortun.

Kasachstan Die zweite Gruppe erhält eine Luke mehr Anlauf, auf große Weite geht es für die erst 17-jährige Athletin aber nicht. Der Sprung läuft nicht ganz rund nach 63,5 Metern ist Schluss.

Deutschland Jetzt muss auch Juliane Seyfarth abliefern, wenn sie Deutschland auf Kurs halten will. Und das tut sie! Sie steht ihrer Konkurrenz in Nichts nach und setzt mit 98 Metern den zweitweitesten Sprung. Die Noten allerdings sind mittelmäßig und auch in der Windkompensation erhält sie kaum Pluspunkte. Wo kommt Deutschland raus? Rang drei. Es führt Österreich vor Norwegen.

Norwegen Anna Odine Strøm lässt ebenfalls nicht locker und brennt mit 97,5 Metern in den Schnee. Die Noten für die Landung sind nach einem Wackler aber niedriger und es bleibt bei der Führung von Österreich.

Österreich Wie startet Österreich in den Wettkampf? Bärenstark! Eva Pinkelnig bringt das Publikum zum jubeln und reißt die Fäuste nach der Landung in die Luft. 99,5 Meter sind eine Hausnummer, an die auch Seyfarth gleich einmal rankommen muss. "Jaa!", schreit sie ihre Erleichterung frei raus. Der Druck vor heimischer Kulisse war riesig.

Japan Yuki Ito springt gewohnt einen technisch sauberen Stil und so geht es auch bei derzeit schwierigen Bedingungen auf eine ansehnliche Weite von 92 Metern. Japan rutscht vor die Sloweninnen.

Slowenien Spela Rogelj wird mit sich nicht ganz zufrieden sein und hätte das sicherlich noch ein paar Meter mehr genommen. Der Rückenwind war allerdings heftig und so sind ihre 89 Meter dann genug, um die Führung zu übernehmen.

Russland Anna Shpyneva bleibt zwar weitenmäßig hinter der Italienerin zurück, hatte aber auch schwererer Bedingungen. So ist dann auch ihr Sprung viel wert und Russland liegt nur knapp hinter Russland.

Italien Elena Runggadlier verpasst ihren Absrpung völlig, liegt dafür aber sehr schön in der Luft und zeigt den Zuschauern einen stabilen Sprung bis auf 93,5 Meter. Klar, Italien übernimmt die Führung im aktuellen Klassement.

Frankreich Für die erste Athletin aus Frankreich läuft es deutlich besser und es geht zumindest bis auf 88 Meter hinunter. Für die Plätze weit vorne könnte aber auch das schwer werden.

USA Logan Sankey, die im Weltcup seltener Gast ist, macht für die USA den Anfang, kann jetzt aber auch keine große Weite hinsetzen. Schade eigentlich, dass diese Nation, die so viel für diesen Sport getan hat, jetzt mit Schwierigkeiten kämpft. Derzeit steht Rang zwei hinter Tschechien zu Buche.

Tschechien Als das Damenskispringen noch in den Kinderschuhen steckte, war Tschechien eine der wichtigsten Nationen. Inzwischen fehlen die Leistungsträgerinnen und man konnte gerade so ein Team stellen. Bei 75 Metern setzt ihre erste Athletin, Marta Křepelková, die Landung hin. Damit liegt man derzeit vor Kasachstan.

Kasachstan Es ist angerichtet und die junge Kasachin Valentina Sderzhikova eröffnet die WM-Team-Premiere der Skispringerinnen. 70,5 Meter stellt sie zum Auftakt in den Hang.

So lief die Probe Im Probedurchgang zeigt sich, dass der Sieg der deutschen Mannschaft durchaus kein Selbstläufer ist. Die Sloweninnen kamen im letzten Sprung vor der großen Premiere ganz nah ran. Auch Österreich und Japan zeigten sich stark.

Die sonstigen Favoritinnen Neben Österreich und Deutschland gelten ins besondere die Teams aus Slowenien und Japan zum engeren Favoritenkreis auf die Medaillen. An einem guten Tag muss man auch Russland und Norwegen sicherlich auf der Liste haben, wenn es auch hier in der Breite an starken Springerinnen fehlt. Insgesamt am Start sind elf Nationen. Vermisst werden hingegen die Polen. Dort hat man die Entwicklung im Damenskispringen völlig missachtet und es gibt erst wenige Athletinnen, die wettbewerbsfähig sind.

ÖSV-Damen wollen zuschlagen Auf dem Zettel haben muss man vor heimischer Kulisse aber auch die Athletinnen aus Österreich. Dort starten wenig überraschend Eva Pinkelnig, Jacqueline Seifriedsberger, Chiara Hölzl sowie Daniela Iraschko-Stolz, die sich hier trotz langer Krankeheitspause kurz vor dem WM im Training schon wieder in einer guten Verfassung präsentieren konnte.

Deutsche Team großer Favorit Als die großen Favoritinnen auf das historische Teamgold gehen die deutschen Damen an den Start. Die Mannschaft gewann die beiden Mannschaftsspringen dieser Saison souverän und kam bislang auch im Training gut zurecht. Den Auftakt in den Teambewerb wird Juliane Seyfarth geben. Ihr sollen dann Ramona Straub und Carina Vogt folgen. Als Schlussspringerin wurde Katharina Althaus nominiert.

Teamtwettkampf war lange ungewiss Hinter dem heutigen Wettkampf liegt ein steiniger Weg. Zunächst nämlich stand der heutige Bewerb, zur Enttäuschung der Skispringerinnen, gar nicht im Programm und es hieß einmal mehr seinen Wert unter Beweis stellen. Erst vor wenigen Wochen kam dann die Wende und die Athletinnen erhielten kurzfristig doch noch die Möglichkeit, bereits in Seefeld um die Medaille im Team zu kämpfen.